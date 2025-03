Po popcorn bez tłuszczu bezkarnie możesz sięgać na diecie. Popcorn bez oleju ma znacznie mniej kalorii, a pozbawiony niezdrowych dodatków, przynosi same korzyści.

Reklama

O tym, że popcorn serwowany w kinie jest niezdrowy, wie każdy. Jednak to nie kukurydza sama w sobie jest niezdrowa, a dodatki. Sól i masło to powszechne polepszacze smaku popcornu. Oprócz smaku dodają mu jednak niepotrzebnych kalorii, podnoszą cholesterol, dostarczają nadmiernie dużo soli. Można tego uniknąć i jeść popcorn bez wyrzutów sumienia.

Spis treści:

Wbrew złym opiniom na temat popcornu warto przywołać tę, której trzymają się naukowcy — sam popcorn zawiera bardzo dużo antyoksydantów. Tym, co przekreśla zalety płynące z jedzenia popcornu, jest sposób prażenia. Olej z patelni czy innego naczynia wsiąka przecież w prażynki — nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak nieświadomie pochłaniasz kilkaset kalorii! No i do tego masa soli, której nie żałują w popcornie kina i sprzedawcy tej przekąski w formie gotowej do przygotowania w mikrofali.

Popcorn bez tłuszczu, przygotowany w domu może znacznie różnić się od popcornu, jaki kupujemy np. w kinie. Ile kalorii ma popcorn, a ile soli:

popcorn przygotowany z dodatkiem tłuszczu w 100 g dostarcza ok. 535 kcal .

. 100 g popcornu bez tłuszczu dostarcza 387 kcal .

. popcorn przygotowany z dodatkiem tłuszczu i soli dostarcza w porcji „kinowej” od 200 do 1200 mg sodu .

. 100 g popcornu bez tłuszczu i soli dostarcza ok. 6 mg sodu.

To właśnie dlatego, gdy popcorn przygotowany jest na tłuszczu i mocno solony zamienia się w niezdrową przekąskę, a ten przygotowany bez tłuszczu i z minimalnym dodatkiem soli lub bez niej, jest całkiem zdrową przekąską. Dostarcza nie tylko błonnika lecz i polifenoli, które są cennymi dla zdrowia przeciwutleniaczami.

Przede wszystkim zdrowy popcorn musi się obyć bez nadmiaru soli i oleju. Ilość soli, jaką przyjmujesz codziennie w potrawach, jest wystarczająca dla twojego organizmu. Sól znajduje się nawet w owocach, nietrudno więc wyobrazić sobie, jak jest wszechobecna.

Zdrowy popcorn otrzymasz ze zwykłego ziarna kukurydzy popcornowej. Ziarno kukurydzy naprawdę nie potrzebuje oleju, by zmienić się w biały chrupek. Zamiast masła można okrasić go ziołami i oliwą.

Jak zrobić popcorn bez tłuszczu w mikrofalówce:

Ziarna kukurydzy przesyp do papierowej torebki śniadaniowej. Zagnij końce, by ziarna się nie wysypały. Ustaw pełną moc mikrofalówki na około 3 minuty. Wyjmij torebkę z gotowym popcornem. Posyp ulubionymi suszonymi ziołami lub niewielką ilością świeżo mielonej soli morskiej.

Jak zrobić popcorn bez tłuszczu na patelni:

Rozgrzej suchą patelnię. Na suchą patelnię wsyp ziarna i przykryj pokrywką. Co 10 sekund potrząsaj patelnią, by popcorn się nie przypalił.

Jak zrobić popcorn bez tłuszczu z maszynki?

Jeśli bardzo lubisz popcorn, a nie masz mikrofali, kup sobie maszynkę do robienia popcornu bez tłuszczu – to koszt od 60 do 200 zł. Wystarczy do niej wsypać ziarna kukurydzy popcornowej, a urządzenie w 2-3 minuty zrobi z nich chrupki za pomocą gorącego powietrza. Wystarczy postawić miseczkę pod wylotem i chwilę poczekać na gotową prażoną kukurydzę. W tak uprażonej porcji kalorii jest bardzo mało. Średnio 5 razy mniej, niż w porównywalnej objętościowo porcji chipsów.

fot. Jak zrobić popcorn bez tłuszczu/ Adobe Stock, Vasiliy

Artykuł został pierwotnie opublikowany 9.10.2012.

Reklama

Czytaj także:

Dieta niskotłuszczowa może być zdrowa

100 pomysłów na fit dietetyczne przekąski

Ile kalorii ma pieczywo? Czy można jeść chleb na diecie odchudzającej?