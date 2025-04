Keto chleb chmurka, czyli chleb oopsie, to jeden z najprostszych przepisów na niskowęglowodanowy zamiennik pieczywa. Nadaje się na popularną dietę keto, ale sprawdzi się też dla każdego, kto po prostu szuka zamiennika chleba do kanapek, zupy czy sałatki. Oopsie robi się wyjątkowo łatwo i szybko. Z tym przepisem poradzi sobie każdy.

Reklama

Spis treści:

Oopsie to potoczna nazwa okrągłych keto chlebków, które nazywa się też "chlebem chmurką". To puszyste placki z jajek i nabiału, które zastępują bułki i chleb w diecie niskowęglowodanowej.

Chleb chmurka (oopsie) jest naturalnie niskowęglowodanowy, nadaje się na dietę ketogeniczną i inne warianty diet low carb. Chlebek chmurka powstaje bez udziału mąki, jest też doskonałym przepisem na bezglutenowy zamiennik pieczywa.

Choć przepis na oopsie nie jest nowością i znany jest (szczególnie w USA) od kilku lat, przeżywa teraz renesans popularności za sprawą rosnącej popularności diet niskowęglowodanowych. Chlebek chmurka zdobył wiralową wręcz popularność na TikToku. Krótkie filmy z przepisem na oopsie zapisują i odtwarzają miliony użytkowników na całym świecie.

Składniki/ 5 okrągłych chlebków:

3 jajka,

90 g serka śmietankowego,

szczypta sody oczyszczonej,

szczypta soli,

oliwa do natłuszczenia.

Sposób przygotowania:

Wyjmuj składniki z lodówki i doprowadź do temperatury pokojowej. Oddziel białka od żółtek. Ubij białka z dodatkiem sody na sztywną pianę. W drugiej misce umieść żółtka, serek i sól. Ubij do połączenia składników i stworzenia kremu o jednolitej konsystencji. Przy pomocy kuchennej szpatułki (nie miksera!) powoli dodawaj białka do masy z serkiem i żółtkami. Mieszaj powoli tak, by zachować jak najwięcej napowietrzenia. Wyłóż blachę do pieczenia papierem i posmaruj go oliwą z oliwek (smarowanie można też pominąć). Uformuj 5 okrągłych placków jednakowej wielkości na blaszce. Włóż do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni i piecz ok. 25-30 minut do zazłocenia i zarumienienia placków. Wyciągnij chlebki chmurka z piekarnika i ostudź przed spożyciem.

fot. Chleb chmurka keto/ Adobe Stock, whiteaster

W oryginalnej recepturze na keto chlebek-chmurkę stosuje się kwaśny winian potasu (ang. cream of tartare), czyli składnik stabilizujący strukturę ubijanych białek. Można zamienić go na sodę oczyszczoną, a dla jeszcze lepszego efektu dodać mieszaninę sody i proszku do pieczenia.

Bazą do oopsie w naszym przepisie jest serek śmietankowy typu kanapkowego, np. serek philadelphia. Zamiast niego można jednak zastosować: mascarpone lub pełnotłusty jogurt grecki.

By wzbogacić smak oopsie, do masy możesz dodać też wybrane dodatki smakowe i zioła, np. czosnek, siekaną miętę, pietruszkę, chili, oliwki czy nasiona chia. Dobrym pomysłem jest też posypanie oopsie przed pieczeniem kminkiem, makiem, czy sezamem.

Keto chlebki chmurki możesz zrobić też na patelni z nieprzywierającą powierzchnią. Piecz je pojedynczo na niewielkim ogniu i pod przykryciem.

Oopsie można jeść na wiele sposobów. Najpopularniejszy, to potraktowanie go jak zwykłego pieczywa. Chlebek keto chmurka możesz posmarować awokado, hummusem, wyłożyć na nim dowolne dodatki.

Chleb chmurka sprawdza się też jako dodatek do zupy, zamiennik indyjskich chlebków naan, czy dodatek do sałatki. Sposobów na zjedzenie oopsie jest przynajmniej tyle, ile jest sposobów na stworzenie smacznych kanapek.

fot. Z czym jeść keto chlebek chmurkę/ Adobe Stock, whiteaster

Reklama

Czytaj także:

Keto chleb majonezowy - przepis

Ketogeniczne przekąski - propozycje

Mąka keto - niskowęglowodanowa mąka