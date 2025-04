Podstawowa przemiana materii: jak ją obliczyć i co dokładnie kryje się pod pojęciem PPM?

Podstawowa przemiana materii (PPM) to wartość liczbowa wyrażona w kilokaloriach, pokazująca, ile kcal potrzebuje ciało danego człowieka do podtrzymania funkcji życiowych. Nie uwzględnia natomiast energii, jaka potrzebna jest do aktywnego brania udziału w codziennym życiu, ani w aktywnościach sportowych.