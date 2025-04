Pracując "za biurkiem" mało się ruszasz, głównie siedzisz. Twoje posiłki w pracy to kawa i kanapka lub drożdżówka kupiona po drodze. Stosując tą dietę, nie będziesz głodować i schudniesz 2–3 kg w 5 dni, a przy okazji zmienisz swoje nawyki żywieniowe.

Oto kilka ogólnych zasad:

1. Pierwsze śniadanie zjedz w domu, unikniesz pogryzania w pracy i przy pogaduszkach.

Koniecznie weź do biura drugie śniadanie, mała przekąska nie dopuści do uczucia silnego głodu.

2. W czasie przerwy obiadowej zjedz sałatkę albo zupę.

3. Danie główne, w postaci obiadokolacji, zjedz w domu po pracy. Przed snem sięgnij po owoc lub wypij szklankę soku warzywnego.

4. Nie opuszczaj żadnego z trzech posiłków, bo potem zjesz za dużo naraz.

5. Nie zapominaj o ćwiczeniach. Nawet będąc w biurze, możesz ćwiczyć: wymachy rąk, krążenia ramion, głowy i szyi.

Twoje menu na 5 dni - wybierz to, co lubisz

Pierwsze śniadanie

Co do picia? Proponujemy kawę zbożową lub herbatę, najlepiej z chudym mlekiem, ale bez cukru. Idealna jest szklanka chudego mleka 0,5 proc. tłuszczu lub kubeczek kefiru czy jogurtu.

Menu do wyboru

2 kromki chrupkiego pieczywa cienko posmarowanego masłem,

2 plasterki szynki, kilka rzodkiewek;

1 kromkę razowego chleba posmarowanego masłem, 10 dag chudego twarogu ze szczypiorkiem i ogórkiem;

1 jajko ugotowane na miękko lub na twardo, kromka chleba z masłem, pomidor;

2 kromki chrupkiego pieczywa z masłem, 2 cienkie plasterki żółtego sera, kilka rzodkiewek;

1 kromka chleba z pełnego ziarna posmarowanego masłem lub twarożkiem lub 1 łyżką niskosłodzonego dżemu.

Zabierz do pracy

1 jabłko; 1 gruszkę; 1 mały banan;

2 marchewki.

Lunch - możesz kupić lub przygotować

Sałatkę warzywną: pokrój ogórka, małą cebulkę, strąk papryki, kilka rzodkiewek, 15 dag sera feta light, dodaj sól i pieprz, wymieszaj.

Sałatkę rybną: 15 dag tuńczyka w oleju odsącz, pokrój jajko na twardo, pomidora i cebulę, dodaj przyprawy, wymieszaj.

Sałatkę z serem: 20 dag chudego twarogu wymieszaj z pokrojonymi rzodkiewkami, szczypiorkiem, 4 łyżkami jogurtu, dodaj przyprawy.

Sałatkę z kurczakiem: pokrój i wymieszaj 10 dag upieczonej piersi z kurczaka, plaster ananasa, pokrojone jabłko, 3 łyżki kukurydzy z puszki, 2 suszone śliwki.

Kolacja - zjedz w domu

Ryż z warzywami: 10 dag ugotowanego ryżu wymieszaj z 25 dag uduszonych na oliwie warzyw i pieczarek.

Ryba z warzywami: uduś na oleju starte 2 marchewki, posiekaną cebulę, pomidora, dołóż 15 dag ryby, podduś, dodaj przyprawy.

Klopsiki z pieczarkami: 10 dag mielonego mięsa z drobiu wymieszaj z 10 dag uduszonych z 1 cebulką pieczarek, natką, przyprawami, uformuj klopsiki, ugotuj na parze, jedz z łyżką ryżu.

Makaron z sosem: do 10 dag ugotowanego makaronu dodaj sos z 2 łyżeczek koncentratu pomidorowego uduszonego z cebulką i ząbkiem czosnku.

Program sportowy - nie zapominaj o nim

15 min rano: ćwiczenia ramion, 15 przysiadów.

Po śniadaniu: 30–60 minut jazdy na rowerze - może czasem pojedź do pracy rowerem

Po południu: 30–45-minutowy szybki spacer.

Wieczorem: skakanka, 10 min na miękkim podłożu, np. dywanie