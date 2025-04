Śmiało sięgaj po świeże pomidory na keto. Wkrawaj je do sałatek, krój w plastry i dokładaj do kanapek z keto chleba. Możesz nawet nie za dużego pomidora zjeść w całości, jeśli zechcesz. Nie zwalnia cię to jednak z konieczności liczenia węglowodanów zjadanych każdego dnia, jeśli nie chcesz wytrącić organizmu ze stanu ketozy.

Tak, pomidory są dozwolone na diecie ketogenicznej. Są to niskokaloryczne warzywa, które zawierają niewiele węglowodanów netto, co sprawia, że są odpowiednie dla osób stosujących tę dietę. W rzeczywistości pomidory są bogate w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, co czyni je cennym składnikiem diety.

Jednakże ważne jest uwzględnienie ilości spożytych pomidorów w całkowitej dziennej liczbie węglowodanów, aby pozostać w stanie ketozy. Na diecie keto zaleca się ograniczenie węglowodanów netto do około 20-50 gramów dziennie, więc warto monitorować spożycie pomidorów i uwzględnić je w ogólnej ilości węglowodanów.

Ile węglowodanów jest w pomidorach?

100 g pomidorów zawiera 3,89 g węglowodanów i 1,2 g błonnika, co oznacza, że do organizmu wchłonie się 2,69 g węglowodanów (to tzw. węglowodany netto).

Średni pomidor dostarcza 4,8 g węglowodanów. W tym jest 1,5 g błonnika, dlatego węglowodanów netto w jednym przeciętnym pomidorze jest 3,3 g.

Czy można jeść przecier pomidorowy na diecie keto?

Jasne, że można, ale najlepiej zakładać, że dostarcza on nieco więcej węglowodanów niż same pomidory. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) podaje, że w 100 g przecieru pomidorowego jest 5 g węglowodanów i 1,7 g błonnika, co oznacza 3,3 g węglowodanów netto. Zatem 100 g przecieru dostarcza do organizmu tyle węglowodanów, co 1 średni pomidor.

fot. Czy można jeść przecier pomidorowy na diecie keto/ Adobe Stock, mdbildes

Pomidory są cennym składnikiem jadłospisu na keto adaptacji, czyli w momencie przechodzenia na dietę ketogeniczną. W tym czasie organizm przestawia się na czerpanie energii z tłuszczu zamiast z węglowodanów i powstają ciała ketonowe. Etap ten może u osób, które nigdy wcześniej nie stosowały diety niskowęglowodanowej trwać nawet do 30 dni, czemu może towarzyszyć tzw. keto grypa.

W tym czasie trzeba ściśle trzymać się diety, aby proces keto adaptacji przebiegł sprawnie i skutecznie, dlatego koniecznie trzeba pilnować odpowiedniej ilości węglowodanów. Na tym etapie zwykle powinny one dostarczać do 10% energii. Przy diecie o kaloryczności 2000 kcal oznacza to 200 kcal, czyli do 50 g węglowodanów. Ponieważ pomidory nie zawierają wiele „węgli” z powodzeniem można je wkomponować w taki jadłospis.

Niestety suszone pomidory, także te w oleju, to zupełnie inna para kaloszy, jeśli chodzi o zawartość węglowodanów. Pomidory suszone są pozbawione wody, co sprawia, że w 100 g takiego produktu jest znacznie więcej węglowodanów.

Sprawdziliśmy, ile ich jest w 100 g zwykłych suszonych pomidorów, a ile w 100 g suszonych pomidorów w oleju (odcedzonych i odsączonych):

pomidory suszone – 43,5 g węglowodanów netto (55,8 g węglowodanów, w tym 12,3 g błonnika),

(55,8 g węglowodanów, w tym 12,3 g błonnika), pomidory suszone w oleju – 17,5 g węglowodanów netto (23,3 g węglowodanów, w tym 5,8 g błonnika).

Jak widzisz, taka dawka „węgli” w jedynie 100 g produktu oznacza, że suszonych pomidorów, także tych z oleju, nie należy jeść na diecie ketogenicznej.

