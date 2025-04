Zastanawiasz się, w jaki sposób sprzątać, by aktywność ta miała same pozytywy? Poza czyściutkim mieszkaniem, możesz uczynić z niego prawdziwy, odchudzający trening. Zobacz, jak to zrobić!

Reklama

1. Wykonuj odpowiednie ruchy

Odkurzając mieszkanie wykonuj wyraźny ruch raz jednym, raz drugim ramieniem. Już 10 minut wystarczy, by zapewnić sobie mocne ramiona! 60 minut odkurzania pozwala spalić nawet 293 kalorie.

2. Nie rób po łebkach!

Po odkurzeniu całego mieszkania, nie zapomnij zmyć podłogi – efekt sprzątania utrzyma się dłużej, a ty spalisz nawet 213 kalorii.

3. Przyłóż się do okien

Mycie okien potraktuj jako najbardziej intensywną część treningu. Twój dom zyska blask, a ty stracisz nawet 600 kalorii!

4. Rób pożyteczne przerwy

Podczas przygotowywania posiłku, zrób sobie 3 krótkie przerwy na 10-15 pompek. Oprzyj dłonie na kuchennym blacie, nogi odsuń od szafki i stań w lekkim rozkroku. W tej pozycji wykonaj pompkę.

5. Nie próżnuj w kuchni

Stojąc w kuchni i czekając, aż świąteczny makowiec skończy się piec, użyj 2 kuchennych szmatek i wykonaj kilka ćwiczeń polegających na wykonywaniu ruchów podobnych do jazdy na łyżwach.

6. Zmień drogę na zakupy

Idąc na świąteczne zakupy poszukaj wysokich zasp. Przedzieranie się przez nie jest nie lada frajdą i pozwala spalić nawet 160 kalorii.

7. Wysypiaj się!

Ten ważny element zdrowego trybu życia pozwala zregenerować cały organizm i spalić 70 kalorii w ciągu godziny.

Reklama

Dowiedz się więcej o przygotowaniach do Świąt:

Jak zrobić lukier na pierniczki?

Jak pielęgnować gwiazdę betlejemską?

Prezenty gwiazdkowe do 100 zł