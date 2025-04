2 z 5

Dieta ketogeniczna

Dlaczego powinnaś o niej zapomnieć?

Mechanizmem działania diety ketogenicznej jest wymuszenie, za pomocą sposobu żywienia, syntezy ciał ketonowych w organizmie i uzyskanie stanu ketozy. Stan ten naśladuje głodzenie zmuszając ciało do spalania tkanki tłuszczowej. Keto dieta oparta jest o tłuszcz, który w tym sposobie żywienia dostarcza ponad 90% kilokalorii zjadanych w ciągu dnia. To dieta ekstremalnie trudna i bardzo niebezpieczna, jeśli nie jest prowadzona pod opieką lekarza. Medycyna stosuje ją do leczenia opornej na leki padaczki, nie do odchudzania. Nie ryzykuj, ta dieta może doprowadzić nawet do groźnej śpiączki.