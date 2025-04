Nie chudniesz, bo wierzysz w mity. Oto 10 najgroźniejszych z nich:

1. Im szybciej schudniesz, tym lepiej

To nieprawda! Taka dieta najczęściej prowadzi do efektu jo-jo. Głodówki wprawdzie dają szybki efekt, ale zaraz po ich zakończeniu ponownie nabieramy ciała i znowu poszukujemy kolejnej diety cud.

2. Owoce można jeść bez ograniczeń

To nie do końca prawda. Owszem można jeść dużo owoców, ale nie wszystkie. Bez ograniczeń wolno zajadać się owocami z małą zawartością cukru (maliny, truskawki). Inaczej jest z owocami, które zawierają dużo cukru. Słodkie owoce (gruszki, czereśnie, winogrona) są tuczące.

3. Nie wolno jeść po 18:00

To ograniczenie nie dotyczy wszystkich. Powinni go przestrzegać ci, którzy chodzą spać przed godz. 22. Nocne marki mogą zjeść ostatni posiłek później.

4. Suplementy na odchudzanie pomogą stracić nadwagę

Nie ma cudownych tabletek, które odchudzają. Te preparaty, owszem, pobudzają przemianę materii. Jeśli jednak myślisz, że można zajadać się tabletkami na odchudzanie siedząc przed telewizorem, lepiej ich nie kupuj. To są pomocnicy w walce z nadwagą, ale nie zastępują diety i aktywności ruchowej.

5. Wszystkie sałatki warzywne są dietetyczne

Same sałatki na pewno tak. Pułapką są sosy. To one mają najwięcej kalorii. Łyżka majonezu to 130 kcal, oliwy – 160. Żeby sos „odchudzić”, wystarczy majonez lub śmietanę zastąpić naturalnym jogurtem.

6. Trzeba ograniczyć spożycie tłuszczów

W zasadzie tak, ale nie możemy ich wyeliminować z jadłospisu, ponieważ pokrywają 20% naszego zapotrzebowania na kalorie. Niektóre rodzaje tłuszczów są konieczne do właściwego funkcjonowania organizmu.

7. Alkohol działa odchudzająco

Wprawdzie przy piciu alkoholu lepiej się je, ale za to znacznie gorzej się trawi. Szczególnie jeśli pijesz wieczorem, gdy metabolizm zwalnia. Wtedy alkohol nie tylko nie pomaga spalać, a wręcz sprzyja powstawaniu zapasów tłuszczu.

8. Orzechy i suszone owoce nie tuczą

Tuczą i to jak! Można je podjadać, ale w ograniczonych ilościach. Zaletą suszonych owoców jest spora zawartość błonnika. Na minus trzeba zaliczyć to, że są bardzo kaloryczne. W procesie suszenia odparowuje woda i pozostaje skoncentrowany cukier.

9. Podjadanie między posiłkami tuczy

Nie samo podjadanie, tylko to, co podjadamy. Jeśli są to chipsy, słodycze lub wysokokaloryczne przekąski, na pewno tuczą. Natomiast surowe warzywa czy niesłodkie owoce stłumią głód i nie nabiją dodatkowych kilogramów.

10. Białe mięso nie tuczy

Nie zawsze i nie w każdej postaci. Wołowa polędwica na pewno jest zdrowsza i mniej tucząca niż kurczak pieczony ze skórką, która stanowi bombę kaloryczną.

