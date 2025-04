Dlaczego i ty nie miałabyś dołączyć do grona osób, które odniosły sukces? Zaufaj doświadczeniu specjalistów i zanim rozpoczniesz kolejną dietę-cud i przeżyjesz gorycz efektu jo-jo, przeczytaj ich rady, które pomogą ci pozbyć się nadwagi raz na zawsze.

Tym razem na pewno ci się uda! Trzymamy kciuki!

TRIK nr 1 - Rób sobie przyjemności i nie waż się codziennie!

Często podczas odchudzania, zdarzają się nam potknięcia i mniejsze lub większe grzeszki. Zazwyczaj dlatego, że dietetyczne menu jest po prostu nudne. To błąd! Najważniejsze, aby dieta była urozmaicona i skomponowana z lubianych przez nas produktów. W wolne dni, kiedy mamy więcej czasu, dobrze jest przygotować bardziej wyszukane dania, aby sprawić sobie przyjemność. Gdy jesteśmy na diecie nie musimy przecież jeść dań, które nam nie smakują.

Nie musimy też rezygnować z deseru! Nie zaleca się oczywiście lodów z bitą śmietaną polanych czekoladą ale czasem można zjeść sorbet, czy mały kawałek szarlotki - tu znajdziesz nasze propozycje. Dobrze jest również ważyć się tylko raz na tydzień. W ciągu dnia może się ona wahać nawet o 2 kg, a taki wzrost bywa demotywujący!

TRIK nr 2 - W ciągu dnia jedz większą ilość posiłków: 4–5, a nawet 6

Powinny to być jednak posiłki niewielkie objętościowo. Jeżeli jemy w dużych odstępach czasu to nasz organizm odbiera taki stan jako „głodówkę” i wtedy stara się ograniczyć swoje wydatki energii, przez co spowalnia się przemiana materii. Kiedy sytuacja się powtarza, wtedy znów organizm przechodzi „na system oszczędzania”.

Po każdym odchudzaniu potrzebuje coraz mniej energii aby funkcjonować, a jej nadmiar odkłada w postaci tkanki tłuszczowej. Im mniej jemy tym trudniej jest nam schudnąć. Dlatego bardzo istotne jest, aby jeść kilka mniejszych posiłków w ciągu dnia. Wtedy przyspieszamy swoją przemianę materii. I w żadnym wypadku nie zapominajmy o śniadaniu!

TRIK nr 3 - Pamiętaj - jedyną drogą do zgrabnej sylwetki jest systematyczność, cierpliwość i konsekwencja

Odchudzanie zacznij od zaplanowania treningów 2–3 razy w tygodniu. Ułóż je tak, aby być w stanie poświęcić za każdym razem 30–40 minut na ćwiczenia (przez cały rok, a nie tylko na wiosnę). Pamiętaj, że twój organizm potrzebuje czasu na naukę nowych rzeczy, więc zaczynaj od krótszych sesji. Ale potem stopniowo wydłużaj ćwiczenia – nie zgubisz zbędnych kilogramów i nie wyrzeźbisz sylwetki, ćwicząc 15 minut, tak samo, jak nie nauczysz się obcego języka w tak krótkim czasie.

TRIK nr 4 - Aby skutecznie zmienić swoje ciało, zaprogramuj mózg na sukces

Wykorzystaj trening autosugestii, podobny do tego, który przeprowadzają często sportowcy przed zawodami. Wyobraź sobie swoje ciało w takiej formie do jakiej dążysz i jak najczęściej wracaj do tego obrazu. Zwracaj większą uwagę właśnie na wygląd, a nie na wagę. Osoby ćwiczące mogą ważyć więcej niż nieaktywne przy tym samym wzroście, gdyż mięśnie ważą więcej niż tłuszcz.

TRIK nr 5 - Pamiętaj, że dobry trening i dieta muszą być dobrane indywidualnie

Nie polegaj na ogólnych truizmach, np. że każdy musi wypijać 2–3 litry wody dziennie. To zresztą akurat łatwo samemu wyliczyć: pomnóż swoją wagę przez 30 ml (jeśli ważysz 60 kg, powinnaś pić 1,8 litra wody).

TRIK nr 6 - Aby proces odchudzania był efektywny, podziel swój cel na małe kroki

Dzięki temu praktycznie co tydzień, czy dwa dostarczamy sobie powodów do zadowolenia, wynikającego z realizacji kolejnych zamierzeń (każdy zgubiony kilogram to sukces!). Nie skazujemy się więc na ryzyko rezygnacji z diety, spowodowane długim czasem oczekiwania na rezultat końcowy. Skupiamy się za to na dostarczeniu sobie mniejszych, systematycznym wzmocnień, utrzymujących naszą motywację na wysokim poziomie.

TRIK nr 7 - Nagradzaj się za małe sukcesy

Ale oczywiście nie przy pomocy jedzenia! Lepiej kupić sobie książkę, kosmetyk, czy jakiś ciuszek. Dobrym sposobem na zwiększenie motywacji jest także wypisanie powodów, dla których chcemy się odchudzać oraz naszych nadziei związanych z tym procesem. Zaglądanie do takiej listy w momentach kryzysowych przyczynia się do wzrostu motywacji.

Często bywa, że jedzenie jest sposobem na zmniejszenie napięcia jakie odczuwamy w związku ze stresującymi sytuacjami. W takim przypadku warto zadbać o poszukiwanie innych sposobów, które poprawiają nasze samopoczucie. Zapoznanie się z technikami radzenia sobie ze stresem jest bardzo przydatne. A dla odchudzających się najlepszą jest sport.

TRIK nr 8 - Zaplanuj regularną aktywność fizyczną i znajdź sobie partnera do ćwiczeń

Oczywiście, najlepiej byłoby mieć trenera osobistego, ale nie wszystkich na to stać. Polecamy jednak wykupienie choćby jednej godziny z instruktorem, aby pokazał ci najlepsze ćwiczenia, określił ilość powtórzeń, ciężar hantli, czy długość treningów aerobowych. Gdy już będziesz wiedziała, jak trenować, umów się z koleżanką lub kolegą, którzy mają podobną ilość kilogramów do zrzucenia i ćwiczcie razem. Możecie ze sobą rywalizować i jednocześnie wzajemnie się motywować!

TRIK nr 9 - Przygotuj się psychicznie na odchudzanie i nie szukaj wymówek

Jeśli miałaś biegać po lesie, a pada deszcz, idź do klubu pobiegać na bieżni lub potrenuj w domu. Ale jednocześnie bądź dla siebie wyrozumiała – nawet najlepsi mają chwile słabości. Nie zarzucaj więc diety i treningów po jednej porażce, ale weź się w garść i zacznij od nowa. Gdy będziesz miała jasno określony cel (np. zmieścić się w ulubione dżinsy) będzie ci dużo łatwiej zmagać się z własnymi słabościami i przeciwnościami losu.

A teraz wszystkie Polki - do dzieła!