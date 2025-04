Orzechy włoskie na odchudzanie? To może zadziałać! Jedząc orzechy włoskie, nie tylko poprawiasz jakość swojej diety, ale także ograniczasz apetyt i chęć na podjadanie. Choć orzechy są kaloryczne i nie można jeść ich bez limitu, zdecydowanie warto prowadzić je do diety na odchudzanie.

Spis treści:

Orzechy są bez wątpienia zdrowe, ale przy tym też dość kaloryczne. 100 g orzechów włoskich dostarcza 654 kcal, to naprawdę dużo! Jednocześnie naukowcy i dietetycy zapewniają, że nie warto przejmować się wysoką kalorycznością orzechów włoskich i mimo to poleca się jeść je w trakcie odchudzania. Poprawiają one jakość, diety, dbają o podaż kwasów omega 3, a do tego uzupełniają jadłospis w minerały i witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, których w diecie o obniżonej kaloryczności może być naturalnie mniej. Orzechy włoskie to najzdrowsze orzechy!

Zalety orzechów włoskich przy odchudzaniu można podsumować następująco:

mają one wysoki indeks sytości , czyli sycą na długo;

, czyli sycą na długo; hamują aktywność greliny - hormonu głodu, który podpowiada ci, że czas na kolejny posiłek;

- hormonu głodu, który podpowiada ci, że czas na kolejny posiłek; kwasy tłuszczowe z orzechów włoskich zwiększają aktywność peptydu YY, który daje poczucie sytości.

Naukowcy nie spoczęli na laurach, odkrywając te właściwości, a dalej drążą temat odchudzających właściwości orzechów.

Dietetycy od lat informują, że oczywiście kalorie liczą się przy odchudzaniu, ale to nie wszystko. Potwierdzają to też badania naukowe prowadzone nad potencjałem odchudzającym orzechów włoskich. Nie ma wątpliwości, że regularne jedzenie umiarkowanych porcji orzechów włoskich może sprzyjać odchudzaniu. Naukowcy starają się wyjaśnić, skąd wynik taka zależność. Oto tropy i wątki, które potwierdzają te doniesienia.

Dieta z orzechami kontra dieta bez orzechów na odchudzanie

Badanie opublikowane w 2018 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Kalifornii porównało odchudzający efekt diety redukcyjnej z orzechami włoskimi i bez nich. Okazuje się, że przy zastosowaniu diet o obniżonej kaloryczności, efekty odchudzające jadłospisu z orzechami i bez nich są podobne. Dodanie orzechów włoskich do jadłospisu znacząco poprawiło jednak inne parametry zdrowia: poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. Orzechy włoskie nie przeszkodziły w odchudzaniu, a dodały diecie odchudzającej dodatkowych benefitów.

fot. Orzechy włoskie wspierają odchudzanie/ Adobe Stock, zigres

Smoothie z orzechami włoskimi na poprawę samokontroli - badania naukowców z Bostonu

Według najnowszych (chętnie cytowanych przez media) doniesień, orzechy włoskie mogą aktywować rejony mózgu odpowiedzialne za kontrolę impulsów i apetyt. Te interesujące wnioski potwierdził eksperyment naukowców z Bostonu. Osobom z otyłością przez 5 kolejnych dni podawano smoothie ze zmielonymi orzechami włoskimi (14 g/porcję) lub smoothie o tym samym smaku z placebo. Każdy badany przeszedł okres, w którym pił smoothie z orzechami i smoothie bez orzechów. Jednocześnie badano aktywność mózgu uczestników i jego reakcję na smakowite potrawy, jakie pokazywano im na zdjęciach.

Okazało się, że po spożyciu orzechowego smoothie reakcja mózgu wskazuje na lepszą samokontrolę po wystawieniu na pokusę w postaci smakowicie wyglądającego, ale kalorycznego posiłku. Autorzy spekulują, że może być to mechanizm, który powoduje, że już niewielka dawka orzechów włoskich w diecie... skusi cię do dokonywania zdrowszych wyborów żywieniowych.

Żeby czerpać najwięcej korzyści z jedzenia orzechów włoskich na odchudzanie, warto jeść je regularnie, w małych porcjach. Korzystny efekt obserwuje się już, jedząc 15 g orzechów włoskich dziennie. Polecana porcja orzechów włoskich przy odchudzaniu to 15-40 g dziennie. Jeśli liczysz kalorie, oczywiście wlicz orzechy włoskie do dziennego bilansu kalorycznego.

Uważaj też, żeby nie „przedobrzyć". Orzechy włoskie dalej pozostają kaloryczne. Czerp z ich jedzenia korzyści, ale pohamuj się i nie zjadaj ich więcej, niż zalecono, bo możesz wręcz przytyć!

