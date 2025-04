Co to jest piperyna? Piperyna należy do grupy alkaloidów, w największym stężeniu występuje w wierzchniej warstwie owoców pieprzu. To ten związek odpowiada za jego ostry, palący smak, który w rzeczywistości jest odczuciem bólowym.

Piperyna właściwości i zastosowanie

Jedną z najlepiej poznanych właściwości piperyny jest wspomaganie trawienia. Związek ten pobudza wydzielanie soku żołądkowego, tym samym zwiększając ukrwienie i przyspieszając rozkład pokarmu. Pieprz wspiera także funkcjonowanie układu nerwowego. Wykazano, że osoby, które regularnie stosują pieprz mają lepszą pamięć i nastrój. Pieprz ma właściwości zwiększające wydzielanie serotoniny i dopaminy, neuroprzekaźników odpowiedzialnych za dobry humor.

Badania naukowe wskazują także, że piperyna ma zastosowanie w profilaktyce antynowotworowej, wykazuje również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Uwaga świata i zapewne również twoja skupiona jest jednak wokół zastosowania piperyny w dietach odchudzających.

Piperyna na odchudzanie

Niesamowitych wieści dostarczyło badanie koreańskich naukowców, które wykazało, że piperyna wpływa na ekspresję genów odpowiedzialnych za powstawanie nowych komórek tłuszczowych. Mówiąc prościej piperyna hamuje gromadzenie tkanki tłuszczowej. Pieprz na odchudzanie? Czemu nie! Piperyna, dodatkowo, na kilka godzin po spożyciu pobudza tempo przemiany materii.

Preparaty z piperyną

Preparaty z piperyną cieszą się dużym powodzeniem. Piperyna wykazuje niewiele efektów ubocznych stosowania. Unikać powinny jej przede wszystkim osoby z chorobą wrzodową żołądka i uszkodzeniami śluzówki przewodu pokarmowego. Jeśli chcesz wprowadzić piperynę w tabletkach, szukaj takich z wysokim stężeniem związku (90-95%). Często takie preparaty opisywane są jako piperyna forte.

Pamiętaj jednak, że stosowanie samych suplementów z wyciągiem z pieprzu nie spowoduje utraty masy ciała. Właśnie dlatego opisy efektów stosowania piperyny i opinie na jej temat są tak podzielone. Suplementy z piperyną ze względu na różny skład należy dawkować zgodnie z zaleceniami producenta, ich cena jest bardzo zróżnicowana i mieści się w granicach 30-150 zł.

Znacznie prostszym i tańszym sposobem na piperynę w codziennej diecie jest używanie świeżo mielonego pieprzu do dań na ciepło, sałatek, twarożków, past do pieczywa.

