Przepis na płaski brzuch nr 1: kurczak z malinami

Składniki na 2 porcje: 200 g filetów z kurczaka, szklanka malin, 2 łyżki malinowego sosu vinaigrette, łyżeczka wyciśniętego soku z cytryny, 5dkg prażonych orzechów włoskich

Przygotowanie: Upiecz kurczaka i następnie pokrój go w cienkie paseczki. Ułóż na talerzu i polej sosem wymieszanym z malinami i sokiem z cytryny. Na koniec posyp skruszonymi orzechami.

Kalorie: ok. 305 kcal; po dodaniu 2 łyżek stołowych ryżu brązowego - 380 kcal

Reklama

Przepis dietetyczny nr 2: makaron penne z cukinią

Składniki na 2 porcje: pół szklanki suchego, pełnoziarnistego makaronu penne, 1/4 szklanki chudego twarogu, pół szklanki posiekanej w kostkę cukinii, szklanka odsączonych pomidorów z puszki, 1/3 posiekanej mozzarelli light, przyprawy

Przygotowanie: Ugotuj makaron, następnie wymieszaj twarożek z ulubionymi przyprawami (np. do potraw włoskich), dodaj makaron i cukinię. Na wierzchu ułóż pomidory i ser mozzarella. Następnie zagrzej w mikrofalówce.

Kalorie: ok. 250 kcal

8 przepisów na dietetyczne koktajle

Przepis nr 3: sałatka marchewkowa z prażonym kminkiem

Składniki na 4 porcje: łyżeczka kminku, pół łyżeczki mielonej kolendry, pół szklanki kwaśnej śmietany, 3 łyżki oleju lnianego, półtorej łyżki soku z cytryny, 1/4 łyżeczki świeżo startej skórki pomarańczy, 7 średnich marchewek, pół szklanki porzeczek, pół szklanki drobno posiekanej cebuli (najlepiej czerwonej)

Przygotowanie: Upraż kminek na patelni wraz z kolendrą, po ostygnięciu dodaj śmietanę, olej, sok z cytryny, skórkę pomarańczy i sól. Następnie sos wymieszaj z marchewką, porzeczkami i cebulą.

Kalorie: ok. 270 kcal (z dodatkiem 80 g opiekanych krewetek - 360 kcal.

Przepis na szczupły brzuch nr 4: zapiekanka ze słodkich ziemniaków

Składniki na 6 porcji: szklanka posiekanych orzechów włoskich, 2,5 łyżki stopionej margaryny light, 70 dkg ziemniaków pokrojonych w kostkę, 1/3 szklanki soku pomarańczowego, sól, czarny pieprz, przyprawy korzenne, łyżeczka śmietanki

Przygotowanie: rozgrzej piekarnik do ok. 200 stopni, wysmaruj naczynie olejem do smażenia i na dnie ułóż orzechy włoskie wymieszane z margaryną. Zagotuj ziemniaki. Po odsączeniu z wody, zmiksuj je z sokiem pomarańczowym, śmietanką i przyprawami korzennymi. Następnie przełóż do naczynia i zapiekaj w piekarniku przez 10 minut.

Kalorie: ok. 220 kcal

7 przepisów na dietetyczne pizze

Przepis nr 5: sałatka z komosą ryżową

Składniki na 4 porcje: 2 szklanki wody, 1 szklanka ugotowanej komosy ryżowej, 1 szklanka pokrojonego radicchio, pół szklanki pokrojonej świeżej kolendry, pół szklanki rodzynek, dressing miodowo-musztardowy, sól, pieprz, pół szklanki nerkowców.

Przygotowanie: Zagotuj wodę z komosą, następnie - pod odlaniu - dodaj radicchio, kolendrę, rodzynki, dressing i przypraw. Po przełożeniu na talerz posyp nerkowcami.

Kalorie: ok. 360 kcal

Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać płaski brzuch: