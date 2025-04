Kuchnia francuska najczęściej kojarzona jest z żabimi udkami, ślimakami, bagietką, serami i winem. W rzeczywistości kuchnia francuska nie jest jednolita. Oprócz dużych różnic pomiędzy poszczególnymi regionami, można wyróżnić także tzw. haute cuisine (wysoką kuchnię) – drogie, tradycyjne dania, przygotowywane przez znanych często kucharzy oraz nouvelle cuisine (nową kuchnię), która narodziła się w opozycji wobec tej pierwszej. Nouvelle cuisine opiera się na lekkich, zdrowych i krótko przyrządzanych daniach.

1. Pieczeń z ziemniakami

Składniki: 2 kg wołowiny bez kości na pieczeń, sól, olej, szklanka drobno pokrojonych warzyw: marchewki, cebuli, selera naciowego, łyżka szynki pokrojonej w kostkę, łyżka masła, 16 ziemniaków

Jak wykonać? Mięso umyj, osusz, zwiń w rulon zwiąż sznurkiem. Warzywa podsmaż z szynką na maśle. Ziemniaki obierz i pokrój na kawałki o wielkości 8x4 cm. Dno brytfanny pokryj trzymilimetrową warstwą oleju i rozgrzej. Podsmaż mięso ze wszystkich stron, wyjmij. Ziemniaki zrumień na tym samym oleju. Odlej tłuszcz z naczynia, ziemniaki posól i przesuń na boki. Posól mięso i włóż z powrotem do brytfanny. Oprósz tymiankiem i dodaj podsmażone warzywa. Wbij w nie termometr do pieczenia, przykryj brytfannę. Piecz w temp. 175°C godzinę, co jakiś czas polewając mięso sosem. Potem zacznij kontrolować temperaturę. Gdy termometr pokaże 54°C (średnio wypieczone mięso), wyjmij pieczeń, zdejmij sznurki i pozwól jej „odpocząć” kilka minut. Jeśli ziemniaki są jeszcze twarde, wstaw je z powrotem do piekarnika na kilka minut.

Czas: 90 min

Ile? Dla 8 osób

Porcja: 300 kcal



2. Zupa porowa

Składniki: 4 szklanki pokrojonych ziemniaków n 3 szklanki drobno pokrojonych porów, 2 litry wody, łyżka soli, 1/3 szklanki śmietany, 2–3 łyżki posiekanego szczypiorku

Jak wykonać? Ziemniaki i pory gotuj w osolonej wodzie, pod częściowym przykryciem, 40–50 minut, dopóki nie zmiękną. Rozgnieć warzywa widelcem lub zmiksuj. Tuż przed podaniem zdejmij garnek z ognia i wymieszaj ze śmietaną. Przelej do wazy lub kokilek i udekoruj szczypiorkiem.

Czas: 60 min

Ile? Dla 8 osób

Porcja: 140 kcal

3. Cykoria duszona w maśle

Składniki: 8 cykorii, pół szklanki wody, łyżka soku z cytryny, 4 łyżki masła, sól, natka pietruszki

Jak wykonać? Ułóż cykorie jedną warstwą w naczyniu żaroodpornym. Dodaj masło, wodę, sok z cytryny. Oprósz solą i przykryj papierem do pieczenia. Ustaw na gazie i gotuj 20 min, aż płyn zmniejszy objętość o połowę. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 160°C i piecz 1,5 godziny, aż niemal cały płyn wyparuje, a cykoria będzie bladozłota. Ułóż warzywa na półmisku i posyp posiekaną natką pietruszki. Możesz podawać z szynką parmeńską.

Czas: 120 min

I le? Dla 8 osób

Porcja: 64 kcal



4. Quiche z serem

Składniki: Ciasto: 2 szklanki mąki, 110 g zimnego masła, 3 łyżki zimnej margaryny, 1/3 szklanki lodowatej wody, jajko, łyżeczka soli, szczypta cukru

Nadzienie: szklanka tartego ementalera, 3 jajka, 1,5 szklanki mleka, pół łyżeczki soli, szczypta pieprzu i gałki muszkatołowej, 1–2 łyżki masła

Jak zrobić? Wsyp mąkę do miski, dodaj posiekane masło i margarynę i wyrabiaj łyżką, aż powstaną grudki. Wymieszaj pozostałe składniki i dodaj

do ciasta – z początku mieszaj łyżką, potem szybko wyrób rękami (najpierw mniejsze kawałki – potem połącz je ze sobą i zagnieć razem). Wstaw na 2 godziny do lodówki. Ułóż blachę do tarty do góry dnem i wysmaruj masłem. Rozwałkuj ciasto na grubość 3–6 mm i oblep nim formę. Ponakłuwaj widelcem i włóż na godzinę do lodówki. Piecz 6–8 min w temperaturze 200°C. Ostudź i zdejmij z formy. Ułóż ciasto na blasze do pieczenia (dnem do dołu) i posyp 3/4 sera. Wymieszaj mleko, jajka i przyprawy, wlej do formy. Posyp resztą sera i kawałkami masła. Piecz 25–30 min w temp. 190°C.

Czas: 60 min

Ile? Dla 8 osób

Porcja: 400 kcal

5. Zupa cebulowa

Składniki: 3 łyżki masła, łyżka oliwy, 5–6 szklanek cebuli pokrojonej w cienkie plasterki, łyżeczka soli, pół łyżeczki cukru, 3 łyżki mąki, 2 litry gorącego bulionu wołowego, szklanka czerwonego lub białego wina, liść laurowy, pół łyżeczki szałwii, sól i pieprz

Jak wykonać? W dużym rondlu roztop masło z olejem, dodaj cebulę i dokładnie wymieszaj. Przykryj i duś na średnim ogniu 15–20 min, od czasu do czasu mieszając. Gdy cebula się zeszkli, zwiększ ogień, posyp ją solą i cukrem. Smaż 30 min, często mieszając, aż cebula się przyrumieni. Zmniejsz ogień, posyp mąką i smaż, mieszając 2 min. Zdejmij z ognia, wlej szklankę bulionu i mieszaj trzepaczką, aby nie powstały grudy. Dodaj resztę bulionu, wino i zioła, szybko zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj jeszcze 30–40 min. Dopraw solą i pieprzem. Możesz podawać z bagietką zapieczoną z parmezanem.

Czas: 120 min

Ile? Dla 8 osób

Porcja: 125 kcal



6. Jajka zapiekane

Składniki: 8 łyżeczek masła, 8 jajek, sól i pieprz, natka pietruszki, 16 łyżek śmietany, 8 łyżek startego ementalera

Jak wykonać? 8 małych kokilek ustaw w blaszce z wrzątkiem (na gazie). Włóż do każdej po łyżeczce masła, a gdy się roztopi, wbij po jajku. Gdy spód białka się zetnie, ustaw naczynia na blasze do pieczenia, polej każde jajko 2 łyżkami śmietany, posyp łyżką sera i posiekaną natką. Zapiekaj minutę w gorącym piekarniku. Dopraw solą i pieprzem.

Czas: 10 min

Il e? D la 8 osób

Porcja: 206 kcal



7. Zapiekane pieczarki

Składniki: 8 dużych pieczarek, 3 łyżki roztopionego masła, sól i pieprz, 1,5 łyżki masła, 1,5 łyżki posiekanej dymki, łyżeczka mąki, 1/3 szklanki śmietany, 2 łyżki posiekanej natki, 2 łyżki startego ementalera

Jak wykonać? Oczyść pieczarki. Trzonki posiekaj, odciśnij wodę i podsmaż z dymką na maśle. Zmniejsz ogień, dodaj mąkę i smaż minutę, wlej śmietanę i gotuj kolejną minutę. Dodaj natkę i przyprawy, wymieszaj, napełnij kapelusze posmarowane 2 łyżkami roztopionego masła. Każdy posyp serem, skrop masłem i ułóż w naczyniu żaroodpornym. Tuż przed podaniem zapiecz w temp. 190°C, aż nadzienie się zrumieni.

Czas: 20 min

Ile? Dla 8 osób

Porcja: 80 kcal

8. Sałatka mimosa

Składniki: 2–3 jajka na twardo, 4–6 łyżek zielonych ziół lub natki, 2 paczki mieszanki sałat, sól i pieprz, sos: 2 łyżki octu winnego, szczypta soli i pieprzu, 2 łyżeczki musztardy, 6-8 łyżek oliwy

Jak wykonać? 2 jajka przetrzyj przez sitko i wymieszaj z posiekanymi ziołami i przyprawami. Wymieszaj sałatę z sosem i posyp jajkami. Możesz przybrać pokrojonym trzecim jajkiem.

Czas: 10 min

Ile? Dla 8 osób

Porcja: 119 kcal

przepisy pochodzą z książki autorstwa Julii Child „Francuski szef kuchni”

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w miesięczniku Vita