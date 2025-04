Optymalny poziom tkanki tłuszczowej dla kobiet to ok. 20-25%. Naturalny, fizjologiczny % tłuszczu w ciele wzrasta wraz z wiekiem. Procentowa zawartość tłuszczu jest dobrym (lepszym niż parametr BMI) wskaźnikiem otyłości. Procent tkanki tłuszczowej najłatwiej sprawdzić za pomocą analizy składu ciała.

Tkanka tłuszczowa nie jest twoim wrogiem, mimo iż jest postrzegana negatywnie. Tłuszcz w ciele jest bardzo potrzebny. Przez setki tysięcy lat, gdy dostęp do pożywienia był ograniczony, ewolucja wytworzyła i faworyzowała wszelkie mechanizmy magazynujące tkankę tłuszczową, która jest źródłem energii zapasowej. W okresach głodu tkanka tłuszczowa uwalnia trójglicerydy, które mogą być wykorzystane jako paliwo do pracy narządów wewnętrznych.

Teraz, gdy pożywienie dostępne jest na każdym kroku, mechanizmy gromadzące tłuszcz nie są potrzebne, a wręcz działają na niekorzyść. Zwiększają ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości. Otyłość i nadwaga to z definicji podwyższony poziom tkanki tłuszczowej, a nie tylko wysoka masa ciała. Nadmierna masa ciała może być związana z rozwiniętą tkanką mięśniową, ale także patologicznym gromadzeniem płynów (np. w niektórych zaburzeniach hormonalnych).

Fizjologiczne funkcje tkanki tłuszczowej

Poza funkcją zapasową tkanka tłuszczowa:

stabilizuje narządy wewnętrzne,

wewnętrzne, amortyzuje stawy,

jest niezbędna do utrzymania stałej temperatury ciała.

Tłuszcz zapasowy szczególnie istotny jest dla kobiet w wieku rozrodczym. Odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej umożliwia zajście w ciążę, donoszenie ciąży i karmienie piersią. Zbyt niska, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej prowadzi do zahamowania jajeczkowania i zatrzymania miesiączkowania. Bardzo niebezpieczny jest także zbyt wysoki poziom tkanki tłuszczowej.

Skutki nadmiaru tkanki tłuszczowej

Nadmiar tkanki tłuszczowej prowadzi do:

obciążenia kręgosłupa i jego niewydolności,

i jego niewydolności, zwiększenia ryzyka wystąpienia insulinooporności cukrzycy typu II,

rozwoju chorób układu krążenia,

przeciążenia stawów i narządu ruchu,

stanu zapalnego i podwyższonego CRP,

wiąże się z występowaniem niektórych nowotworów.

Kilogram tłuszczu zapasowego to około 7000 kcal, ale tkanka tłuszczowa nie jest wyłącznie magazynem kilokalorii (kcal). To tkanka aktywna hormonalnie, a jej nadmiar wywołuje przewlekły stan zapalny.

Szczególnie groźna jest tzw. tkanka tłuszczowa trzewna, inaczej zwana wisceralna. Powoduje powstawanie otyłości brzusznej, często wiąże się z tzw. brzuchem insulinowym. To tłuszcz zgromadzony wokół narządów wewnętrznych, który obniża ich wydolność. Z pewnością zauważyłaś, że niektórzy mają tkankę tłuszczową zlokalizowaną podskórnie: fałdki, za które można złapać. Inni zaś mają duże, ale twarde brzuchy – to właśnie osoby z nadmiarem tłuszczu brzusznego. Tkanka tłuszczowa brzuszna jest zdecydowanie bardziej niebezpieczna dla zdrowia.

Najłatwiejszą i powszechnie dostępną metodą określania poziomu tkanki tłuszczowej jest analiza składu ciała. Badanie przypomina zwykłe ważenie i wykorzystuje bioimpedancję elektryczną. Analizator składu ciała emituje prąd o niskim natężeniu. Tkanka tłuszczowa zawiera niewiele wody i źle przewodzi prąd. Dzięki temu można określić procentową zawartość tkanki tłuszczowej i masę tłuszczu w kilogramach.

fot. Pomiar poziomu tkanki tłuszczowej analizatorem składu ciała/Adobe Stock, Svitlana

Analizę składu ciała możesz wykonać w gabinecie dietetyka. Jej cena waha się od około 50 do 150 zł. Dostępne są też domowe wagi z analizatorem, są one jednak mniej dokładne.

Poziom tkanki tłuszczowej dietetyk może określać także za pomocą specjalnego przyrządu mierzącego grubość fałdy podskórnej w wyznaczonych miejscach: na ramieniu, na brzuchu, na udzie. Urządzenie to nazywane jest fałdomierzem. Dzięki specjalnym wzorom matematycznym profesjonalista jest w stanie wyliczyć procentową zawartość tłuszczu bez korzystania z analizatora.

fot. Pomiar poziomu tkanki tłuszczowej za pomocą fałdomierza/ Adobe Stock, Kaspars Grinvalds

Przedstawione metody pomiaru tkanki tłuszczowej w organizmie to te najczęściej stosowane w gabinetach dietetyka. Nie są to jedyne metody. Naukowcy opracowali wiele bardziej nowoczesnych i dokładniejszych metod pomiaru tłuszczu w ciele. Są one jednak drogie i z tego powodu nie stosuje się ich raczej na co dzień:

badanie hydrostatyczne - „ważenie pod wodą”;

badanie DEXA wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie,

badanie ADP - pletyzmografia-przepływ powietrza, korzystające ze specjalnej kapsuły,

rezonans magnetyczny MRI,

skanowanie 3D.

Normy określające optymalny poziom tkanki tłuszczowej zmieniały się na przełomie lat. Do dziś, w różnych źródłach podawane są odmienne wartości. Przytoczone w artykule normy są stosowane najczęściej.

Prawidłowy poziom tkanki tłuszczowej według Jana Tatonia dla populacji polskiej:

Kobiety 18-30 lat: 17-28%

17-28% Kobiety powyżej 30 lat: 20-30%

20-30% Mężczyźni bez względu na wiek: 8-20%

Na poziom tkanki tłuszczowej u kobiet ma wpływ nie tylko wiek, ale także pochodzenie.

Normy na zawartość tkanki tłuszczowej, kobiety:

rasy kaukaskiej: 21-33%,

rasy azjatyckiej: 25-35%,

rasy afrykańskiej: 20-32%,

rasy środkowo i płd. amerykańskiej: 24-37%.

Wskazówka dietetyka: Z doświadczenia w pracy dietetyka wynika, że najlepiej jest utrzymywać poziom tkanki tłuszczowej w środkowych przedziałach normy. Dzięki temu zmiana masy ciała nie powoduje „wypadnięcia” z prawidłowych przedziałów i nie dopadnie cię syndrom TOFI (syndrom otyłości ukrytej).

Optymalna zawartość tkanki tłuszczowej dla kobiety o średniej aktywności fizycznej : 20-24%.

: 20-24%. Optymalna zawartość tkanki tłuszczowej dla mężczyzny o średniej aktywności fizycznej: 12-14%.

Rozkład tkanki tłuszczowej wygląda trochę inaczej u sportowców i osób bardzo aktywnych fizycznie. Dla osób uprawiających sport, procent tkanki tłuszczowej powinien mieścić się w przedziale:

Optymalna zawartość tkanki tłuszczowej dla kobiet - sportowców: 17-24%.

Optymalna zawartość tkanki tłuszczowej dla mężczyzn - sportowców: 10-18%.

fot. Poziom tkanki tłuszczowej w ciele a wygląd sylwetki/ Adobe Stock, etoileark

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 27.11.2017.

