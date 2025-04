Nadejście upragnionej wiosny jest dobrym momentem na wprowadzanie zmian. Oto najważniejsze zasady, które zapewnią ci zdrowie i piękną sylwetkę!



1. Przyjrzyj się swojej diecie

Zanim zaczniesz wprowadzać jakiekolwiek zmiany, dokładnie przeanalizuj swój codzienny jadłospis. Zwróć uwagę na drobne grzeszki – baton w drodze do domu, drożdżówka na drugie śniadanie czy kawa z tłustym mlekiem. Często to właśnie one są przyczyną dodatkowych kilogramów.

2. Nawadniaj się (ze smakiem)

Nawodnienie jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie musimy ograniczać się do picia tylko wody mineralnej. Poziom płynów w organizmie możemy uzupełnić za pomocą różnorodnych napojów, dlatego wybierajmy takie, które najbardziej nam smakują.

3. Urozmaicaj swoje menu

Popularne diety mają to do siebie, że są bardzo jednostajne, dlatego nie dostarczają organizmowi wszystkich cennych składników odżywczych. Jedyną słuszną dietą jest ta, która opiera się na zmianie nawyków żywieniowych na stałe. Podstawą takiego sposobu odżywania są urozmaicone posiłki.

4. Dodawaj warzywa do każdego posiłku

Dobrym pomysłem na urozmaicenie codziennego jadłospisu będzie dodanie dowolnego warzywa do każdego posiłku. Warzywa zawierają błonnik, niezwykle istotny w diecie osób, które chcą zredukować swoją wagę.

5. Pozwól sobie na drobne przyjemności

To naturalne, że od czasu do czasu masz ochotę na coś słodkiego. Co wtedy zrobić? W takiej sytuacji warto zjeść kilka kostek gorzkiej czekolady, która dostarczy nam przy okazji sporą dawkę magnezu.

6. Korzystaj z wiosennej pogody

Jeśli już pozwolisz sobie na drobną przyjemność, twój organizm będzie miał na tyle dużo energii, że nawet nie odczujesz zmęczenia długim wiosennym spacerem czy wycieczką rowerową. Wiosna to naprawdę dobry moment na znalezienie idealnego sposobu na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Na podstawie informacji prasowej Katedry Dietetyki SGGW w Warszawie