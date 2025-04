Zasady odchudzania Ewy Chodakowskiej

Poznaj 10 najważniejszych porad Ewy Chodakowskiej, które pozwalają rozpocząć dietę i regularne treningi.

1. Zbadaj się

Zanim rozpoczniesz walkę o szczupłą sylwetkę, zrób podstawowe badania, takie jak morfologia, ciśnienie krwi, EKG. Skonsultuj wyniki z lekarzem pierwszego kontaktu.

2. Zaczynaj rozsądnie

Gwałtowne zrywy do aktywności fizycznej po długiej przerwie nigdy nie są dobre. Pamiętaj, że przez lata siedzenia przed telewizorem twoje ciało odzwyczaiło się od ruchu! Dlatego zwolnij i małymi kroczkami zwiększaj intensywność ćwiczeń.

3. Daj sobie czas

Zacznij od podstawowych, prostych ćwiczeń. Jeśli od razu uderzysz "z grubej rury", nabawisz się kontuzji, a to osłabi twój zapał. Marsz zamiast biegu w zupełności wystarczy.

4. Nagradzaj się

Spadek wagi o 1 kg jest na tyle dużym sukcesem, że zasługuje na uhonorowanie nagrodą. Niech nie będą nią jednak czekoladowe batony, a np. supermodna bluzka treningowa.

5. Zrób sobie zdjęcie "przed" i...

... powtarzaj je co miesiąc! Często nie dostrzegasz efektów, jakie przynosi aktywność fizyczna w połączeniu z dietą. A zdjęcia nie kłamią!

6. Jedz przede wszystkim zdrowo

W odchudzaniu nie chodzi o to, żebyś dzień zaczynała od liczenia kalorii. Chodzi o to, by przyzwyczaić ciało do tego, co zdrowe! Musisz wiedzieć, jakie produkty wybierać. Na tej liście znajdują się przede wszystkim warzywa, owoce, orzechy, produkty zbożowe z pełnego przemiału, chude mięso i nabiał.Dieta Ewy Chodakowskiej jest smaczna i urozmaicona!

7. Wszystko zapisuj

Część z was chodzi do dietetyka i wraz z nim robi notatki, analizuje swoją dietę i zapisuje efekty. Jednak równie dobrze możesz robić to sama. Zapisywanie w kalendarzu tego co się zjadło, wagi, czy centymetrów w obwodach pozwala w pełni kontrolować proces utraty wagi. Zobacz, jak prowadzić dziennik diety.

8. Przygotuj plan treningowy

Sama najlepiej wiesz, w jakiej jesteś kondycji fizycznej. Jeśli dawno nie ćwiczyłaś, zacznij od prostszych form treningowych, 3-4 razy w tygodniu. Gdy poczujesz, że ćwiczenia przestały być dla ciebie wyzwaniem, zmień trening na bardziej intensywny i powtarzaj go częściej, ok. 5 razy w tygodniu.

9. Nie pozwól by zły nastrój przejął kontrolę

Gorszy dzień nie jest żadną wymówką od ćwiczeń. Tego dnia tym bardziej powinnaś zadbać o aktywność! Nie wiesz, jak? Najlepiej, żebyś wykonywała po prostu te ćwiczenia, które lubisz robić. Nie bój się błędów, każdy je popełnia. Niech twoje błędy będą motywacją, a nie wymówką. Bądź także tolerancyjna dla pomyłek i przeoczeń innych.

10. Myśl pozytywnie!

Nie martw się, że efektów brak. One na pewno przyjdą, tylko potrzeba na to czasu. Nie bądź dla siebie zbyt surowa surowa. Zatrzymaj się chwilę i zastanów... jak będziesz się czuła w swoim ciele za 20 lat? Już dziś masz szansę zadbać o swoje lepsze jutro.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Prawdziwy sukces osiągniesz tylko wtedy, gdy połączysz aktywność fizyczną z właściwym odżywianiem. Zrób plan swoich posiłków i trzymaj się go!

Nie roztrząsaj przeszłości, nie da się jej zmienić. Nie jesteś tą samą osobą, którą byłaś rok temu, miesiąc temu, a nawet tydzień temu. Wciąż się zmieniasz, rozwijasz, jesteś bogatsza o nowe doświadczenia, emocje. Zostaw przeszłość za sobą, nie stresuj się też za bardzo przyszłością. Skup się na TU i TERAZ!!!

Gdy czujesz, że przechodzisz głęboką metamorfozę, rozkwitasz, jesteś bardziej radosna nie zatrzymuj tego szczęścia tylko dla siebie. Dziel się swoją radością. Namawiaj wszystkich wkoło do podjęcia wyzwania. Przecież już wiesz, że warto. Motywuj! Być może nadejdzie moment, że sama będziesz potrzebować wsparcia tych, którym ty teraz pomogłaś.

Dodatkowe wskazówki Ewy Chodakowskiej

Pamiętaj, by nie ćwiczyć nigdy zaraz po dużym posiłku (do 2 godzin) ani na czczo. Po treningu masz 30 minut na uzupełnienie zapasów utraconego podczas ćwiczeń glikogenu – sięgnij wtedy po węglowodany proste (w postaci świeżych lub suszonych owoców albo miodu) oraz białko w postaci twarogu, jogurtu naturalnego, ryb lub jajek.

Nawadniaj organizm! Przyjrzyj się etykiecie wody, którą pijesz. Źródlane odstaw natychmiast. Tylko wody mineralne mają stabilny skład chemiczny oraz korzystnie działają na zdrowie. Wybieraj takie, które mają co najmniej 1000 miligramów składników mineralnych w każdym litrze. Zwróć też uwagę na zawartość sodu - im mniej, tym lepiej, bo zatrzymuje wodę w organizmie i podnosi ciśnienie krwi. Wodę pij powoli, małymi łykami, co najmniej 1,5-2 litry dziennie.

Pokochaj orzechy i migdały. Mają mnóstwo białka i witamin. Choć są kaloryczne, ich włączenie do codziennej diety może przyczynić się do zmniejszenia masy ciała, bo po ich zjedzeniu czujesz się syta i nie sięgasz po słodkie przekąski.

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniu do ćwiczeń to 18-20°C. Niższa zwiększa ryzyko kontuzji mięśni, wyższa sprawia, że możesz się nadmiernie pocić i w konsekwencji odwodnić.

Wyznacz jeden dzień w tygodniu na wypoczynek i regenerację. Twoje ciało potrzebuje nie tylko aktywności, ale też relaksu. Dzięki temu zyska energię do zadań, które przed nim znowu postawisz. Nie zapominaj także o porządnej dawce snu, dzięki któremu twój organizm regeneruje się najlepiej.

Od stołu zawsze odchodź z uczuciem nie w pełni zaspokojonego głodu. Jeśli będziesz kontynuować jedzenie, spożyjesz dodatkową porcję niepotrzebnych kalorii. Pamiętaj, że sygnał o tym, że jesteśmy syci, trafia do naszego mózgu dopiero po 20 minutach od rozpoczęcia posiłku . To dlatego właśnie tak ważne jest, by jeść powoli i nie całkiem do syta.

Jedz owoce, bo mają mnóstwo witamin, ale pamiętaj, że zawierają również sporo cukru. Dlatego wybieraj te najmniej słodkie. Najlepiej kupuj je na targu (sezonowe bezpośrednio od producenta), a nie w supermarketach.

Włącz awokado do diety. Awokado skropione sokiem z cytryny to świetny pomysł na drugie śniadanie. Ma mnóstwo wartościowych dla zdrowia i urody składników, a dodatkowo pomaga w leczeniu stanów zapalnych stawów. To ważne dla osób, które dużo ćwiczą i niestety czasem ulegają kontuzjom.

