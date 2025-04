1. Chleb jabłkowy

Składniki na 10 porcji: 2 szklanki mielonych migdałów, szklanka mielonych orzechów włoskich, 2 jajka, szklanka duszonych jabłek, 1/2 szklanki oliwy, 2 łyżki śmietany, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczka czarnuszki, szczypta soli

Sposób wykonania: Wymieszaj migdały, orzechy, proszek do pieczenia i sól. Dodaj jajka, oliwę, śmietanę i mus jabłkowy, wyrób ciasto. Blaszkę posmaruj cienko oliwą, włóż ciasto, posyp czarnuszką, upiecz chleb w temperaturze 160–180 st. C.

2. Bakłażan z serami

Składniki na 4 porcje: bakłażan, oliwa, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, 2 pomidory, szklanka sosu pomidorowego, 30 dag szpinaku, kulka mozzarelli, bazylia

Sposób wykonania: Bakłażana pokrój na plastry, posmaruj oliwą i upiecz. Usmaż szpinak z posiekaną cebulą i czosnkiem. Rozłóż na plastrach bakłażana plastry pomidorów i szpinak. Zalej sosem, połóż plastry mozzarelli i zapiecz.

3. Pizza bez pszenicy

Składniki na 4–6 porcji: gotowany kalafior, 1/4 szklanki oliwy, 2 jajka, 2 kulki mozzarelli, kawałek pieczonego indyka, sos pomidorowy, pomidor, bazylia

Sposób wykonania: Zmiksuj kalafiora z jajkami, oliwą i 1 mozzarellą. Wylep masą blachę. Rozłóż kawałki mięsa, pomidor i mozzarellę, posyp bazylią. Upiecz, podawaj z sosem.

4. Kotlety drobiowe

Składniki na 4 porcje: 4 pojedyncze piersi kurczaka, jajko, łyżka mleka, 1/4 szklanki mielonych orzechów, 3 łyżki parmezanu, oliwa, przyprawy

Sposób wykonania: Kotlety lekko rozgnieć dłonią, przypraw wg uznania i zanurz w roztrzepanym jajku. Następnie obtocz w orzechach i parmezanie. Usmaż na rozgrzanej oliwie (2–3 minuty z każdej strony).

5. Sałatka z tuńczyka

Składniki na 2 porcje: tuńczyk z puszki w oleju, dowolna sałata, awokado, 2 pomidory, sok z cytryny, kilka listków kolendry, sól, pieprz

Sposób wykonania: Obrane awokado i pomidory pokrój na cząstki. Dodaj pozostałe składniki, skrop sokiem z cytryny, przypraw solą i pieprzem.

6. Sernik na cieście orzechowym

Składniki na 8 porcji: półtorej szklanki orzechów włoskich, 6 łyżek masła, 4 jajka, słodzik ze stewii do smaku, łyżka kakao, 50 dag białego sera, 3/4 szklanki śmietany, starta skórka i sok z cytryny, wanilia

Sposób wykonania: Orzechy zmiel. Wymieszaj z jajkiem, masłem, kakao i słodzikiem. Zagnieć ciasto, wyklej nim formę. Ser zmiel, wymieszaj ze śmietaną i 3 żółtkami. Przypraw masę serową słodzikiem, wanilią, sokiem i startą skórką z cytryny. Wyłóż ser na ciasto, piecz w 160 °C. Ubij pianę ze słodzikiem, wyłóż na podpieczone ciasto. Piecz jeszcze 15 minut.

7. Kokosanki

Składniki na 20 ciasteczek: 1 i 1/2 szklanki wiórków kokosowych, 100 g masła, 2 jajka, słodzik ze stewii, wanilia

Sposób wykonania: Masło stop na wolnym ogniu, uważając, aby się nie przypaliło. Poczekaj aż przestygnie, po czym dodaj wiórki, żółtka, ubitą pianę z białek, wanilię i słodzik. Formuj kuleczki, lub przełóż masę do rękawa cukierniczego i wyciskaj dekoracyjne figury. Piecz

w temp. ok. 160 °C przez ok. 15 minut.

8. Ciasto marchewkowe

Składniki na 8–10 porcji: szklanka mąki kokosowej, 4 jajka, 1/2 szklanki roztopionego masła, szklanka śmietany, 1/2 szklanki mleka, 2 szklanki startej marchwi, szklanka siekanych orzechów, łyżeczka proszku do pieczenia, cynamon, słodzik

Sposób wykonania: Wymieszaj składniki. Przełóż do formy i piecz w temperaturze 160 °C przez ok. 50 minut.

9. Muffinki z dynią

Składniki na 12 małych muffinek: 2 szklanki mielonych migdałów, szklanka siekanych orzechów, 2 jaja, półtorej szklanki przecieru z dyni, 1/4 szklanki oleju, 1/2 szklanki śmietany, słodzik, łyżeczka proszku do pieczenia

Sposób wykonania: Składniki zmiksuj. Przełóż ciasto do foremek na muffinki. Piecz w temperaturze 160 °C.

10. Ciasteczka korzenne

Składniki na 25 ciasteczek: 2 szklanki wiórków kokosowych zmielonych na mąkę, szklanka posiekanych orzechów, łyżeczka przyprawy do piernika, łyżeczka sody, po szklance śmietany i oleju, 3 jajka, słodzik ze stewii

Sposób wykonania: Połącz wszystkie składniki i zagnieć ciasto. Wykrawaj szklanką ciasteczka i piecz je w 160 °C przez 15 minut.

na podstawie tekstu zamieszczonego w wyd. specjalnym Poradnika Domowego pod redakcją red. naczelnej Urszuli Zubczyńskiej