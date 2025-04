Otręby owsiane stanowią doskonałe źródło błonnika, który posiada wiele ważnych funkcji w naszym organizmie:

pęczniejąc w naszym żołądku daje poczucie sytości, nie podwyższając przy tym wartości energetycznej posiłku. Tak więc jedząc mniej czujemy się bardziej pełni i najedzeni,

pomaga także w zapobieganiu przyswajania szkodliwych dla zdrowia substancji, np. jonów metali ciężkich,

spowalnia wchłanianie glukozy, co w rezultacie pomaga w obniżeniu ciśnienia krwi.

Permanentne stosowanie diety wzbogaconej w otręby owsiane podwyższa stężenie dobrego cholesterolu HDL, który powoduje obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu we krwi. Otręby pozytywnie wpływają na pracę żołądka i całego układu pokarmowego. Otręby owsiane coraz częściej stanowią integralną część diety nie tylko u osób odchudzających się, ale także starających się prowadzić zdrowy tryb życia.

Ważne jest także, aby nie spożywać ich jednorazowo w zbyt dużych ilościach, gdyż mogą powodować zaparcia. Norma dzienna to 1-3 łyżek.

A oto kilka zdrowych i smacznych przepisów pozwalających wykorzystać otręby owsiane. Pamiętaj, że jeśli jesteś w I lub II fazie diety Dukana, zrezygnuj z zabronionych składników albo zastąp je innymi:

Muffinki owsiane z bananami

składniki:

250 g mąki,

85 g otrębów owsianych,

200 ml mleka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 banan,

2 jajka (roztrzepane trzepaczką),

75 ml oleju,

50 g cukru,

6 łyżek płynnego miodu.

W jednym naczyniu wymieszać jajka, olej, miód i mleko a następnie dołączyć mąkę, płatki owsiane, proszek do pieczenia i cukier, dodać banana pokrojonego w plasterki. Ciasto przełożyć do foremek, piec w temp. 200 C przez ok. 20-25 minut.

Musli z otrębami owsianymi

składniki:

otręby owsiane - 2 łyżeczki,

płatki kukurydziane - 100 g,

rodzynki - 50g,

śliwki suszone - 3 sztuki,

orzechy laskowe - 5 sztuk,

suszone banany - 1 garstka,

mleko (300 ml) lub jogurt (200 g).

Śliwki drobno pokroić, suszone banany pokruszyć, wszystkie składniki wymieszać. Na końcu dodać mleko lub jogurt.

Otręby nie muszą się już więcej przykro kojarzyć. Teraz pozostaje tylko zabrać się do pracy i życzyć smacznego!