Pomysł przygotowania fit ciast świątecznych może dla niektórych brzmieć absurdalnie. Święta zawsze kojarzą się ze wspaniałymi wypiekami, często bardzo kalorycznymi. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by cieszyć się tradycyjnymi smakami i jednocześnie dbać o linię. Prezentujemy 5 przepisów na dietetyczne fit ciasta na święta Bożego Narodzenia.

Po obfitej kolacji wigilijnej ciężko znaleźć miejsce na ciasto. Mimo wszystko zazwyczaj jest ich dużo i wyglądają smakowicie. Każdy sięgnie, choć po kawałek, nawet jeśli dobrze wiadomo, że to gwarantowany ból brzucha.

W okresie świątecznym kalorii i pokus jest już wystarczająco dużo, nie wprowadzaj ich jeszcze więcej. Boże Narodzenie to jednak nie czas na to, by całkowicie przestać jeść słodycze. Przygotuj dietetyczne fit ciasta, które nie utuczą wszystkich gości aż tak, jak ich klasyczne odpowiedniki.

Nawet w dietetycznych fit ciastach nie brakuje klasycznych składników. Nasze przepisy to dobry kompromis pomiędzy atrakcyjnym smakiem, a niższą kalorycznością.

Przy opracowywaniu fit przepisów na świąteczne przysmaki kierowałyśmy się kilkoma zasadami, podobnymi do tych stosowanych przy wybieraniu fit słodyczy. Też możesz z nich skorzystać i przerobić w ten sposób swoje ulubione przepisy na ich fit wersje.

Cukier zamień na ksylitol lub erytrol. Słodziki o podobnej strukturze, smaku, a zdecydowanie niższej kaloryczności. Uwaga: na niektórych działają przeczyszczająco.

Część białej mąki pszennej z ciast możesz zamienić bogatszą w składniki odżywcze mąkę orkiszową, gryczaną, jaglaną lub razową.

Unikaj ciast z tłustymi kremami.

Dodawaj do ciast bakalie, które są zdrowe, ale miej świadomość, że też bardzo kaloryczne.

Możesz spróbować dodać mniej tłuszczu do ciasta, niż sugeruje to przepis. Obniżenie ilości masła, czy margaryny w przepisie o 20% nie wpłynie bardzo na smak, ale to aż 20% zaoszczędzonych kalorii.

Ozdabiaj fit ciasta owocami, cynamonem, kakao, zamiast stosować ciężkie lukrowe polewy.

Fit ciastka świąteczne - kruche gwiazdki, które możesz wykorzystać też jako ozdobę choinkową.

Składniki:

150 g białej mąki orkiszowej,

100 g masła,

90 g mąki ziemniaczanej,

70 g ksylitolu,

25 g pełnoziarnistej mąki orkiszowej,

25 g mąki gryczanej,

łyżeczka soli,

1/4 łyżeczki cynamonu,

1/4 łyżeczki imbiru,

łyżka miodu,

zimna woda.

Sposób przygotowania:

Utrzyj ksylitol, sól, zimne masło i miód. Dodaj mąkę, przyprawy i stopniowo dodawaj tylko tyle wody, by dało się zagnieść ciasto. Masę odstaw do lodówki na 30 minut. Rozwałkuj cienko ciasto (na ok. 0,5 cm) i za pomocą foremek wycinaj kształty, oprócz gwiazdek możesz też użyć innych. Surowe ciasteczka na godzinę wstaw do lodówki. Piecz ok. 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C.

fot. Adobe Stock, dusiowa

Składniki na ciasto:

200 g miękkiego masła,

150 g białej mąki orkiszowej,

50 g pełnoziarnistej mąki orkiszowej,

70 g ksylitolu,

4 jaja,

szczypta soli,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

łyżka posiekanych orzechów (np. włoskich) do dekoracji.

Składniki na nadzienie:

1/2 kg śliwek posiekanych (mogą być mrożone),

1/2 szklanki rodzynek,

1/4 szklanki suszonych porzeczek,

drobno posiekane jabłko,

1 i 1/2 łyżki brandy,

1/2 łyżeczki cynamonu,

2 łyżeczki ksylitolu,

skórka starta z pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Utrzyj masło z ksylitolem na puszystą masę. Wbijaj pojedynczo jaja, dosyp mąkę, sól i proszek do pieczenia. Wszystko delikatnie zmieszaj. Przygotuj nadzienie: wszystkie składniki włóż do garnka i duś przez ok. 20 minut. Dodaj 2/3 gotowego nadzienia do ciasta na muffiny. Wyłóż formę do muffinek papilotami i wlej powstałą masę. Pozostałą część nadzienia rozlej na wierzchu. Piecz w piekarniku w 200°C przez 15-20 minut. Udekoruj posiekanymi orzechami.

fot. Adobe Stock, tyosya

Tradycyjny sernik nie należy do dietetycznych ciast, jednak także ten wypiek możesz przygotować w wersji fit na Boże Narodzenie.

Składniki:

800 g mielonego półtłustego białego sera,

200 g jogurtu,

2 jaja,

150 g ksylitolu,

1 i 1/2 łyżki mąki ziemniaczanej,

łyżka zmielonego ksylitolu,

naturalny ekstrakt migdałowy.

Sposób przygotowania:

Zmieszaj w misce ser, jaja, ksylitol, mąkę ziemniaczaną, naturalny ekstrakt migdałowy. Masę przelej do formy i przykryj podziurkowaną (np. widelcem) folią aluminiową. Rozgrzej piekarnik do 175°C i piecz ciasto w kąpieli wodnej przez ok. 90 minut (formę z masą umieść w większej tortownicy wypełnionej wodą i dopiero potem włóż do piekarnika). Po upieczeniu ciasto ostudź w piekarniku. Udekoruj ciasto – oprósz je ksylitolem w pudrze.

fot. Adobe Stock, rainbow33

Składniki:

120 g ksylitolu,

50 g mielonego maku,

3 całe jajka,

2 żółtka,

400 g serka naturalnego o obniżonej zawartości tłuszczu,

1/2 szklanki chudego mleka (może być sojowe),

łyżka rumu,

łyżka soku z pomarańczy,

kilkanaście rodzynek.

Sposób przygotowania:

Gotuj na małym ogniu przez ok. 10 minut mak z mlekiem, rodzynkami, sokiem z pomarańczy i 20 g ksylitolu (tak, by mak napęczniał mlekiem). Dodaj rum. Ubijaj jaja ze 100 g ksylitolu mikserem na parze (miskę postaw na garnku z gotującą się wodą). Gęstą masę zdejmij znad garnka i ubijaj, aż wystygnie. Zmieszaj ją z serkiem. Nakładaj do szklanek na przemian mak i krem. Udekoruj skórką z pomarańczy. Odstaw do lodówki, wyjmij na ok. 45 minut przed podaniem.

fot. Adobe Stock, Sa Scha

Składniki:

150 g różnych otrąb,

100 g ksylitolu,

sok z 1/2 pomarańczy,

skórka z całej pomarańczy,

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki mielonego imbiru,

1/2 łyżeczki cynamonu,

1/2 szklanki chudego jogurtu,

2 żółtka,

3 białka,

2 łyżki orzechów włoskich i suszonych owoców.

Sposób przygotowania:

Wyszoruj pomarańczę. Skórkę z połowy owocu zetrzyj na tarce, a z drugiej połowy pokrój w drobną kostkę. Zmieszaj otręby, proszek do pieczenia, przyprawy, ksylitol i skórkę pokrojoną w kostkę. Dodaj jogurt, żółtka, sok z pomarańczy, posiekane drobniutko orzechy i suszone owoce. Białka ubij na sztywno i zmieszaj delikatnie z masą. Piecz ok. 25-30 minut w temp. 170°C (jeśli drewniany patyczek wbity w ciasto będzie suchy, piernik jest gotowy). Gdy ciasto ostygnie, posyp je startą skórką z pomarańczy.

Artykuł powstał na podstawie przepisów przygotowanych przez Alicję i Piotra Skarżyńskich (www.sugarfree.com). Pierwotnie opublikowany 10.12.2015.

fot. Adobe Stock, M.studio

