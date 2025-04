1. Pieczone brokuły z płatkami kukurydzianymi

Składniki (2 porcje):

2 pęczki świeżych brokułów

4 łyżki płatków kukurydzianych

300 g sera mascarpone

4 sztuki czerwonej papryki

60 ml oliwy

40 ml octu jabłkowego

koperek

sól, pieprz

70 g orzechów laskowych

2 łyżki miodu

Sposób przygotowania: Paprykę przełóż do formy i piecz w piekarniku (180 stopni) przez ok. 40 minut. Po wyjęciu odparuj, zdejmij skórkę i zalej oliwą wymieszaną z octem, przyprawami i posiekanym koperkiem. Brokuły skrop oliwą i po posypaniu przyprawami piecz w piekarniku (200 stopni) przez ok. 10-15 minut (aż różyczki się zarumienią). Kolejnym krokiem jest doprawienie solą serka mascarpone i rozsmarowanie go na talerzu. Następnie ułóż na nim brokuły, paprykę, posyp orzechami obtoczonymi miodem i posyp płatkami kukurydzianymi.

2. Ziołowy kurczak w panierce z płatków kukurydzianych

Składniki (3 porcje):

100 ml mleka lub maślanki

1 małe jajko (ubite)

200 g pokruszonych płatków kukurydzianych

szczypta soli

szczypta tymianku

40 g posiekanej natki pietruszki

3 kawałki piersi z kurczaka

20 g margaryny

Sposób przygotowania: Rozgrzej piekarnik do 200°C. Posmaruj margaryną foremkę do wypieku kurczaka. Następnie w dwóch osobnych naczyniach wymieszaj mleko i jajko oraz pokruszone płatki kukurydziane z ziołami. Zamocz kurczaka w mleku i jajku, obtocz w płatkach i ziołach. Piecz bez przykrycia 20-25 minut lub do momentu, kiedy kurczak będzie miękki. Serwuj na ciepło.

3. Zapiekane owoce z chrupiącą posypką

Składniki (6 porcji):

4 średniej wielkości świeże mango obrać i pokroić w 2-5 cm kawałki (500 g)

500 g świeżych lub mrożonych (rozmrożonych i odsączonych) truskawek

45 g (3 stołowe łyżki) brązowego cukru

30 ml (2 łyżki stołowe) soku z pomarańczy

5 g (1 łyżeczka) mielonego cynamonu

500 g płatków kukurydzianych

75 g posiekanych migdałów lub orzechów włoskich

margaryna do posmarowania formy do pieczenia

Sposób przygotowania: Po przygotowaniu owoców w wyżej wymieniony sposób rozgrzej piekarnik do 190 stopni. Następnie przygotuj kwadratową formę do pieczenia (bok 20 cm) smarując ją tłuszczem i posypując bułką tartą. Ułóż w formie owoce, a następnie zalej wcześniej przygotowanym syropem (wymieszany brązowy cukier z sokiem pomarańczowym i cynamonem). Piecz przez 20 minut, następnie posyp pokruszonymi płatkami kukurydzianymi i zapiecz jeszcze przez kolejne 10 minut (syrop musi zbrązowieć, a owoce muszą stać się miękkie).

4. Bezglutenowe klopsiki mięsne

Składniki (12 porcji po 4 w każdej):

350 g mięsa mielonego wołowego

150 g mięsa mielonego wieprzowego

200 g mięsa mielonego drobiowego

1 mała cebula, drobno posiekana

2 ząbki czosnku, drobno posiekanego

2 g (1/2 małej łyżeczki) soli

15 g (1 łyżka stołowa) posiekanej świeżej bazylii

1 jajko ubite

700 g płatków kukurydzianych

Sos pomidorowy wedle uznania

Sposób przygotowania: Rozgrzej piekarnik do 190 stopni. W misce wymieszaj mięsa, dodaj posiekaną cebulkę, czosnek, bazylię, jajko i 15 g pokruszonych płatków. Ulep ok. 48 kulek (średnica 2,5 cm). Następnie obtocz je w płatkach i ułóż we wcześniej przygotowanym naczyniu nasmarowanym tłuszczem. Piecz przez około 15-20 minut.

5. Jajecznica z ziemniakami i papryką

Składniki (4 porcje):

3 średniej wielkości ziemniaki, pokrojone w kostkę

6 jajek

1 czerwona papryka pokrojona w kostkę

1 łyżka stołowa posiekanej świeżej bazylii

1 łyżka stołowa roztopionej margaryny

250 g pokruszonych płatków kukurydzianych

Sposób przygotowania: Ugotuj ziemniaki do miękkości. Następnie w dużej misce wymieszaj jajka z pieprzem i bazylią. Na patelni rozgrzej margarynę, dodaj ziemniaki oraz zmieszane z pieprzem i bazylią jajka. Piecz do momentu, kiedy jajka zaczną się ścinać (ale nadal powinny mieć wodnistą konsystencję). Na koniec posyp jajka skruszonymi płatkami kukurydzianymi. Serwuj na ciepło.

