W aptekach, sklepach zielarskich, a nawet w supermarketach półki uginają się pod ciężarem tzw. środków odchudzających. W rzeczywistości wszystkie te tabletki, kapsułki i proszki mają działanie wspomagające. Samo ich łykanie nie wystarczy, by schudnąć. Preparaty te mogą jedynie przyspieszyć efekty niskokalorycznej diety. Niektóre są skuteczne tylko wtedy, gdy stosuje się je równolegle z ćwiczeniami. Poza tym, to co odchudziło koleżankę, nie musi poskutkować w Twoim przypadku.

Preparaty wspomagające odchudzanie - podział na typy

1. Przeczyszczające i moczopędne;

2. Utrudniające wchłanianie tłuszczów;

3. Przyspieszające przemianę materii;

4. Zmniejszające uczucie głodu.

Pozbyć się balastu : preparaty moczopędne i przeczyszczające

Wszystkie są pochodzenia naturalnego – ich głównymi składnikami zwykle są zioła. Leki przeczyszczające zawierają przede wszystkim liść senesu, korę kruszyny, nasiona babki płesznika, a moczopędne – pokrzywę, liście pietruszki lub brzozy. Dodatkowymi składnikami bywają mięta i dziurawiec, wspomagające trawienie.

Jak działają? Środki przeczyszczające usprawniają i przyspieszają pracę przewodu pokarmowego (zwiększają wydzielanie soków trawiennych), a także ułatwiają wypróżnianie (pobudzają ruchy jelit). Zmniejszają też wchłanianie składników odżywczych i szkodliwych produktów przemiany materii. Wydzielanie soków żołądkowych i żółci zwiększają takie zioła, jak dziurawiec i mięta. Natomiast błonnik, zawarty m.in. w nasionach babki płesznika, pęcznieje w jelitach, pobudzając skurcze ich ścian i przesuwanie znajdujących się w nich resztek strawionego pokarmu. To powoduje przyspieszenie ich wydalania z organizmu. Rośliny moczopędne (pokrzywa, brzoza, pietruszka) usuwają nadmiar wody z organizmu, przez co zmniejszają się obrzęki (powstają wskutek zatrzymania płynów w organizmie) i czasowo obniża się waga.

Na co uważać? Długotrwałe (ponad 2 tygodnie) stosowanie środków przeczyszczających, a zwłaszcza moczopędnych, może prowadzić do odwodnienia organizmu, co wiąże się z utratą cennych składników mineralnych (np. potasu, magnezu). Naturalne środki tego typu są bardziej bezpieczne niż syntetyczne, ale też nie należy przesadzać z ich stosowaniem. Nadużywane zioła przeczyszczające mogą podrażniać błonę śluzową jelit i powodować biegunkę lub odwrotnie – mogą wywoływać wtórne zaparcia (to znaczy, że organizm nie będzie w stanie sam sobie poradzić, gdy przestaniesz je zażywać). Dziurawiec działa fotouczulająco, czyli zwiększa wrażliwość na światło. Leków, które mają go w swoim składzie, nie wolno przyjmować przed wyjściem na dwór w słoneczne dni.

Nazwy preparatów: Colon Slim, Figura 1, Figura 2, Kilo Nit, Regulavit, Regulax, Saluran, Slim, Xenna Extra.

Wchłaniać mniej: środki utrudniające przyswajanie tłuszczu i cukrów

Tego typu preparaty najczęściej zawierają chitynę (inna nazwa: chitosan), czyli substancję pozyskiwaną z pancerzy morskich skorupiaków. Inne mają w składzie wyciąg z azjatyckiej rośliny – tamaryndowca (Garcinia cambogia) lub fasolaminę – ekstrakt z fasoli.

Jak działają? Chitosan jest nazywany „pożeraczem tłuszczu”. Jedna jego cząsteczka może przyciągnąć 20 razy więcej tłuszczu niż sama waży. Wiążąc go w ten sposób, umożliwia jego wydalenie z organizmu, zanim zostanie wchłonięty. Podobnie działa fasolamina, która „wyłapuje” cząsteczki skrobi i utrudnia jej wchłanianie. Z kolei wyciąg z tamaryndowca hamuje przetwarzanie cukrów i białek w tłuszcze, przez co ogranicza powstawanie tkanki tłuszczowej.

Na co uważać? Chitosan może powodować reakcje alergiczne. Powinny go unikać osoby uczulone na skorupiaki.

Nazwy preparatów: Fabacum, Fat Blocker, Fat Stopper.

Spalać szybciej: tabletki przyspieszające przemianę materii

W tej grupie preparatów wspomagających odchudzanie także znajdują się naturalne substancje, takie jak ocet jabłkowy czy proste wyciągi z roślin (np. z zielonej herbaty, morszczynu, bluszczu, guarany). Częściej jednak w skład preparatów wchodzą enzymy roślinne i substancje syntetyczne, zwane spalaczami tłuszczu. Są to m.in.: kofeina, CLA (sprzężony kwas linolenowy), koenzym Q10, L-karnityna, cholina oraz inozytol, forskolina, tyrozyna, bromelina.

Jak działają? Środki te przyspieszają spalanie tłuszczu z pożywienia, a nawet z już istniejącej w organizmie tkanki tłuszczowej. Niektóre pomagają również zmniejszać cellulit. Uwaga! Większość z nich jest skuteczna tylko w połączeniu z intensywnym wysiłkiem fizycznym i niskokaloryczną dietą.

Na co uważać? Niektóre substancje mogą podwyższać ciśnienie krwi, np. kofeina, L-karnityna.

Nazwy preparatów: Bio-CLA, Cidrex, Cealin, CLA 1000, L-karnityna, L-Carnitine, Bell- forma.

Oszukać głód: preparaty zmniejszające łaknienie

Ich najbardziej popularnymi składnikami są chrom i błonnik. Pigułki, które pomagają oszukać głód, zawierają też wyciągi z roślin – kozieradki, tamaryndowca i korzenia madaru – oraz fenyloalaninę.

Jak działają? Można wyróżnić dwa rodzaje takich preparatów: jedne wywołują reakcje chemiczne w organizmie, a inne po prostu wypełniają żołądek. Pierwsze wpływają na wydzielanie enzymów, które oddziałują na ośrodek sytości w mózgu. Wysyła on do żołądka sygnał o tym, że organizm jest najedzony. Mogą też kontrolować poziom cukru we krwi (nagłe spadki stężenia glukozy powodują napady głodu). Tak działa np. chrom, fenyloalanina, a także wyciągi z ziół: kozieradki, tamaryndowca i korzenia madaru (Calotropis gigantea).

Druga grupa to „zapychacze”, które pęcznieją w żołądku i wywołują wrażenie sytości. Są to różne odmiany włókien roślinnych. Spotyka się je pod rozmaitymi nazwami – błonnik, pektyny, glukomannan.

Na co uważać? Preparaty zawierające błonnik trzeba popijać co najmniej szklanką wody. Duże ilości błonnika mogą być przyczyną biegunki, więc należy go wprowadzać do diety stopniowo. Pojawiły się ostatnio doniesienia, że pikolinian chromu, występujący w niektórych preparatach, może powodować mutacje DNA, zwiększając ryzyko raka. Dlatego warto wybierać preparaty z chromem organicznym.

Fenyloalaniny nie powinni stosować chorzy na fenyloketonurię. Na początku kuracji u wszystkich może wywołać uczucie rozdrażnienia.

Nazwy preparatów: CLA max Naturkaps, Cealin, Chrom, DL-Phenyloalanine, Megabłonnik, Grapefruit Pectin, Cefamadar, Bio-błonnik, Bio-chrom.

Środki złożone

To największa grupa preparatów wspomagających odchudzanie. Zawierają składniki o różnym działaniu, a więc np. jednocześnie zmniejszają uczucie głodu i przyspieszają spalanie tłuszczów. Mogą mieć różną postać – nawet plastrów. Podczas stosowania tych środków trzeba zwrócić szczególną uwagę na ich skład. Potem warto sprawdzić w naszym przewodniku, do której kategorii należą, i przekonać się, czy nie ma przeciwwskazań do ich stosowania.

Nazwy preparatów: Ananas Plus, FitoSlim Forte, L-karnityna 3 activ Naturkaps,

Bioslank, Vita Slim, Bio-Slim, Chrom+B3, Figurella, Slinea, Aplefit, Figurett Forte, Vitazym Forte, Ananas Naturkaps, Super Fat Burner.

Na co uważać? Osoby przewlekle chore (np. na cukrzycę, nadciśnienie), przed zażyciem jakichkolwiek środków wspomagających odchudzanie, muszą zapytać o zgodę lekarza.Preparatów zmniejszających wchłanianie tłuszczu nie powinny stosować kobiety karmiące piersią!

Katarzyna Gwiazda

