Efekty picia pokrzywy to między innymi redukcja cellulitu, poprawa pracy trzustki i działanie przeciwbólowe. Sprawdź, jakich efektów możesz się spodziewać po wprowadzeniu naparów, soków i herbat z pokrzywy do diety.

Właściwości prozdrowotne pokrzywy są szerokie, o czym wiadomo od lat. Pokrzywa zawiera ogromną ilość witamin i składników organicznych, takich jak: witamina B2, B5, K, C, żelazo, cynk, miedź, selen, błonnik pokarmowy, cenne przeciwutleniacze.

Ekstrakt z liści pokrzywy wykazuje działanie antyhistaminowe, przeciwzakrzepowe i antybakteryjne. Wyciąg z całej rośliny lub poszczególnych jej części wykazuje działanie antyoksydacyjne, moczopędne, przeciwzapalne. Udowodniono, że picie naparu z pokrzywy obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi. Nic dziwnego, że pokrzywa uważana jest za cudowną roślinę, skoro nie tylko pomaga, lecz także nie szkodzi (nawet w wielomiesięcznym stosowaniu).

Już po kilku dniach picia naparu z pokrzywy możesz zauważyć, że twoja waga się zmniejszy, a ty poczujesz się szczuplejsza. Ten efekt picia pokrzywy wiąże się jednak nie ze spalaniem tkanki tłuszczowej (czego należałoby oczekiwać), ale z właściwościami moczopędnymi rośliny.

Pijąc pokrzywę, częściej biegasz do toalety, pozbywając się nadmiaru wody z organizmu. To jednak nie znaczy jeszcze, że chudniesz. Pokrzywa zawiera błonnik pokarmowy, który może zwiększać uczucie sytości, jednak jest go zbyt mało, byś mogła to odczuć.

Picie pokrzywy zdecydowanie przynosi więc efekt w postaci luźniejszych spodni, zmniejszenia masy ciała, a może także delikatnego pozbycia się cellulitu. Pamiętaj jednak, że picie pokrzywy nie powoduje odchudzania, a jedynie pozbycie się wody.

Napary i herbatki z pokrzywy są dobrym diuretykiem. Oznacza to, że dają efekt moczopędny. Picie naparu z pokrzywy jest więc przydatne, jeśli:

masz skłonność do powstawania kamieni nerkowych,

cierpisz na częste infekcje układu moczowego,

masz przerost prostaty.

Jak naturalnie obniżyć stężenie cukru we krwi? Na przykład popijając często pokrzywę. Okazuje się, że pokrzywa wykazuje potwierdzony badaniami efekt stymulujący trzustkę do wydzielania insuliny, hormonu obniżającego cukier.

Ekstrakt z pokrzywy poprawił też tolerancję glukozy u pacjentów z cukrzycą typu 2. Warto więc rozważyć picie pokrzywy jako element diety w stanie przedcukrzycowym dla jej efektu poprawiającego glikemię.

Picie naparów roślinnych i ziołowych, w tym też picie pokrzywy to jeden z podstawowych elementów diety przeciwzapalnej. Efekt przeciwzapalny pokrzywy uzyskuje się przez zawartość polifenoli i różnych antyoksydantów. Przeciwzapalne działanie pokrzywy może wspierać organizm w wielu obszarach: działa ochronnie na serce, zapobiega uszkodzeniom komórek, poprawia regenerację i naturalnie obniża cholesterol.

Pośrednio picie pokrzywy może przynosić też ulgę w bólu. Efekt przeciwbólowy osiąga się dzięki działaniu przeciwzapalnemu. Wiele osób cierpiących na bóle stawów powiązane z reumatoidalnym zapaleniem stawów, dną moczanową lub artretyzmem donosi, że picie pokrzywy pozwala im uporać się z bólem. Pokrzywa jest lekarstwem na ból stawów stosowanym od wieków. Jej działanie potwierdzają też nowsze badania, nie tylko medycyna naturalna.

Herbatę z pokrzywy możesz przygotować zarówno z liści suszonych, jak i świeżych.

Świeże liście pokrzywy należy zbierać od maja do września. By nie straciły cennych właściwości i by można było parzyć ją także po sezonie, wysusz pokrzywę w suchym i ciemnym miejscu.

By przygotować herbatę z suszonych liści pokrzywy, łyżkę suszu zalej wrzątkiem i odstaw na 10 minut.

i odstaw na 10 minut. Napar ze świeżej pokrzywy przygotujesz szybciej - wystarczy minuta parzenia .

. Możesz dodać świeżą pokrzywę do wyciskanego soku .

. Liście pokrzywy możesz zmielić w blenderze na mus i zamrozić ją w woreczkach lub formach do kostek lodu. Dodawaj kostkę takie pokrzywy do koktajlu.

