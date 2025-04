Ile kalorii ma pizza?

Kaloryczność pizzy w każdym lokalu może być inna, a precyzyjnie można by ją wyliczyć dokładnie ważąc wszystkie składniki. Dlatego podawane niżej wartości są szacunkowe i powinny być traktowane jako orientacyjne. Za to przygotowując pizzę w domu można pokusić się o zważenie wszystkich składników i obliczenie kaloryczności całej pizzy. Z reguły „najlżejsze” są pizze wegetariańskie i te z niezbyt dużą ilością sera.

Pizza ma tyle kalorii, ile kalorii mają wszystkie składniki wykorzystane do jej przygotowania, w tym ciasto, plus ewentualnie kaloryczność sosów użytych do jej doprawienia. Samo ciasto na pizzę zawiera ok. 228 kcal w 100 g. Kaloryczność pizzy będzie więc też zależała od grubości ciasta – im cieńsze, tym mniej pizza ma kalorii. Poniżej uśrednione kaloryczności różnych rodzajów pizzy.

Kaloryczność różnych rodzajów pizzy

100 g pizzy - kcal:

calzone – ok. 231

calabrese – ok. 235

capricciosa – ok. 260

fungi – ok. 212

hawajska – ok. 115

margherita – ok. 250

napoli – ok. 202

pepperoni – ok. 255

quattro fromaggi – 248

siciliana – ok. 241

toscana – ok. 205

wegetariańska – ok. 256

ze szpinakiem i fetą – ok. 242

z owocami morza – ok. 245.

Aby oszacować kaloryczność całej gotowej pizzy, np. margherita, wystarczyłoby ją zważyć i obliczyć kaloryczność, mnożąc wagę pizzy przez 2,5 kcal w przypadku margherity właśnie (tyle ma jej 1 g). Zwykle pizza o średnicy 40 cm waży 800-1200 g, czyli w przypadku margherity byłoby to 2000-300 kcal przy takich gramaturach. Najmniej kaloryczna pizza 40 cm to hawajska – ma ok. 920-1380 kcal.

fot. Kaloryczność pizzy/ Adobe Stock, Romolo Tavani

Po wyliczeniu kaloryczności całej pizzy łatwo już obliczyć kaloryczność kawałka. Zakładając, że pizzę dzieli się na 8 kawałków, wystarczy podzielić kaloryczność całej pizzy na 8. Choć i to będzie wartość przybliżona, bo przecież kawałek kawałkowi nierówny. Różnią się wielkością, i ilością poszczególnych dodatków.

W przypadku pizzy 40 cm kawałek pizzy waży od 100 do 150 g. Kawałek pizzy 30 cm waży mniej – 85-110 g.

Przyjmując wartości średnie, kaloryczność jednego kawałka pizzy 40 cm wynosi:

calzone – ok. 288 kcal

calabrese – ok. 293 kcal

capricciosa – ok. 325 kcal

fungi – ok. 265 kcal

hawajska – ok. 143 kcal

margherita – ok. 312 kcal

napoli – ok. 252 kcal

pepperoni – ok. 319 kcal

quattro fromaggi – 310 kcal

siciliana – ok. 301 kcal

toscana – ok. 256 kcal

wegetariańska – ok. 320 kcal

ze szpinakiem i fetą – ok. 302 kcal

z owocami morza – ok. 306 kcal.

Przyjmując wartości średnie, kaloryczność jednego kawałka pizzy 30 cm wynosi:

calzone – ok. 226 kcal

calabrese – ok. 230 kcal

capricciosa – ok. 254 kcal

fungi – ok. 208 kcal

hawajska – ok. 112 kcal

margherita – ok. 245 kcal

napoli – ok. 198 kcal

pepperoni – ok. 250 kcal

quattro fromaggi – 243 kcal

siciliana – ok. 236 kcal

toscana – ok. 201 kcal

wegetariańska – ok. 251 kcal

ze szpinakiem i fetą – ok. 237 kcal

z owocami morza – ok. 240 kcal.

Wartości podajemy zgodnie z informacją publikowaną przez producenta lub sieć oferującą popularne pizze:

pizza Giuseppe kcal (szynka i pieczarki) – 213 w 100 g i 906 w całej pizzy

pizza Giuseppe kcal (salami) – 259 w 100 g i 984 w całej pizzy

pepperoni Pizza Hut kcal – 1248 na porcję 429 g

hawajska Pizza Hut kcal – 1208 na porcję 510 g

hot pepperoni Pizza Hut kcal – 1281 na porcję 491 g.

