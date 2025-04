Próby utraty wagi, odchudzanie w ciąży i nagła zmiana diety, nie wpływają dobrze na kondycję organizmu. Paniczna chęć nieprzybierania na wadze podczas 9 miesięcy, czy inaczej - lęk przed przytyciem w ciąży, wymaga konsultacji specjalisty (psychologa). Odchudzanie w ciąży jest niezdrowe i niewskazane dla matki i dziecka.

Czy w ciąży wolno się odchudzać?

Nie. Żaden lekarz nie wesprze przyszłej matki w utracie kilogramów w okresie ciąży. Przejście na dietę np. redukcyjną czy dietę eliminacyjną, grozi niedoborem składników odżywczych. W ciąży nie należy także zmieniać nawyków żywieniowych w drastyczny sposób - warto odsunąć na bok niezdrowe przekąski i wysoko przetworzone produkty, zrezygnować z cukru i zastąpić go naturalnymi słodzikami. Zdrowe odżywianie pomoże zgubić szybciej kilogramy, które pojawiły się w ciąży.

Trzeba mieć też na uwadze, aby dieta kobiety w ciąży była bogata w składniki mineralne i witaminy. Ważnym aspektem jest też picie dużej ilości wody (2-3l dziennie). Odchudzanie w ciąży jest nawet... niemożliwe. Procesy wewnętrzne w organizmie zmieniają się na tyle, że kobieta ma chęć podjadać między posiłkami z powodu częstych wahań poziomu cukru w organizmie.

Czy odchudzanie w ciąży szkodzi dziecku

Tak, w bliskiej i dalszej przyszłości odchudzanie w ciąży rzutuje na rozwój dziecka. Niedożywienie u kobiety ciężarnej może prowadzić do licznych niedoborów, w tym np. niedoboru żelaza i anemii, częstej nawet u kobiet, które starają się dbać o dobrze zbilansowany jadłospis. Anemia w ciąży może powodować wady płodu, przedwczesny poród oraz urodzenie dziecka o niskiej masie urodzeniowej.

Braki odpowiedniej ilości witamin czy minerałów może w przyszłości powodować u dziecka np. choroby serca, zaburzenia wzrostu, trudności w nauce, problemy z koncentracją.

Nadwaga i otyłość a ciąża



Wiele kobiet, które zaszły w ciążę mając nadwagę lub otyłość, mogą mieć trudności w codziennym funkcjonowaniu, gdy tylko brzuch zacznie znacząco się powiększać. To budzi wiele obaw zdrowotnych, natomiast z takim problemem warto udać się do specjalisty dietetyka, który nie zaleci odchudzania, ale skomponuje wartościowy jadłospis, dzięki któremu będzie można kontrolować przyrost wagi w ciąży.

Konieczne są także skrupulatne badania pod kątem cukrzycy ciążowej (w trakcie jej trwania wykonuje się test obciążenia glukozą) oraz nadciśnienia w ciąży. Pamiętaj, że otyłość jest diagnozowana jako choroba i nie należy jej bagatelizować.

Ile można przytyć w ciąży



Przyjęło się za normę, że kobieta w ciąży tyje od 9 do 13 kg i jest to zdrowy przyrost wagi. Niemniej jednak w wyniku uwarunkowań genetycznych, nawyków żywieniowych, ciąży mnogiej czy braku ruchu w ciąży, ciężarna może przybrać na wadze nawet 25 kg.

Wiele przyszłych mam w pierwszych tygodniach ciąży wcale nie tyje, a wręcz nawet chudnie, a zaczyna przybierać na wadze ok. 20 tygodnia ciąży. W II trymestrze ciąży przyrost masy to od 4 do 6 kg, w III - od 4 do 7 kg. W czasie całej ciąży przyszła mama przytyje ok. 11-15 kg. Normy tycia w ciąży dla kobiet otyłych i z nadwagą ustala lekarz - każdorazowo są to indywidualne przypadki, potrzeby oraz historie medyczne.

Jeśli martwisz się, że zbyt szybko przybierasz na wadze - skonsultuj się z lekarzem i pamiętaj o aktywności fizycznej w ciąży bez obciążenia kręgosłupa i mięśni brzucha.

Lęk przed przytyciem czy już pregoreksja

Pregoreksja to choroba działająca na podobnym schemacie, co anoreksja. Przyszłe mamy zaczynają panicznie kontrolować swoją wagę, głodzą się, prowokują wymioty, stosują środki przeczyszczające oraz nadmiernie uprawiają sport.

Pregoreksja ma podłoże psychiczne u kobiety, ale jej skutki odczuwa organizm dziecka - drastyczne odchudzanie może prowadzić do hipotrofii płodu, przedwczesnego porodu, poronienia. Dzieci pregorektyczek są słabymi uczniami, mają problemy motoryczne, niekiedy wymagają pomocy neurologopedy oraz terapii w przypadku zaburzeń SI.

