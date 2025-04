Jak zwykle odchudzają się dwudziestolatki?

Dziewczyny w tym wieku zwykle bez problemu gubią nadmiar ciała. Przemiana materii pracuje na wysokich obrotach, więc do zredukowania wagi wystarczy ograniczenie słodyczy i więcej ruchu. Mimo to 20-latki to mistrzynie diet ekstremalnych. 5 kilo w 5 dni? Teraz to ujdzie, ale się skończy!

Jak powinny się odchudzać 20-latki?

Wiele 20-latek jest narażonych na anemię ze względu na złą dietę i obfite miesiączki. Nie dopuść do niej - jedz mięso i inne produkty bogate w żelazo (strączki, jaja, zielone warzywa). Uważaj też na kofeinę! Jej nadmiar wypłukuje magnez – stąd problemy z koncentracją, snem i większa podatność na stres.

Jadłospis w diecie dla 20-latki

Powinnaś codziennie zjadać około 1500 kcal. Jak je rozłożyć w czasie na poszczególne posiłki? Podpowiadamy!

Składniki:

4 łyżki płatków owsianych górskich 40 g

szklanka mleka 2% tł. bez laktozy 230 g

garść malin 70 g

łyżka płatków migdałowych 10 g

łyżeczka miodu 12 g

Sposób przygotowania: płatki zagotuj na mleku. Do owsianki dodaj miód i maliny.

II śniadanie: kanapka z polędwicą, papryką i ogórkiem (220 kcal)

Składniki:

2 kromki chleba razowego ze słonecznikiem 70 g

plaster polędwicy z indyka 25 g

1/4 papryki 30 g

ogórek kiszony 60 g

łyżeczka musztardy francuskiej 10 g

Sposób przygotowania: Posmaruj chleb musztardą, połóż polędwicę i pokrojone warzywa, przykryj drugą kromką chleba.

Obiad: łosoś ze szpinakiem i czosnkiem (375 kcal)

Składniki:

mały filet z łososia 150 g

2 garści świeżego szpinaku 50 g

ząbek czosnku 5 g

łyżeczka soku z cytryny 5 g

łyżeczka oliwy 5 g

2 łyżki sosu sojowego 20 g

szczypta pieprzu cytrynowego 2 g

Sposób przygotowania: Filet z łososia upiecz lub ugotuj na parze z dodatkiem soku z cytryny i pieprzu cytrynowego. Szpinak podduś z czosnkiem na oliwie. Łososia podawaj na gorącym szpinaku wraz z sosem sojowym.

Podwieczorek: serek wiejski z bananem (225 kcal)

Składniki:

pół opakowania serka wiejskiego 100 g

banan 130 g

Kolacja: sałatka z buraków i pomarańczy (300 kcal)

Składniki:

ugotowany lub upieczony burak 140 g

2 garści rukoli 40 g

1/2 obranej pomarańczy 120 g

cebula szalotka 40 g

łyżka oleju sezamowego 6 g

łyżeczka nasion sezamu 5 g

4 łyżki gotowej kaszy kuskus 60 g

Sposób przygotowania: Plasterki buraka rozłóż na rukoli, dodaj cząstki pomarańczy i cebulę oraz kuskus. Całość polej olejem sezamowym i posyp nasionami. Dopraw grubo mielonym pieprzem.

