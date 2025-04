Na początku odchudzania obkurcza się żołądek i przyzwyczaja do mniejszych porcji. Proces ten trwa około dwóch tygodni i na szczęście z każdym dniem głód jest coraz mniejszy. Pierwsze dni po zmianie nawyków żywieniowych nie należą jednak do najłatwiejszych. Poznaj sprawdzone w pracy dietetyka sposoby na głód. Dzięki nim łatwiej wytrwasz na diecie odchudzającej!

Reklama

Pij lekko gazowaną wodę

Głód często mylony jest z pragnieniem, dlatego wypicie szklanki wody często powstrzymuje przed zjedzeniem posiłku. Jeśli nie masz problemów z układem pokarmowym postaw na wodę gazowaną. Dzięki obecności dwutlenku węgla taka woda „syci” na dłużej.

Miej owoce i warzywa w zasięgu ręki

Warzywa i owoce są źródłem błonnika pokarmowego rozpuszczalnego w wodzie. Ten rodzaj błonnika wchłania wodę w jelicie, dzięki czemu zwiększa objętość. Takie działanie sprawia, że czujesz się najedzona. Jeśli masz problem, by wytrwać do kolejnego posiłku postaw na biurku miseczkę truskawek, mini marchewek, czy pomidorków koktajlowych. Niewielka ilość kalorii (kcal) i spora dawka błonnika pozwalają opanować głód!

Do każdego posiłku głównego dołącz białko

Białko jest trawione dość długo i z tego wynika jego „sytość”. Zadbaj o to, by do każdego posiłku głównego (śniadanie, obiad i kolacja) dołożyć 20-30 g pełnowartościowego białka. Gdzie je znaleźć?

100 g łososia to 22,6 g białka

3 sztuki jajka to 18,9 g białka

100 g piersi z kurczaka to 21,5 g białka

100 g polędwicy wołowej to 20,1 g białka

Szklanka (150 g) ugotowanej zielonej soczewicy to 18,2 g białka

Nie wiesz ile białka jest w produkcie? Zajrzyj na ileważy.pl!

Wysypiaj się

Nieodpowiednia ilość snu to jeden z najbardziej niedocenianych przeciwników diety odchudzającej. Gdy jesteś niewyspana w twoim ciele wydziela się więcej kortyzolu, który nasila gromadzenie tkanki tłuszczowej. Masz także wyższe stężenie glukozy we krwi, które hamuje odchudzanie. Brak snu wiąże się także ze zbyt małą ilością hormonu wzrostu. Jego rolą jest między innymi budowanie tkanki mięśniowej. Odchudzanie zwalnia wyższy poziom greliny, hormonu, który sygnalizuje „trzeba coś zjeść!”. To wszystko zaś wynika z nieprawidłowych nawyków związanych ze snem! Chcesz schudnąć? Wysypiaj się!

Zobacz także:

Dieta OXY – sprawdzony sposób na odchudzanie czy produkt marketingowy?

Dieta pudełkowa – czy warto stosować? Prosty sposób na odchudzanie czy niepotrzebny wydatek?

Wybrałam dla was najlepsze i najskuteczniejsze diety odchudzające (TOP 3)!