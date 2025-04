Zakupy pomagają w odchudzaniu

Chociaż nie zawsze są zdrowe dla portfela, okazuje się, że są zdrowe dla ciała. Najnowsze badania dowodzą, że dźwiganie ciężkich toreb i pokonywanie dziesiątek kilometrów od sklepu do sklepu, pozwala spalić nawet 385 kalorii. To dobra wiadomość dla Polek, które w centrach handlowych spędzają coraz więcej czasu, pokonując przy tym odległości godne długodystansowca. Dziś aż 40% kobiet w galerii spędza nawet 2 godziny, a 13% na zakupy potrzebuje więcej niż 3. Długość alejek w centrum handlowym to często zaś ponad 5 km, czyli tyle samo kilometrów, ile pokonuje się podczas porannego biegania.

Zjadłaś obiad? Zgubisz go na zakupach

Brytyjska sieć domów towarowych sprawdziła na grupie 10 osób – 5 kobietach i 5 mężczyznach, ile kalorii tracimy podczas wypadu do sklepu. Okazało się, że robiąc zakupy możemy spalić nawet 385 kalorii. Ponadto z ankiety przeprowadzonej wśród 2000 klientów okazało się, że kobiety podczas jednego wypadu na zakupy pokonują średnio ponad 4,8 km w zaledwie 2,5 godziny. Dla porównania dystans mężczyzn wynosi 2,4 km. Ponad 50% kobiet przyznała, że często robi zakupy aż opadnie z sił. Nic dziwnego, skoro rocznie tylko na zakupach kobiety pokonują ponad 241 kilometrów.

Spacer po centrum handlowym

Ale nie tylko utrata kalorii przemawia za zakupami. Okazuje się, że mogą one także zastąpić spacer i bieganie. Według National Health Service każdy powinien wykonać dziennie ponad 10000 kroków, tymczasem już same zakupy zapewniają aż 7300. Póki co jednak spacery nie wychodzą z mody, chociaż aż 39% Polaków twierdzi, że centrum handlowe to dobre miejsce do spędzania wolnego czasu.

Pamiętajmy o tym podczas bożonarodzeniowego szału zakupów!