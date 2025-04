Szybka przemiana materii to przede wszystkim zasługa genów. Są ludzie, którzy opychają się słodyczami i schabowymi, a mimo to cały czas są chudzi. Jednak ci szczęściarze należą do grona wyjątków... Reszta z nas musi włożyć nieco wysiłku w podkręcenie metabolizmu, który niemal w całości jest odpowiedzialny za naszą zgrabną, szczupłą sylwetkę. Mimo, że wielu twierdzi, że kontrolowanie przemiany materii graniczy z cudem, wbrew pozorom jej przyspieszenie wcale do trudnych nie należy.

Diety na bok

Ciągle ograniczasz ilość kalorii, a nie chudniesz? Nic dziwnego. Pozbawiony jedzenia organizm zaczyna oszczędzać energię i zamiast pozbywać się wałeczków tłuszczu, powiększa ich średnicę w celu przygotowania się na ciężkie czasy głodówki.

Przy drastycznym niedoborze kalorii (diety poniżej 1000 kcal dziennie) przy każdym wysiłku organizm zaczyna zużywać mięśnie w celu zachowania energii do prawidłowej pracy organów wewnętrznych. A to przecież one są odpowiedzialne za szybki metabolizm! Każdy kilogram mięśni zużywa około 100 kcal dziennie. Zatem im więcej masy mięśniowej, tym szybciej pozbywamy się zbędnych kilogramów.

Ruch to podstawa



Wniosek jaki z tego płynie jest oczywisty – aby mieć szybką przemianę materii, trzeba mieć dużo tkanki mięśniowej. Rozwiązaniem są regularne treningi siłowe. Gdy zastąpisz tkankę tłuszczową mięśniami, twój metabolizm wzrośnie nawet o 45%! Równie ważne są ćwiczenia, które pobudzają krążenie, czyli trening kardio. Tu świetne sprawdza się jogging, podskoki, jazda na łyżwach, nordic walking.

Treningi siłowe rób na przemian z kardio – co drugi dzień (co najmniej pół godziny). Dodatkowo, aby dać organizmowi „energetycznego kopa", codziennie ćwicz 5 minut tuż po przebudzeniu. To zdecydowanie przyspieszy metabolizm na cały dzień.

Zimne otoczenie

Temperatura otoczenia ma istotny wpływ na tempo naszej przemiany materii. Gdy jest zimno, organizm musi zużyć więcej energi na utrzymanie prawidłowej temperatury ciała. Dlatego w trosce o szczupłą sylwetkę:

* przykręć kaloryfery

* nie ubieraj się zbyt grubo

* zamień ciepłe kąpiele na pobudzający krążenie chłodny prysznic

Przyśpieszony metabolizm - Jak zacząć?

Jeżeli chcesz schudnąć, dobrze zaplanuj swój dzień. Pamiętaj, że skuteczność diety jest wprost proporcjonalna do ilości wytyczonych celów, które nie mogą od samego początku zacząć cię przytłaczać!

Oprócz czasu na ćwiczenia, koniecznie znajdź też moment na relaksującą kąpiel oraz przygotowanie kilku pysznych, a lekkich posiłków!

7.00 – pobudka i 3–5 minut intensywnych ćwiczeń (podskoki, przysiady, bieg w miejscu)

7.10 – chłodny prysznic

7.30 – śniadanie (grahamka z wędliną lub jajecznica i kromka chleba razowego)

9.00 – kawa lub herbata

10.00 – przekąska (np. jogurt, garść orzechów)

13.00 – lunch plus 10–minutowy szybki spacer

16.00 – przekąska (np. owoc) 17.30 – trening siłowy lub szybki spacer (na przemian, co drugi dzień)

19.00 – kolacja

21.30 – przekąska (np. banan), plasterek indyka

22.30 – chłodny prysznic

od 23.00 – sen w chłodnym pomieszczeniu