Pieczona owsianka to łatwy, szybki i pożywny posiłek. Zasmakuje szczególnie tym, którzy lubią śniadania na ciepło. Szybko zaspokaja apetyt i zapewnia uczucie sytości na długo.

Wielką zaletą pieczonej owsianki jest też łatwość w przygotowaniu. Wystarczy połączyć ze sobą wszystkie składniki, przełożyć do formy i włożyć na ok. 30 minut do piekarnika. Od tradycyjnej owsianki różni się tym, że dodajemy do niej jajko.

Owsiankę możemy upiec w większej formie lub foremkach do muffinek.

Spis treści:

Pieczona owsianka wspaniale smakuje na słodko i na słono.

Do pieczonej słodkiej owsianki możesz dodać:

świeże, mrożone i suszone owoce: banany, jabłka, śliwki, gruszki; jagody, maliny, morele, żurawinę, rodzynki,

orzechy i nasiona: nerkowce, orzechy włoskie, orzechy laskowe, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzeszki pinii, migdały, słonecznik łuskany, dynia.

przyprawy i słodziki: cynamon, kardamon, erytrytol, ksylitol, miód.

Do wytrawnej pieczonej owsianki natomiast świetnie sprawdzi się m.in. szpinak, suszone pomidory, ser żółty, ser mozzarella, oliwki, wędzony łosoś, szynka, papryka, por, cebula oraz przyprawy - pieprz, sól, oregano, bazylia.

Składniki:

szklanka płatków owsianych zwykłych/górskich,

jajko,

szklanka chudego mleka,

dojrzały banan,

pestki słonecznika,

orzechy laskowe,

rodzynki,

syrop klonowy/syrop daktylowy/miód.

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalej gorącym mlekiem i odstaw na 15 minut, aż będą miękkie. Następnie dodaj jajko, rozgniecionego banana, bakalie oraz syrop i wszystko wymieszaj na jednolitą masę. Masę umieść w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Bananową owsiankę piecz ok. 30 minut.

fot. Pieczona owsianka fit z bananem / Adobe Stock, azurita

Składniki:

szklanka płatków owsianych zwykłych/górskich,

jajko,

szklanka chudego mleka,

jabłko,

migdały,

rodzynki,

cynamon,

kardamon,

syrop klonowy/syrop daktylowy/miód.

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalej gorącym mlekiem i odstaw na 15 minut, żeby zmiękły. Dodaj jajko, pokrojone w kostkę jabłko, orzechy, przyprawy i syrop. Całość wymieszaj na jednolitą masę. Masę umieść w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Piecz owsiankę przez ok. 30 minut.

fot. Pieczona owsianka fit z jabłkiem / Adobe Stock, iuliia_n

Składniki:

szklanka płatków owsianych zwykłych/górskich,

jajko,

szklanka chudego mleka,

100 g mrożonych malin,

3 kostki gorzkiej czekolady 80 %,

łyżka kakao,

syrop klonowy/syrop daktylowy/miód.

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalej gorącym mlekiem i odstaw na 15 minut, Dodaj pozostałe składniki: jajko, drobno posiekaną czekoladę, kakao, mrożone maliny, orzechy i słodzik i wymieszaj. Masę umieść w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Piecz czekoladowo-malinową owsiankę przez ok. 30 minut.

fot. Pieczona owsianka czekoladowa z malinami / Adobe Stock, vaaseenaa

Składniki:

szklanka płatków owsianych zwykłych/górskich,

jajko,

szklanka chudego mleka,

6 świeżych śliwek,

cynamon,

syrop klonowy/syrop daktylowy/miód.

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalej gorącym mlekiem i odstaw na 15 minut, Dodaj do płatków: jajko, pokrojone w kostkę śliwki, cynamon i syrop. Masę umieść w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Piecz przez ok. 30 minut.

fot. Pieczona owsianka fit ze śliwkami / Adobe Stock, manyakotic

Składniki:

szklanka płatków owsianych zwykłych/górskich,

2 jajka,

5 suszonych pomidorów,

5 czarnych oliwek,

80 g mozzarelli light,

garść świeżego szpinaku,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane wymieszaj z jajkami i odstaw na kilka minut. Do masy dodaj pokrojone w cienkie paski suszone pomidory, oliwki oraz szpinak. Dopraw pieprzem i solą i wymieszaj. Piecz ok. 30 minut w 180 stopniach. 3 minuty przed końcem połóż na wierzch plasterki mozzarelli.

