Switchel, czyli napój odchudzający z imbirem na noc wstawiany do lodówki i pity kolejnego dnia, był bardzo popularny kilka lat temu. Od tego czasu ciągle wracają pomysły na jego stosowanie. Nie ma się co dziwić, wiele osób szuka prostego sposobu na odchudzanie, który polegałby na przyrządzaniu i piciu mikstury, która zastąpiłaby dietę odchudzającą i ćwiczenia. Czy napój z imbirem spełnia te marzenia?

Spis treści:

Oto sposób przygotowania switchela, czyli napoju odchudzającego na noc wstawianego do lodówki.

Składniki:

Wszystkie składniki trzeba zmieszać z wodą, wystudzić i wstawić do lodówki na 12 godzin, najlepiej na noc. Po tym czasie można miksturę pić.

Inna wersja napoju odchudzającego z imbirem na noc obejmuje nieco inne składniki i sposób przygotowania.

Składniki:

Napój szykuje się gotując 5 minut obrany i pokrojony w plasterki imbir. Później należy wcisnąć przegotowany imbir do naparu przez praskę i całość „dosmaczyć”. Można pić ciepły napar z imbiru na noc lub wystudzony kolejnego dnia.

Do napoju imbirowego w różnych wersjach dodawać można jeszcze przyprawy: kurkumę albo chili, które także kojarzone są z właściwościami odchudzającymi. Tak naprawdę to możesz opracować własną recepturę napoju odchudzającego z imbirem na noc i na dzień.

Jaki by nie był przepis na napój odchudzający z imbirem na noc, zawsze kluczową rolę odgrywa w nim imbir. Czy imbir na odchudzanie ma sens? Krótka odpowiedź niżej.

Są pewne przesłanki, które mogą świadczyć o tym, że picie napoju odchudzającego z imbiru na noc i nie tylko na noc, może mieć sens. Najlepszym za tym argumentem była poważna meta-analiza, czyli przejrzenie i zinterpretowanie wniosków z 14 innych badań, które dotyczyły wpływu imbiru na masę ciała. Okazało się, że taka zależność istnieje, i że stosowanie suplementów z wyciągiem z imbiru może wspomagać uzyskanie mniejszej masy ciała. Podkreślmy raz jeszcze: badania dotyczyły wyciągów z imbiru, a nie picia napoju imbirowego. To duża różnica, dlatego nie można powiedzieć, że napój imbirowy skutecznie wspomaga odchudzanie, ale można powiedzieć, że suplementy z imbirem wykazują działanie odchudzające.

Czy to oznacza, że napój odchudzający z imbirem na noc nie pomoże schudnąć? Nie wiadomo. W pierwszej wersji, tej z syropem klonowym lub miodem może w mniejszym stopniu wspomóc odchudzanie, jeśli w ogóle, bo jest dość kaloryczny. Natomiast drugi przepis jest o tyle lepszy, że zawiera mniej kalorii, jeśli wystarczy ci przyprawienie naparu imbirowego cytryną, a nie miodem.

Picie napojów imbirowych, zwłaszcza niesłodzonych, dobrze nawadnia, wypełnia żołądek, zmniejszając apetyt, i nie dostarcza znaczącej liczby kalorii. Dlatego najprawdopodobniej może wspomóc odchudzanie. Jeżeli jednak liczysz na to, że marzenie o miksturze odchudzającej, która zastąpi dietę i ćwiczenia ziści się w postaci napoju odchudzającego z imbiru, jesteś w błędzie. Takiej mocy on nie ma. I pora dnia, kiedy będziesz go pić, nie ma znaczenia.