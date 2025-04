Im mniej czasu do godziny zero tym ciężej pozbyć się kilku kilogramów wyłącznie za pomocą ćwiczeń i diety niskokalorycznej. Dlatego batalię o piękny i zdrowy wygląd warto połączyć w jedno... plan doskonały!

1. Zadbaj o odpowiednią suplementację

Większość suplementów diety pobudza wydzielanie soku żołądkowego, a więc ułatwia trawienie, tłumi apetyt oraz dba o detoksykację organizmu, co jest uznawane za jeden z podstawowych warunków skutecznego odchudzania. Jeśli nie dieta, a ćwiczenia są twoją piętą Achillesa, postaw na fat burnery.

2. Detoksykacja organizmu

Taka kuracja przyda się każdemu - nawet jeśli nie myśli o odchudzaniu. Usuwając toksyny poprawiamy ogólny stan organizmu i samopoczucie. Dzięki takiej kuracji brzuch będzie płaski, a waga ciała może zmniejszyć się nawet o 2 kilogramy!

3. Poskromienie apetytu

Uczucie głodu towarzyszy nam już od pierwszego dnia diety. Jak więc sprawić, aby jeść i nie tyć? Przede wszystkim pij dużo wody i jedz 5 posiłków dziennie. Dzięki temu nie będziesz odczuwać głodu, a twój organizm bardzo szybko poradzi sobie ze spowolnionym metabolizmem.

4. Trenuj!

Nie licz, że szybko schudniesz, jeśli będziesz leżeć na kanapie. Oczywiście, sylwester to nie olimpiada i nie ma sensu przesadzać. Poza tym zawsze można trochę wyszczuplić się wysokimi obcasami i obcisłymi gorsetami. Odchudzanie ma jednak głębszy sens. Widząc, że jesteśmy szczuplejsi i sprawniejsi, łatwiej nam będzie znaleźć motywację do tego, by w Nowym Roku kontynuować zmiany!

5. Zadbaj o motywację

Jeśli nic nie jest w stanie odpędzić cię od lodówki, może zdjęcie znanej modelki w bikini odsunie w czasie decyzję o sięgnięciu po dokładkę? Pamiętaj: nasz kaprys trwa chwilę - a marzenie o szczupłej sylwetce nieraz całe życie.

