To świetna alternatywa dla panierowanych kotletów z piersi kurczaka. Sprawdź przepis!

fot. Fotolia

Składniki

0,5 kg piersi z kurczaka

370g jogurtu naturalnego

1,5 łyżeczki słodkiej papryki

1,5 łyżeczki curry

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

oliwa do smażenia

Sposób przygotowania

Zobacz, jak zrobić pyszne piersi z kurczaka w sosie jogurtowym!

1. Mięso umyj, osusz ręcznikiem kuchennym i oczyść z błonek.

2. Pokrój je na kawałki o dowolnym, ulubionym kształcie, np. nuggetsów albo podłużnych polędwiczek.

3. Wymieszaj jogurt z papryką, curry oraz przetartym przez praskę czosnkiem, aby uzyskać marynatę.

4. Dodaj soli i pieprzu do smaku.

5. Włóż mięso do marynaty, dokładnie je w niej obtocz i odstaw do lodówki na co najmniej godzinę.

6. Przelej sos wraz z mięsem na patelnię z rozgrzaną wcześniej oliwą i smaż kotleciki przez około 8 minut z każdej strony.

7. Podawaj np. z makaronem. Całość polej sosem, pozostałym na patelni.

Smacznego!

