Co zyskasz dzięki zmianom?

Reklama

Szczuplejsza sylwetka

Jeśli do tej pory twoja aktywność fizyczna była niemal zerowa, to każda minuta ruchu będzie się liczyć! Gdy dodasz do tego niewielkie zmiany w diecie, za miesiąc twoje spodnie staną się luźniejsze!

Zdrowsze serce

Ruch obniża ciśnienie, poziom cholesterolu i cukru we krwi. Półtorej godziny ćwiczeń tygodniowo może w ciągu 2 miesięcy obniżyć poziom złego cholesterolu LDL o 10% i zredukować ciśnienie skurczowe o 5-10 mmHg. A to zmniejsza ryzyko zawału i udaru mózgu.

Sprawniejsze stawy i lżejsze nogi



Obniżenie masy ciała oznacza mniejsze obciążenie stawów kolanowych i biodrowych. Ruch pomaga też zmniejszać obrzęki i poprawia pracę naczyń krwionośnych, zapobiegając powstawaniu żylaków.

Młodszy wygląd

Naprawdę! Ruch pobudza krążenie, dzięki czemu składniki odżywcze lepiej docierają do wszystkich narządów – w tym skóry. Dodatkowo w czasie aktywności fizycznej wydzielają się endorfiny, które łagodzą stres. Rozluźniają się wszystkie mięśnie (również na twarzy), a to zapobiega powstawaniu zmarszczek mimicznych.

Lista zmian do wprowadzenia!

Maszeruj Idź tak, jakbyś się gdzieś spieszyła, nie przystawaj. Wystarczą ci wygodne buty. Uprawiaj nordic walking Poproś sprzedawcę w sklepie sportowym, by pomógł ci dobrać kijki. Opanuj również technikę uprawiania nordic walking (idąc, wysuwaj daleko rękę z kijem - lewa ręka, prawa noga i odwrotnie - i odpychaj się mocno). Pokochaj rower Jeśli nie masz własnego pojazdu, skorzystaj z rowerów miejskich. Ustaw biegi tak, by czuć opór przy naciskaniu na pedały. Zacznij pływać Wejściówka na basen jest ważna 30–60 minut. Postaraj się w tym czasie pływać minimum 10 minut bez przerwy – resztę czasu możesz spędzić chodząc w głębokiej wodzie. Na koniec polecamy wizytę w saunie. Tańcz Jesteś sama w domu? Włącz muzykę i szalej, aż się zmęczysz! Uprawiaj jogging Zacznij od krótkich dystansów w czasie spacerów (np. minuta biegu, 3 minuty marszu). Po jakimś czasie będziesz mogła biec bez przerwy 10 minut. Unikaj cukru, słodyczy, białego pieczywa i makaronu Przyspieszają starzenie się skóry. 2–3 razy w tygodniu jedz ryby morskie i soję Pierwsze zawierają kwasy omega-3 odpowiedzialne za nawilżenie cery, a soja działa przeciwzmarszczkowo. Jedz codziennie warzywa zielonolistne (sałata, szpinak) Są bogatym źródłem witamin A i E które poprawiają jędrność skóry i zapobiegają wypadaniu włosów. Wybieraj owoce bogate w witaminę C Jabłka, porzeczki, cytrusy, aronię. Neutralizuje ona wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu.

Reklama

Napisane na podstawie tekstu Katarzyny Gwiazdy-Iwańskiej, opublikowanego w miesięczniku "Vita"