Chcesz szybciej schudnąć? Wprowadź w swoje życie kilka zmian dotyczących warunków, w jakich śpisz. Okazuje się, że w czasie odpoczynku nasz organizm zużywa całkiem sporo energii na regenerację, której utrata objawia się niższą wartością na wadze!

Obniż temperaturę w pomieszczeniu, w którym śpisz

Spanie w pokoju, w którym temperatura sięga powyżej 25 stopni Celsjusza, negatywnie wpływa na nasz organizm. Po pierwsze jest tak dlatego, bowiem w zbyt wysokiej temperaturze gorzej się wysypiamy i rano mogą pojawić się obrzęki (m. in. na twarzy, w okolicach oczu), a po drugie dlatego, bowiem tkanka tłuszczowa lubi wysokie temperatury.

Jeśli chcesz się jej pozbyć, musisz zafundować ciału nieco niższe wartości - idealną temperaturą jest 19 stopni Celsjusza. Spróbuj, a na pewno poczujesz różnicę. Rano będziesz czuć się zdecydowanie bardziej wypoczęta!

Kładź się i wstawaj o tej samej porze

Nie musi być to ta sama godzina idealnie, co do minuty. Pamiętaj jednak, że tajemnica sukcesu w odchudzaniu tkwi w regularności i konsekwencji. Zasada ta tyczy się nie tylko posiłków i treningów, ale również pory kładzenia się spać i wstawania. Jeśli w tygodniu idziesz do łóżka w okolicy godziny 23, a wstajesz ok. 7, w weekend te pory mogą wahać się maksymalnie o półtorej godziny.

W ciągu dnia bądź aktywna fizycznie

Zasada jest prosta - im bardziej masz dotleniony organizm, tym lepiej będziesz spać, a co za tym idzie szybciej zregenerujesz ciało po wysiłku fizycznym i spalisz więcej kalorii. Pamiętaj o tym!

Zadbaj o idealną ciemność

Jak pokazują najnowsze badania, każde - nawet najmniejsze - źródło światła obecne w sypialni ma negatywny wpływ na jakość snu. Mowa tu nie tylko o twoim telefonie, ale również o czujnikach, które świecą się np. w akumulatorze do laptopa, czy w telewizorze.

By twój sen był dobrej jakości, w pokoju powinna panować idealna ciemność. Dlatego ważne jest również, by zadbać o odpowiednie rolety. W przeciwnym razie rano nie będziesz czuć się wypoczęta.

