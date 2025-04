1. Brak snu

Jeśli w ciągu doby nie udaje ci się wygospodarować 8 godzin na sen, możesz być pewna, że już zaczęłaś przybierać na wadze. Jak to możliwe? Otóż niewyspanie równa się zły nastrój, a zły nastrój równa się podjadanie. Dodatkowo twój mózg wysyła w ciągu dnia sygnały, że brak mu energii, co potęguje apetyt np. na słodycze.

Reklama

2. Ciągły stres

Stres podnosi poziom kortyzolu - hormonu, który sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej szczególnie w okolicy brzucha. Dlatego zanim twoje nerwy wymkną się spod kontroli, pomyśl nie tylko o zdrowiu psychicznym, ale i wyglądzie. Przecież każda nas chce mieć płaski brzuch!



3. Nieregularne posiłki

To prosta droga do nadwagi. Jeśli nie jadasz regularnie (co najmniej 4 posiłków dziennie!), totalnie rozregulowujesz swój metabolizm. Organizm nauczony długich przerw w jedzeniu zaczyna magazynować tłuszcz, a to oznacza coraz wyższe wartości na wadze...

4. Produkty o wysokim IG

Twoja dieta obfituje w pszenne bułki, makarony, gotowane warzywa, tłuste mięso i produkty wysokoprzetworzone? Stop! Produkty o wysokim indeksie glikemicznym to nie tylko bomby kaloryczne, ale i jedzenie, którym się... nie najadasz. Bo za chwilę jesteś znowu głodna. I fundujesz komórkom tłuszczowym kolejną porcję jedzenia.

5. Brak ruchu

Nic tak nie przyspiesza metabolizmu, jak regularny trening. I nie chodzi tu tylko o spalanie kalorii w trakcie ćwiczeń! Ruch wyzwala w organizmie wydzielanie hormonu szczęścia, który "usypia" nasz głód. Po treningu jesteś podekscytowana, a twój organizm jeszcze przez kilka godzin w przyspieszonym tempie spala kalorie. A co, jeśli tego ruchu brak? No cóż, nici ze spalania tłuszczu:(

6. Wahania hormonalne

Niestety kobiecy cykl sprawia, że jest nam znacznie trudniej schudnąć niż mężczyznom. Problemy z hormonami, zmiany ich poziomów w ciągu miesiąca, to główny powód tycia. Niestety coraz częściej zdarza się, że wydzielanie ich przez nasz organizm wymyka się spod kontroli - dlatego pamiętaj o regularnych badaniach krwi!

7. Zbyt płytki oddech

Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale głębokie wdechy i wydechy przyspieszają odchudzanie i jednocześnie poprawiają samopoczucie! W sytuacji, gdy twój oddech jest zbyt płytki, mózg wysyła sygnał o zwiększeniu produkcji kortyzolu i adrenaliny. Co to oznacza? Oznacza to, że płytki oddech stresuje ciało. A stres powoduje tycie.

8. Zbyt szybkie jedzenie

Pewnie wiesz o tym, że im wolniej jesz, tym mniejszą porcją się najadasz. Tylko jak to wygląda w praktyce? W praktyce często nie mamy czasu na posiłek, jemy w biegu lub - co gorsze - w ogóle rezygnujemy z posiłku. A im szybciej jesz, tym bardziej bezmyślnie komponujesz posiłki, zjadasz większą porcję i przy okazji skazujesz samą siebie na wzdęcia.

Reklama

Dowiedz się więcej:

Co robić, gdy tyjesz od leków?

10 produktów, które możesz bezkarnie podjadać