Kalorii w świątecznych piernikach i pierniczkach jest sporo, mniej więcej tyle ile w pączkach. Dokonując wyboru między piernikami domowymi a kupnymi, nie da się jakoś znacząco zaoszczędzić kalorii. Natomiast uda się to zrobić, jedząc mniejsze ich ilości. Za to porcja piernika marchewkowego może być większa, a i tak nie będzie aż tak kaloryczna, jak kawałek zwykłego piernika.

Kaloryczność pierników w czekoladzie waha się od 317 do 423 kcal w 100 g. Mniej kaloryczne są pierniki w czekoladzie deserowej, gorzkiej niż w tych oblanych słodszą czekoladą mleczną. To, ile kalorii zjesz, zależy w bardzo dużym stopniu od rozmiarów pierników i ich liczby. Jeśli chodzi o liczbę kalorii, to lepiej zjeść jeden mały, choć wysokokaloryczny pierniczek, niż sięgać po te znacznie większe, choć w teorii mniej kaloryczne.

Pierniki w czekoladzie – kaloryczność:

pierniki w czekoladzie mlecznej TESCO – 371 kcal w 100 g, 115 kcal w każdym pierniczku

w 100 g, 115 kcal w każdym pierniczku pierniki w czekoladzie mlecznej Biedronka – 371 kcal w 100 g, 115 kcal w każdym pierniczku Katarzynki pierniki w czekoladzie Kopernik – 423 kcal w 100 g, 42 kcal w każdym pierniczku

w 100 g, 115 kcal w każdym pierniczku Katarzynki pierniki w czekoladzie Kopernik – w 100 g, 42 kcal w każdym pierniczku pierniki w czekoladzie deserowej Lambertz – 317 kcal w 100 g i 88 kcal w każdym pierniczku

w 100 g i 88 kcal w każdym pierniczku pierniki w czekoladzie Cukiernia Sowa – 351 kcal w 100 g i 88 kcal w każdym pierniku

Pierniki lukrowane są pod względem kaloryczności podobne do tych oblanych czekoladą – średnio ok. 360 kcal w 100 gramach. Nie da się więc dokonać lepszego, mniej kalorycznego wyboru, wybierają między tymi dwoma rodzajami pierników. W obu przypadkach kluczowa jest ilość zjedzonego produktu.

Pierniki z lukrem – kaloryczność:

pierniki Duet Serca Tago – 379 kcal w 100 g i 121 kcal w każdym pierniku

w 100 g i 121 kcal w każdym pierniku pierniki Uszatki z lukrem Kopernik – 350 kcal w 100 g, 28 kcal w jednym pierniczku

pierniki serduszka Tago – 346 kcal w 100 g i 19 kcal w jednym pierniczku

w 100 g i 19 kcal w jednym pierniczku lukrowane pierniki na waflu Lambertz – 382 kcal w 100 g i 95 kcal w pierniku

w 100 g i 95 kcal w pierniku Serca Toruńskie Kopernik – 352 kcal w 100 g i 140 kcal w jednym pierniku.

Średnio, domowe pierniczki zawierają ok. 420 kcal w 100 g. Rekordziści (pełne miodu cukru, białej mąki i obficie polane lukrem i ze słodką posypką) mogą nawet przekroczyć 500 kcal w 100 g. Z kolei pierniki w wersji fit mogą być znacznie mniej kaloryczne – nawet poniżej 350 kcal w 100 g.

Przyjmuje się, że wartość energetyczna piernika to średnio 360 kcal w 100 g, a jedna porcja piernika (125 g) – 460 kcal. Tak, piernik jest bardzo kalorycznym ciastem, zwłaszcza jeśli robiony jest z tradycyjnego przepisu, w którym jest sporo miodu i cukru.

Dobrą, bo nie mniej smaczną, za to mniej kaloryczną alternatywą jest piernik z marchewki. Przyjmuje się, że ma on ok. 170 kcal w 100 g i 212 kcal w dużej porcji (125 g), a w standardowej (60 g) tylko 99 kcal.

Żaden piernik nim nie będzie, jeśli do ciasta nie doda się przyprawy do piernika lub przyprawy korzennej. Ile te dodatki mają kcal? Okazuje się, że różnice mogą być spore – od 9 do 20 kcal w łyżeczce przyprawy. Jeśli ktoś liczy każdą kalorię, z pewnością powinien sięgać po te najmniej kaloryczne.

Kaloryczność przypraw do piernika:

przyprawa do piernika Appetita – 297 kcal w 100 g , 9 kcal w łyżeczce przyprawy

, 9 kcal w łyżeczce przyprawy przyprawa do piernika Bellbake – 323 kcal w 100 g , 16 kcal w jednej łyżeczce przyprawy

, 16 kcal w jednej łyżeczce przyprawy przyprawa do piernika Prymat – 363 kcal w 100 g , 18 kcal w łyżeczce przyprawy

, 18 kcal w łyżeczce przyprawy przyprawa do piernika Kamis – 292 kcal w 100 g i 14,5 kcal w łyżeczce przyprawy

i 14,5 kcal w łyżeczce przyprawy przyprawa korzenna do piernika Dr Oetker – 397 kcal w 100 g, 20 kcal w łyżeczce przyprawy.

Przyprawa do piernika z dobrym składem - 6 polecanych produktów. Nie przepłacaj za cukier i mąkę w ładnym opakowaniu

Są patenty na to, aby odchudzić pierniczki i pierniczki własnej roboty. Można modyfikować tradycyjne przepisy lub korzystać przepisów na fit pierniczki. Modyfikacje zwykłych przepisów to przede wszystkim:

zamiana mąki pszennej na pełnoziarnistą ,

, dodawanie do ciasta zmielonych płatków owsianych,

zamiana cukru na ksylitol ,

, używanie mleka o obniżonej zawartości tłuszczu.

Do dekoracji można, zamiast lukru, użyć gorzkiej czekolady albo całkiem zrezygnować dekoracji. Tak przygotowane domowe pierniki i pierniczki nie będą, co prawda, smakowały identycznie jak te tradycyjne, ale będą zdrowsze, mniej kaloryczne i wolniej będą podnosić cukier we krwi.

