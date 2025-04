Zdrowotne skutki pływania

Jeśli chodzimy na basen regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, poprawiamy funkcjonowanie praktycznie wszystkich mięśni. Pływanie to doskonały trening dla całego organizmu. Wzmacniając mięśnie grzbietu oraz brzucha, poprawiamy stan kręgosłupa. W ten sposób jest on bardziej odporny na urazy i co dla niektórych bardzo ważne, lepiej znosi długie siedzenie przy biurku. Większość urazów stawów w ramach rehabilitacji leczy się przede wszystkim zajęciami w wodzie. Regularne pływanie poprawia również krążenie krwi i bardzo dobrze wpływa na serce.

Reklama

Dla kogo?

Każdy może regularnie pływać. Jest to szczególnie korzystne dla ludzi młodych, których kości rosną szybko, a zdarza się, że mięśnie za tym procesem nie nadążają. Również ludzie starsi mogą utrzymywać świetną formę chodząc na pływalnię. Jeśli nie potrafimy pływać, nie jest to granica nie do przejścia. Wystarczy kilka lekcji, żeby zacząć stawiać pierwsze kroki! Idąc na pływalnię warto przestrzegać kilku zasad:

Po pierwsze, zanim wejdzie się do wody, należy wziąć prysznic.

Po drugie, należy mieć swoje klapki, nie chodzić boso.

Poza ryzykiem poślizgnięcia się na mokrej podłodze, zakładając klapki niwelujemy ryzyko zakażenia grzybicą. Pamiętajmy, że baseny to miejsca publiczne, w których pojawia się setki osób. Nigdy nie wiemy, czy ktoś z użytkowników nie ma takiego problemu.

Zasady bezpiecznego pływania

Pływać nie należy bezpośrednio po posiłku. Człowiek ma wówczas obniżoną kondycję, dodatkowo większa ilość krwi przepływa do jelit, aby poprawić wchłanianie składników odżywczych. Pomijamy już fakt, że czujemy się wtedy ociężale, a świeże pożywienie w brzuchu nie poprawia nam samopoczucia w wodzie. Oczywiście w basenie nie należy rzuć gumy, niesie to ryzyko udławienia się. Nie wolno pływać pod wpływem alkoholu. To jedna z głównych przyczyn letnich wypadków na niestrzeżonych kąpieliskach. Na basenie zachowujmy się kulturalnie i spokojnie, a z pewnością każda godzina na basenie będzie mile spędzonym czasem.

Reklama

Zobacz również: Windsurfing - jak się ubrać?