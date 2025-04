To jeden z najważniejszych powodów porzucania celów związanych z dietą i treningiem. Kiedy twoje oczekiwania dotyczące tempa odchudzania nie są dopasowane do rzeczywistości w jakiej żyjesz, twojego wieku czy stanu zdrowia motywacja do zmiany zniknie tak błyskawicznie jak się pojawiła.

Reklama

Oczekiwania

Z ogromnym zapałem wracasz do domu niosąc najnowszy numer kobiecej fit prasy. Z okładki aż krzyczy tytuł „Płaski brzuch w 4 tygodnie plus 6 kg mniej”. W środku znajdujesz zestaw ćwiczeń i niskokaloryczną dietę. Co widzisz? Szansę dla siebie! Co ja widzę? Nieźle napisany artykuł, ciekawą dietę i urozmaicony trening, ale…? Moje „ale” związane jest z wiedzą, że każda z was inaczej zareaguje na taki program odchudzający! W twojej głowie jednak już zarysowała się linia czasowa. Płaski brzuch za 4 tygodnie!

Rzeczywistość

Zaczynasz! Twoja motywacja w ciągu pierwszego tygodnia jest bardzo silna. Przestrzegasz diety, ostro zasuwasz z aktywnością fizyczną. Wiesz, że za 4 tygodnie bez wstydy założysz bikini, warto!

Gdy drugi tydzień minął, a trzeci zbliża się do końca, a twój postęp nie jest taki jak byś oczekiwała motywacja zaczyna słabnąć. Po 4 tygodniach jesteś już totalnie zrezygnowana i się poddajesz.

Niedopasowanie

To jest właśnie niedopasowanie oczekiwań do rzeczywistości. Z mojego doświadczenia wynika, że by schudnąć 6 kg potrzebujesz od 6 do 12 tygodni diety niskoenergetycznej, a płaski brzuch wymaga co najmniej 3 miesięcy ćwiczeń (trening cardio + siłowy).

Inaczej chudną osoby, które zaczynają od otyłości inaczej te, które mają prawidłową wagę, ale chcą zrzucić nadprogramowe 5 kg. Im wyższa masa ciała startowa tym szybsze, początkowe tempo spadku masy ciała.

Na szybkość z jaką osiągasz cel wpływa także twoja płeć, wiek, narażenie na stres, czy problemy zdrowotne.

Tempo odchudzania

Osoby z otyłością chudną średnio od 0,8 do 1,2 kg tygodniowo.

Osoby z nadwagą i prawidłową masą ciała chudną średnio 0,2 do 0,9 kg tygodniowo.

Rozumiem, że chcesz mieć „zgrabny tyłeczek” szybko, ale twoje oczekiwania muszą być realistyczne! Jeśli nie jesteś w stanie ich sama określić umów się do dietetyka!

Czytaj dalej!

Reklama

Czy biczujesz się wagą?

Te 5 składników sprawi, że po sałatce już nigdy nie będziesz głodna!

Kompletnie bezzasadne wymówki, które powstrzymują cię przed dietą i treningiem