Zdrowe muffinki z nasionami szałwii

Składniki:

40 g mąki lnianej

400 g mąki pełnoziarnistej

150 g płatków owsianych

5 g sody oczyszczonej

Sól do smaku

10 g mielonego imbiru

3 dojrzałe banany

5 g cynamonu

300 ml mleka migdałowego

60 ml oleju kokosowego

20 ml syropu klonowego

2 laski wyskrobanej wanilii

3-4 łyżki nasion szałwii

Sposób przygotowania: Nastawiamy piekarnik na 176 ̊C z termoobiegiem oraz dolnym grzaniem. Mieszamy mąkę z lnu z odrobiną gorącej wody i odstawiamy do ostygnięcia. Następnie mieszamy przestygniętą zawiesinę z lnianej mąki i wody i dodajemy mąkę pełnoziarnistą, płatki owsiane, sodę, cynamon oraz imbir i wyrabiamy. Następnie blendujemy banany, mleko, dodajemy olej kokosowy, syrop klonowy oraz nasiona szałwii. Płynne składniki delikatnie wlewamy do miski i delikatnie wyrabiamy ciasto, aby składniki się połączyły (ewentualnie dodajemy mąkę). Przekładamy ciasto do specjalnych papierowych foremek. Pieczemy około 25 min. do tzw.„suchego patyczka”.