Sięgasz po wciąż nowe kosmetyki, wierząc, że ten, który widziałaś w telewizyjnej reklamie, okaże się skuteczny. Na twarz i włosy nakładasz maseczki, wklepujesz w skórę kilogramy kremu. To za mało! Wygląd twojej cery, włosów i ciała zależy w dużej mierze od tego, co dostarczasz organizmowi od środka. To właśnie odpowiednio dobrana dieta decyduje o tym, że lśnią ci włosy, paznokcie są mocne i gładkie, a cera ma piękny koloryt. Skorzystaj z rad dietetyków, a szybko się o tym przekonasz.

Na jędrne ciało

Poprawisz wygląd skóry – stanie się bardziej napięta. Dzięki niej oczyścisz swój organizm ze zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. Dieta ta opiera się na pełnoziarnistym pieczywie i produktach zbożowych, a także nasionach, suszonych owocach, warzywach z dużą ilością błonnika.

Dietę stosuj: raz w miesiącu przez 3 dni.

Śniadanie

Sałatka owocowa: pomarańcza, brzoskwinia, kiwi, grejpfrut, 2 łyżki płatków owsianych, herbatka owocowa, woda lub sok warzywny

albo sałatka z jabłka, cykorii i marchewki: cykoria, jabłko, mała marchew, sok z cytryny, sól, cukier, a do picia szklanka mleka lub kakao.

II śniadanie

Kanapka z pełnoziarnistego pieczywa z liściem sałaty, polędwicą lub żółtym serem oraz plasterkiem pomidora i kawałkiem papryki, sok owocowy.

Obiad

Pieczona pierś z indyka z sałatą wykwintną (sałata, pomarańcza, 1 łyżka kefiru, sok z cytryny, cukier, sól do smaku), herbata lub woda mineralna

lub ryba pieczona w folii (przepis poniżej) z duszoną marchewką z groszkiem.

Podwieczorek

Owoc, warzywo lub szklanka soku warzywno-owocowego.

Kolacja

Jogurt owocowy z ziarnami: jogurt owocowy, pestki dyni, słonecznika, migdały, woda mineralna, sok, herbatka owocowa

albo serek wiejski z owocami: serek light, 1 brzoskwinia, 1 łyżka miodu, pestki słonecznika lub sezamu, herbata lub woda mineralna.

Przepis: Filet z dorsza z cynamonem

1 porcja. 100–120 g dorsza doprawić solą, pieprzem, lub wegetą oraz cynamonem (1/2 łyżeczki). Zawinąć w folię aluminiową z łyżeczką oliwy z oliwek i upiec w piekarniku.

Dla ładnej cery

Ta dieta ma za zadanie przyspieszyć odnowę skóry i nadać jej ładny, brzoskwiniowy odcień. W jadłospisie dominować będą zatem produkty pochodzenia roślinnego, bogate w witaminy A, C, E oraz beta-karoten (to on nadaje zabarwienie). Poprawę kolorytu skóry przyspieszysz, przebywając na słońcu.

Dietę stosuj: 2 tygodnie i dłużej. Maksymalnie – 4 tygodnie.

Śniadanie

Musli z owocami: musli, 2 morele, mleko 1,5 proc., herbata lub woda mineralna

albo omlet na pomidorach: na obsmażonych plastrach pomidorów usmażyć omlet z 2 jaj i 1 łyżki mąki, doprawić solą i białym pieprzem.

II śniadanie

Sok marchwiowo-owocowy (1 szklanka) albo pomarańcza.

Obiad

Nadziewana papryka: papryki oczyścić z gniazd nasiennych i nadziewać farszem z cebuli, sera żółtego pokrojonego w kostkę, kukurydzy, pomidorów obranych ze skóry, podsmażonego mięsa. Nadzianą paprykę piec w żaroodpornym naczyniu posypaną przyprawami i polaną bulionem. Herbata zielona albo owocowa.

lub kurczak zapiekany z warzywami: obsmażone mięso z piersi kurczaka zapiekać ok. 20 min z obgotowanymi warzywami: marchwią, ziemniakami, brokułami, pomidorami i przyprawami (bazylią, pieprzem, solą). Do tego podać pomidora. Do picia zielona lub owocowa herbata.

Podwieczorek

Jogurt naturalny albo brzoskwinia.

Kolacja

Zupa szpinakowa (przepis poniżej) z grzankami

lub zupa brokułowa: zagotować bulion,

doprawić do smaku, wsypać kaszę mannę. Włożyć podzielony na różyczki brokuł, gotować na małym ogniu aż zmiękną brokuły, wymieszać z jogurtem lub śmietanką, przyprawić koperkiem.

Przepis

Zupa szpinakowa

(1 porcja) Pół szklanki szpinaku, pół cebuli, 3 łyżki jogurtu naturalnego, 2 szklanki bulionu, 1 łyżeczka oleju, gałka muszkatołowa, sól, pieprz. Cebulę posiekać, poddusić, dodać do szpinaku i zalać bulionem. Gotować kilkanaście min, przyprawić. Zmiksować. Dodać jogurt, wymieszać.

Jennifer Aniston - Stworzyła dietę cud

Jest pod opieką dietetyczki i instruktorki fitness, ale nie stosuje żadnej modnej diety. Korzystając z rad fachowców, sama wymyśliła dietę. Jenny je mało, a 90 proc. jej jadłospisu stanowią warzywa i owoce. Tylko od czasu do czasu pozwala sobie na kawałek gorzkiej czekolady.

Menu piękności

Celem tej diety jest takie odżywianie organizmu, by zapewnić nam wzrost odporności, dobre samopoczucie i przede wszystkim

idealny stan skóry, włosów oraz paznokci. Menu to dostarcza wszystkich składników i produktów spożywczych niezbędnych dla zdrowia i urody.

Dietę stosuj: najlepiej zawsze

Śniadanie

Pełnoziarniste pieczywo z chudą wędliną (polędwicą, szynką drobiową), sałatą i pomidorem. Do tego szklanka mleka, jabłko

lub kajzerka z serem żółtym i papryką, pomarańcza i kawa.

II śniadanie

Jogurt naturalny z garścią owoców suszonych (np. moreli, fig) i sok owocowy lub warzywny

albo musli z mlekiem i owocami: banany, jabłka, brzoskwinie oraz sok warzywny lub owocowo-warzywny.

Obiad

Zupa warzywna oraz schab duszony z kaszą jęczmienną, surówka z czerwonej kapusty

albo zupa pomidorowa z ryżem oraz pierś z kurczaka z ziemniakami posypanymi świeżą pietruszką oraz surówka z kapusty kiszonej z marchewką.

Podwieczorek

Kakao i banan, herbata lub woda

albo budyń waniliowy z syropem malinowym, herbata owocowa, woda lub sok owocowy.

Kolacja

Sałatka z tuńczyka (przepis poniżej), pełnoziarniste pieczywo, sok warzywny

lub pomidory z mozzarellą i ziołami (prowansalskimi lub bazylią), bułka grahamka i herbata ziołowa albo owocowa.

Przepis: Sałatka z tuńczyka

2 jajka na twardo, puszka tuńczyka w sosie własnym, 2 kiszone ogórki, papryka, majonez.

Na płaski brzuch

Polecamy ją zwłaszcza na szczególne okazje, np. gdy czeka nas „wielkie wyjście”. Dieta ta wpłynie na przyspieszenie procesu trawienia, zapobiegnie i zredukuje zatrzymywanie wody w organizmie. Brzuch będzie jędrny i płaski.

Dietę stosuj: przez 4 dni raz w miesiącu

Śniadanie

Tost z szynką i ananasem: kromka pieczywa tostowego, plaster szynki, plaster sera żółtego, krążek ananasa, natka pietruszki, woda mineralna z cytryną

albo naleśniki z owocami: dowolne owoce jako nadzienie, 2 łyżki jogurtu naturalnego do polania.

II śniadanie

Jogurt owocowy, jabłko albo 2 mandarynki.

Obiad

Risotto (przepis poniżej)

lub zapiekanka wegetariańska: cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na oleju, zalać bulionem, dodać obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki i paprykę. Gotować 20 minut, po zdjęciu z ognia dodać jogurt, przyprawić, posypać natką i zapiec.

Podwieczorek

Kiwi albo herbatniki lub szklanka soku pomidorowego.

Kolacja

Sałatka jajeczna: pęczek posiekanego koperku lub kilka listków ze środka sałaty, ogórek, 1 jajko ugotowane na twardo, 1 drobno pokrojona cebulka dymka, szczypiorek, sos: jogurt naturalny, sok z cytryny do smaku, pół łyżeczki musztardy, sól, pieprz

lub sałatka z łososiem: sałata, czerwona cebula, pół puszki zielonego groszku, pomidor, łosoś wędzony, plaster cytryny, kromka chleba pełnoziarnistego, herbata imbirowa.

Przepis: Risotto z brązowym ryżem

Na patelni teflonowej dusić z odrobiną wody czosnek z imbirem (aż będzie miękki). Dodać pokrojoną czerwoną paprykę i kukurydzę z puszki, smażyć ok. 5 min. Dodać 3 łyżki sosu sojowego, pokrojoną dymkę i szczypiorek, podgrzewać, aż wszystkie warzywa będą miękkie. Ugotować pół szklanki brązowego ryżu. Wymieszać.

Madonna - piękna dzięki ziarnom!

Gdy na nią patrzysz, masz wrażenie, że dla tej artystki po prostu czas się zatrzymał. Gwiazda, mimo swoich 48 lat, wciąż wygląda super! Madonna od lat stosuje dietę makrobiotyczną, której podstawą są ziarna zbóż. Nie je mięsa, nie pije mleka, za to codziennie zjada jakiś produkt sojowy. Chrupie dużo orzechów, pestek dyni, migdałów, je też mnóstwo kiełków zbóż.

Bądź piękna!

Pamiętaj o przestrzeganiu kilku zasad, a będziesz wyglądać świeżo i atrakcyjnie:

- śpij ok. 8 godzin dziennie (nie więcej niż 9 godzin),

- nie pal papierosów,

- codziennie bierz prysznic – zmieniaj temperaturę wody z ciepłej na chłodną,

- spaceruj co najmniej pół godziny dziennie,

- unikaj mocnej kawy i herbaty,

- jedz często niewielkie porcje.

Dla włosów i paznokci

Dieta dostarcza składników odpowiedzialnych za wzmocnienie paznokci, regenerację włosów. Obfituje w witaminy z grupy B, wit. A, E, C, oraz cynk, żelazo, krzem i miedź. Posiłki należy spożywać co 2–3 godziny, potrawy powinny być urozmaicone i zawierać pieczywo pełnoziarniste, suszone owoce, rośliny strączkowe, owoce i warzywa.

Dietę stosuj: 2 dni w każdym miesiącu

Śniadanie

Jabłko z twarożkiem: jabłko, chudy twarożek, łyżeczka miodu, sok z cytryny, łyżka płatków migdałowych, sok pomarańczowy

lub kanapki z szynką: chleb razowy, chuda szynka wieprzowa, pomidor, ogórek, herbata albo woda.

II śniadanie

Szklanka maślanki lub sok wielowarzywny. Garść migdałów lub suszonych moreli, fig.

Obiad

Pierś z kurczaka z ryżem i surówką (przepis poniżej)

lub szaszłyki drobiowe z ziemniakami i surówką.

Podwieczorek

Serek homogenizowany

albo garść owoców suszonych (morele, śliwki, banany).

Kolacja

Pasta jajeczna: jajko na twardo utrzeć na masę ze szczypiorkiem lub natką, musztardą, solą, pieprzem. Szklanka soku grejpfrutowego.

Sałatka owocowa z kiełkami: jabłko, kiwi, pół szklanki kiełków, opakowanie jogurtu naturalnego.

Przepis: Pierś z kurczaka

Kurczaka natrzyj solą i pieprzem, posyp przyprawą do potraw z grilla, posmaruj musztardą. Upiecz na grillu. Podawaj z surówką i brązowym ryżem.

Antycellulitowa

Jest bogata w warzywa, owoce oraz świeżo wyciskane soki. Należy unikać nadmiernych ilości soli, która powoduje zatrzymanie wody w organizmie, a także mocnej kawy, czarnej herbaty i alkoholu. Ważne jest, by wypijać co najmniej 2 litry płynów dziennie.

Pamiętaj: efekt diety będzie trwały, jeśli zaczniesz ćwiczyć.

Dietę stosuj: przez 3 dni w każdym tygodniu

Śniadanie

Owsianka: płatki owsiane i mleko. Banan, miód, herbata, herbatka ziołowa lub woda mineralna

lub koktajl owocowy: kefir, banan, miód, zarodki pszenne.

II śniadanie

Sok owocowy, warzywny lub marchwiowo-owocowy, owoc: jabłko, gruszka, brzoskwinia.

Obiad

Filet z łososia z ziołami: łosoś pieczony w folii: rozmarynem, estragonem, plastrem cytryny oraz łyżeczką oliwy z oliwek. Do tego ziemniak. Do picia herbata zielona, owocowa lub woda mineralna

albo makaron z łososiem: rybę dusić z pieczarkami, odrobiną masła, śmietaną, sokiem z cytryny, przyprawami. Wymieszać z 1/2 szklanki makaronu.

Podwieczorek

Szklanka mleka, garść orzechów laskowych lub szklanka kefiru i garść nasion lnu.

Kolacja

Sałatka z soczewicy (przepis poniżej)

lub sałatka owocowa: banan, brzoskwinia lub nektarynka, kiwi, łyżka ziaren słonecznika i łyżka otrąb lub płatków owsianych, sok z cytryny. Do picia herbata, woda, sok owocowy lub warzywny.

Przepis: Sałatka z soczewicy

(1 porcja) 1/2 szklanki ugotowanej soczewicy (lub puszka), 1 winne jabłko drobno posiekane w kostkę, 1 łyżeczka ziaren słonecznika, 1 łyżeczka oleju słonecznikowego, sok z cytryny, oregano, pieprz, sól. Wszystko razem wymieszać.

Zebrała Aleksandra Barcikowska

Ekspert "Przyjaciółki": Alicja Kalińska, dietetyk, dyrektor Centrów Dietetycznych SetPoint