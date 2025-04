Mówisz: odchudzanie, zdrowa dieta, myślisz: droga ekologiczna żywność, domowy wypiek chleba albo siatka suplementów? Błąd! Odchudzanie wcale nie musi kosztować fortuny. Oczywiście pod warunkiem, że do diety podejdziesz rozsądnie.

Zdrowa żywność wcale nie jest droga

Tylko od ciebie zależy, czy na produkty odchudzającego jadłospisu wydasz majątek. Owszem, słodki gazowany napój pełen konserwantów kosztuje mniej niż stuprocentowy sok bez dodatku cukru. Do przygotowania tego drugiego trzeba było użyć więcej owoców. Do przygotowania pierwszego w ogóle użyto owoców… jednak taki zakup ci się opłaci. Skoncentrowany sok jest zbyt słodki? Rozcieńcz go wodą – wystarczy na dłużej, a jedna szklanka napoju nie będzie aż tak kaloryczna.

Kupujesz zupy w proszku, bo są tanie? Ugotowanie wywaru z warzyw czy mięsa wcale nie będzie droższe. Ugotowane warzywa możesz zmiksować na warzywny krem na obiad, a mięso spożytkować na sałatkę.

Aby schudnąć, wcale nie musisz kupować wszystkich produktów z działu eko – wystarczy, że będziesz studiować etykiety. Wystrzegaj się glutaminianu sodu, dużej ilości soli i cukru w produktach. Brązowy ryż jest droższy od białego? A może po prostu do tej pory jadłaś za dużo? Przyjrzyj się uważnie porcjom i zamiast rewolucji trać kilogramy małymi kroczkami: porcję dań nakładanych na talerz nieznacznie zmniejsz. Nakładaj o 1 łyżkę kaszy, ryżu, ziemniaków czy makaronu mniej. Zapewne szybko się przekonasz, że na żywność wcale nie wydajesz więcej.

Zrezygnuj z niepotrzebnych kalorii, które także kosztują. Odchudzaniu nie sprzyjają batony, ciastka ani chipsy.

Zamiast drogich suplementów postaw na ruch!

Kuszą cię reklamy tanich wspomagaczy odchudzania? Nie wierz w to, że mała tabletka czyni cuda. Po prostu zacznij się ruszać! Spalacze tłuszczu także nie działają, kiedy zajadasz się nimi leżąc przez telewizorem.

Jeśli nie stać cię na zakup karnetu na siłownię, stwórz swoją własną domową salę do ćwiczeń. Zamiast hantli przygotuj butelki z wodą, do treningu wykorzystaj m.in. krzesło, a telewizor wykorzystaj do projekcji filmów treningowych.

Nic nie kosztuje także ruch na świeżym powietrzu. Po prostu wyjdź z domu i pobiegaj. Jeśli kondycja ci na to nie pozwala, rób kilkunastominutowe przebieżki i przeplataj bieg marszem. Z czasem dojdziesz do lepszej formy.

Pamiętaj: jeśli masz dużą nadwagę nie powinnaś wykonywać ćwiczeń obciążających stawy. Bieganie i podskoki zastąp chociażby pływaniem.

I pamiętaj: każda inwestycja, którą ponosisz w związku z dbaniem o formę i własne zdrowie się opłaca. Nadwaga i otyłość znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Zdrowy styl życia pozwoli ci oszczędzać na ewentualnych lekach.

