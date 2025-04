Z brzuchem piwnym zmagają się mężczyźni i kobiety, i nie wszyscy z nich zaglądają do kieliszka, choć alkohol faktycznie może brać udział w powstawaniu tych zmian. Ponieważ otyłość brzuszna należy do czynników ryzyka wielu chorób, lepiej nie bagatelizować nawet małego brzucha piwnego. Z małego może szybko zrobić się duży, a wtedy stanowi nie tylko defekt sylwetki, ale poważne zagrożenie dla zdrowia.

Najczęściej brzuch piwny spowodowany jest gromadzeniem tkanki tłuszczowej w okolicach talii, także wewnątrz jamy brzusznej. Spowodowane to może być nadmierną konsumpcją alkoholu, nie tylko piwa. Trunki wyskokowe są zwykle wysokokaloryczne i dostarczają tzw. pustych kalorii, które nie niosą żadnego ładunku odżywczego i zwiększają bilans kaloryczny. Regularnie spożywany alkohol może stać się znaczącym źródłem zbędnych kalorii, które odkładają się pod postacią tłuszczu, zwłaszcza wtedy, gdy dieta obfituje również w cukry proste.

Jeden gram czystego etanolu dostarcza 7 kcal. Dla porównania 1 gram tłuszczu to ok. 9 kcal, a 1 g białka lub węglowodanów to 4 kcal. Kieliszek wódki (50 ml) dostarcza 110 kcal, koniaku – 160 kcal, kufel 0,5 l jasnego piwa – ok. 250 kcal, kieliszek wytrawnego wina – ok. 80 kcal. Ne dość, że alkohol dostarcza dodatkowych kalorii, to jeszcze utrudnia spalanie tkanki tłuszczowej.

Regularnemu spożywaniu alkoholu może towarzyszyć zaburzenie pracy układu pokarmowego w postaci bólów brzucha, biegunek i wzdęć, które dodatkowo uwypuklają brzuch piwny.

Piwo może zawierać fitoestrogeny pochodząc z chmielu, które zaburzają gospodarkę hormonalną u mężczyzn, dodatkowo sprzyjając gromadzeniu tłuszczu na brzuchu.

Brzucha piwnego może dorobić się też osoba niespożywająca alkoholu, ale stosująca niezdrową dietę i prowadząca nieaktywny tryb życia. Do otyłości brzusznej mają skłonność mężczyźni i kobiety po 35 roku życia. Spowodowane jest to zwykle wiekiem, zmianami hormonalnymi, nieprawidłową dietą i małą ilością aktywności fizycznej.

Bardzo charakterystyczną cechą brzucha piwnego jest gromadzenie tkanki tłuszczowej w dolnych partiach powłok brzusznych. Np. od brzucha tarczycowego właśnie po tym można go odróżnić, że w tarczycowym brzuch mocno wypukły zaczyna być już od żeber, u kobiet pod biustem, a brzuch piwny na górze nie jest tak bardzo wypukły. Zmienia się to przy bardzo dużym brzuchu alkoholowym, może być wypukły także w górnej części, ale i tak najbardziej obfity i wystający do przodu pozostaje w dolnej części. Czasami zaczyna jego dolna część dosłownie zwisać, przełamując jędrność skóry i tworząc zwisającą fałdę.

Poniżej zdjęcia niezbyt dużego brzucha piwnego u mężczyzny i kobiety.

fot. Jak wygląda brzuch piwny u mężczyzny/ Adobe Stock, markwar

fot. Jak wygląda brzuch piwny u kobiety/ Adobe Stock, plpchirawong

O brzuchu piwnym u kobiet mówi się, gdy obwód talii przekracza u nich 88 cm (niezależnie od wzrostu). Dla porównania u mężczyzn granica jest 94 cm w pasie – od niej zaczyna się brzuch piwny u mężczyzny.

Do powstawania otyłości brzusznej, która jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób takich jak np. choroby układu krążenia, cukrzyca, insulinooporność, przyczynia się u kobiet wiek powyżej 35-40 roku życia, brak ruchu, niedobór snu, stres i zła, obfitująca w cukier dieta, a także regularne spożywanie alkoholu. Skłonność do brzucha alkoholowego mają też kobiety z zespołem policystycznych jajników (PCOS), przyjmujące antydepresanty czy glikokortykosteroidy oraz panie po menopauzie i uwarunkowane genetycznie do gromadzenia tłuszczu w i na brzuchu.

Jak zgubić brzuch piwny? Czasami, sprawa jest dość prosta – wystarczy dieta, która jest absolutną podstawą, oraz aktywność fizyczna i ograniczenie lub zrezygnowanie z alkoholu. Wystarczy dobrze dobrana dieta odchudzająca, np. dieta niskowęglowodanowa lub dieta ketogeniczna. Niezależnie od rodzaju, powinna być dobrze zbilansowana pod względem kalorii, czyli powinna wytwarzać deficyt kaloryczny, aby mobilizować organizm do sięgania po zapasy tłuszczu z tkanki tłuszczowej. Przykładem takiego sposobu żywienia jest dieta na otyłość brzuszną.

Ruch pełni rolę uzupełniającą, zwiększającą zapotrzebowanie na kalorie, ale też uwrażliwiającą ciało na insulinę, dzięki czemu organizm nie musi wydzielać jej w dużej ilości, co ogranicza gromadzenie tkanki tłuszczowej.

Ważne może okazać się też zadbanie o dobrą jakość snu i ograniczanie skutków stresu, jeśli ktoś go w życiu doświadcza, zwłaszcza przewlekle.

Jeśli jednak brzuch piwny w znacznej części wynika z problemów zdrowotnych czy przyjmowanych leków, najlepiej skonsultować się z lekarzem i dietetykiem, którzy podpowiedzą, jak kontynuować leczenie i modyfikować dietę oraz tryb życia, aby skutecznie redukować brzuch piwny.

Środki farmakologiczne, zarówno w postaci suplementów na odchudzanie czy leków wspomagających odchudzanie, powinny być wsparciem zmian w trybie życia – diecie jak i aktywności fizycznej. Lekarz może zalecić przyjmowanie tabletek na odchudzanie, aby pomóc pacjentowi walczyć z brzuchem piwnym wtedy, gdy uzna, że otyłość brzuszna zaczyna stwarzać duże ryzyko dla zdrowia.

Do tabletek na brzuch piwny na receptę zaliczyć można substancje czynne: bupropion, naltrekson i orlistat. Trzeba jednak pamiętać, że ich przyjmowanie obarczone jest ryzykiem skutków ubocznych i nie są przepisywane każdemu, kto chce pozbyć się brzucha piwnego. Zwykle stosuje się je przy BMI ponad 30 lub od BMI 27, jeśli pacjent jednocześnie choruje na cukrzycę czy nadciśnienie.

Na własną rękę (choć nie zawsze to dobry pomysł) można sięgnąć po suplementy, którym producenci przypisują właściwości odchudzające. Należą do nich najczęściej preparaty z wyciągami z zielonej herbaty, kurkumy, liścia laurowego, ostrokrzewu paragwajskiego i innych roślin.

Aby zlikwidować brzuch piwny, trzeba wspomóc dietę, zwiększając ilość ruchu w codziennym życiu. Mogą to być regularne spacery w dość szybkim tempie, pływanie, jazda na rowerze, aerobik, taniec, jazda na rolkach, łyżwach, uczestnictwo w grach zespołowych i wiele innych.

Ponieważ dieta odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu piwnego brzucha, nie trzeba obsesyjnie liczyć spalanych w czasie wysiłku kalorii. Naprawdę trzymanie się diety i regularny ruch, niemalże jakikolwiek, najlepiej codzienny (choć codziennie może być inny), powinny załatwić sprawę, o ile będzie się cierpliwym i wytrwa się odpowiednio długo.

Brzuszki nie spalą tłuszczu z brzucha, a jedynie wzmocnią mięśnie. Warto natomiast włączyć ćwiczenia siłowe czy ćwiczenia na siłowni całego ciała w proces walki z otyłością brzuszną. Pozwalają uwrażliwiać ciało na insulinę, zmieniać skład ciała przesuwając proporcje między tłuszczem a tkanką mięśniową na rzecz tej drugiej, dodają sił i mogą poprawiać wygląd.

Szczególnym rodzajem wysiłku jest intensywny trening interwałowy, który pomaga skuteczniej niż inne wysiłki spalać tłuszcz brzuszny – tak wynika z badań naukowych. Nie każdy jednak będzie skłonny zmusić się do bardzo intensywnego wysiłku, jakiego wymaga tego rodzaju trening. Jest on co prawda dość krótki, ale szalenie męczący, zmuszający do dużej zadyszki.

