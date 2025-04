Obecnie jest to jedna z najmodniejszych diet. Stosowana jest przez wiele osób, w różnym wieku. Jej popularność jest tak wysoka, że stanowi jeden z głównych wątków poruszanych na forach dotyczących odchudzania.

Reklama

Podstawowe zasady diety:

Kurację odchudzającą według Dukana dzieli się na cztery etapy.

Faza I

W pierwszej fazie (uderzeniowej), która trwa od jednego do dziesięciu dni, należy jeść wyłącznie produkty o wysokiej zawartości białka, takie jak: chude mięso, ryby, jajka, chudy nabiał oraz podroby, owoce morza i drób.

Faza II

Druga faza czyli etap utraty masy ciała powinna trwać do momentu uzyskania zaplanowanej masy ciała. W tym okresie można przyjąć jedną z dwóch strategii: możliwość jedzenia warzyw co drugi dzień lub co drugi tydzień.

Faza III

W etapie utrwalania masy ciała jeden dzień poświęcony jest wyłącznie produktom wysokobiałkowym, w pozostałych dniach można jeść porcję owoców oraz dwie kromki pieczywa pełnoziarnistego dziennie. Produkty skrobiowe można spożywać dwa razy w tygodniu. Czas trwania trzeciego etapu ustala się indywidualnie (dziesięć dni diety przypada na każdy utracony kilogram masy ciała).

Faza IV

Faza stabilizacji pozwala na jedzenie wszystkich produktów, ale należy pamiętać o nawykach zdobytych podczas stosowania diety. Ponadto raz w tygodniu należy jeść wyłącznie produkty wysokobiałkowe.

Przeczytaj: Czy dieta bez wyrzeczeń może być skuteczna?

Zalety diety wysokobiałkowej

Najważniejszą zaletą diety opartej przede wszystkim na chudych produktach białkowych jest możliwość szybkiej utraty masy ciała bez konieczności stosowania zwiększonej aktywności fizycznej.

Wady diety Dukana

Ze względu na to, że dieta ta nie należy do diet zbilansowanych jej wpływ na organizm nie jest obojętny. Krótkotrwały nadmiar białka w diecie powoduje osłabienie koncentracji, spostrzegawczości oraz pamięci. Duża ilość białka w diecie wiąże się z dużą utratą witaminy B6, która wpływa na prace układu krążenia, układu nerwowego i wpływa na odporność organizmu.

Zobacz też: Odchudzaj się z głową

Stałe dostarczanie zbyt dużych ilości białka może prowadzić do powstania powikłań, takich jak: miażdżyca, obciążenie nerek, a w konsekwencji kamicy nerkowej czy kwasicy, czyli zakwaszenie organizmu.

Ponieważ dieta jest uboga w warzywa i owoce może dojść do niedoborów witaminy C. Problem może dotyczyć również pokrycia zapotrzebowania na składniki mineralne.

Reklama

Dieta ta nie powinna być stosowana u osób z nadciśnieniem, cukrzycą, miażdżycą, wysokim poziomem cholesterolu oraz przez dzieci oraz młodzież.