Zobacz szybki pomysł na obiad - odżywczy i bezmięsny. Przepyszny!

Składniki

dowolny makaron, np. wstążki, penne albo muszelki, 200g

puszka gotowanej ciecierzycy

obrane pomidory z puszki lub 4 świeże

2 ząbki czosnku

50g ulubionego sera (do starcia lub już startego)

oliwa z oliwek

liść laurowy, tymianek

sól, pieprz

Sposób przygotowania

Zobacz jak zrobić pyszny makaron z ciecierzycą w pomidorach!

1. Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu, tak, aby był al dente. Pamiętaj, aby do wody dodać kilka kropel oliwy z oliwek. Dzięki temu makaron nie będzie się kleił.

2. Rozgrzej oliwę na patelni, po czym dodaj do niej obrany i posiekany czosnek i podsmaż go na złoty kolor.

3. Dodaj pokrojone pomidory, liść laurowy, tymianek oraz przyprawy i gotuj, aż sos zgęstnieje. Można go dodatkowo zagęścić odrobiną wody spod gotującego się makaronu.

4. Ciecierzycę opłucz z zalewy i dodaj do sosu.

5. Gdy makaron będzie już gotowy, odcedź go i również wsyp do sosu.

6. Zamieszaj i podawaj posypane startym serem i udekorowane świeżą kolendrą lub bazylią.

Smacznego!

