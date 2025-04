Chciałabyś wiedzieć, czy istnieją produkty zupełnie pozbawione kaloryczności? A jeśli nawet tych kalorii nie mają, to czy zawierają w sobie jakiekolwiek witaminy i składniki odżywcze? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat!

Czy istnieją produkty zawierające zero kalorii?

Coraz częściej w reklamach słyszymy slogan głoszący, że produkt zawiera "zero kalorii". Jak jest w rzeczywistości? Otóż okazuje się, że prawdopodobnie nie istnieje ani jeden przedstawiciel, którego wartość kaloryczna wynosi rzeczone zero. Tak naprawdę każdy napój i każdy artykuł spożywczy jest jedynie niskokalorycznym zamiennikiem, który choć zawiera setne części kalorii na daną gramaturę, to jednak je ma.

Podsumowując zatem: produkty z etykietą "zero kalorii" są raczej bliskie zeru, a nie są jemu równe.

Czy warto jeść produkty typu "zero kalorii"?

Choć ostatnimi czasy produkty "zero kalorii" zostały owiane złą sławą, w przypadku walki z nadwagą warto jest z nich korzystać. Przykładowo istnieją zamienniki pszennych makaronów, które na 100 g dostarczają zaledwie 3 kcal! Zastanawiasz się, jak to możliwe? Otóż skład tego typu produktów opiera się w głównej mierze na wodzie. Ot, cała sztuczka!

Czy "zero kalorii" to chemia w czystej postaci?

Nie! Produkty te są tworzone z zamienników, często naturalnego pochodzenia. Poza wodą, która stanowi ok. 90% ich składu, do takich produktów dodawane są naturalne słodziki, substancje zagęszczające czy różnego rodzaju aromaty. Choć na rynku znajdziemy oczywiście i takie produkty, które są w znacznej mierze "chemicznie", to tak naprawdę mamy w czym wybierać i wcale nie musimy decydować się na taki zakup.

