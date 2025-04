Stosowanie restrykcyjnych diet w celu szybkiego schudnięcia po zimie również nie wpłynie pozytywnie na tempo naszego metabolizmu. Kluczem do sukcesu jest powrót do regularnego, zdrowego stylu życia, w tym do odpowiedniego odżywiania. Postępuj zgodnie z poniższymi radami, a szybko powrócisz do formy na wiosnę!

Przemiana materii to całość procesów biochemicznych zachodzących w komórkach ustroju. Procesy te umożliwiają wykorzystywanie i zamianę energii zmagazynowanej w organizmie i dostarczanej z pożywieniem na energię niezbędną do podtrzymywania procesów życiowych i zapewnienia sprawnego funkcjonowania organizmu.

Aby poprawić przemianę materii:

1. Nie wychodź z domu bez śniadania. Noc stanowi długą przerwę w dostarczaniu pokarmu, tak więc rano budzisz się „na pustym baku”. Musisz dostarczyć organizmowi wartościowych kalorii w postaci pełnowartościowego białka oraz witamin i składników mineralnych, które rozruszają twój metabolizm i pozwolą dobrze rozpocząć dzień. Wypróbuj twarożek z warzywami i pełnoziarnistym pieczywem lub musli ze świeżymi owocami i jogurtem naturalnym.

2. Jedz posiłki regularnie, ponieważ zbyt duże przerwy pomiędzy posiłkami spowalniają metabolizm. Ponadto systematyczne spożywanie posiłków ułatwia kontrolę porcji i apetytu. Zjadaj 4-5 posiłków dziennie co 3-4 godziny.

3. Pij odpowiednią ilość płynów, w tym przede wszystkim wodę mineralną. Jest ona niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych, ponadto pozwala na uwolnienie energii z pożywienia. Aby policzyć swoje zapotrzebowanie na płyny, do 1500 ml dodaj 25 ml wody na każdy kilogram twojej masy ciała powyżej 20 kg.

4. Pij zieloną herbatę, która pozwala spalić dodatkowo nawet 50 kilokalorii w ciągu dnia.

5. Uprawiaj regularnie aktywność fizyczną. Spowoduje ona przyspieszenie metabolizmu nie tylko podczas, ale również przez kilka godzin po zakończeniu wykonywania wysiłku fizycznego. Ćwiczenia wspomagają także przyrost tkanki mięśniowej, która spala 5 razy więcej kalorii niż tkanka tłuszczowa. Jeżeli dotąd nie ćwiczyłaś, pamiętaj, aby stopniowo zwiększać natężenie wysiłku fizycznego i dostosowywać go do aktualnej kondycji.

6. Wysypiaj się, śpiąc po 7 – 8 godzin na dobę. Za mała ilość snu zaburza gospodarkę hormonami, które są odpowiedzialne za regulację apetytu.

7. Nie stosuj restrykcyjnych diet. Odchudzaj się w tempie umiarkowanym, które oznacza spadek masy ciała o 0,5 – 1kg w ciągu tygodnia. Zachowasz dzięki temu odpowiednie tempo metabolizmu i unikniesz efektu jo-jo. Jest to najlepsza droga do trwałego utrzymania nowej masy ciała.

Zastosuj eliksir zielony według diety strukturalnej. Posiada on unikalny skład, który przyspiesza przemianę materii. Zmiksuj 200 ml kefiru lub jogurtu naturalnego, ½ małego dojrzałego awokado, łyżkę soku z cytryny, łyżeczkę posiekanej zielonej pietruszki oraz otrąb owsianych. Eliksir wypijaj codziennie zamiast kolacji.

