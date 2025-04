Po pierwsze - odkryj swoją osobowość!

Oczekujemy, że skoro dieta X pomogła naszej przyjaciółce, pomoże i nam. Tymczasem to wcale tak nie działa! Nasza osobowość określa to, co robimy, jak się zachowujemy, jak reagujemy na otoczenie. Trudno więc ją ignorować w przypadku dobierania odpowiedniej diety. Tak jak dobrze czujemy się w pewnych kolorach, a w innych nie, tak określony sposób odżywiania może być w zgodzie z potrzebami naszego organizmu.

Dieta dla ekstrawertyków

Charakterystyka osobowości: Ekstrawertycy mają to do siebie, że zdarza im się działać na oślep. To powoduje, że przestają racjonalnie kontrolować swoje zmiany zachowania, nie zastanawiają się nad późniejszymi konsekwencjami. Ta spontaniczność może być wspaniale wykorzystywana na gruncie zawodowym czy w relacjach partnerskich, jednakże bywa, że ma negatywne konsekwencje w przypadku odżywiania.

Najczęstsze błędy żywieniowe: źle dobrany jadłospis pogłębia chaotyczność i pochopność w działaniu bądź wzmacnia poziom odczuwanego stresu w organizmie. Ekstrawertyk po powrocie do domu rzuca się na "pobudzacze".

Zalecane produkty: wszelkie zasadowe, czyli bakłażany, cukinie, dynie, suszone owoce, soki warzywne świeże.

Zakazane produkty: czerwone mięso i wędliny, produkty zawierające cukier rafinowany, kawa, produkty z białej mąki pszennej.

Dieta dla introwertyków

Charakterystyka osobowości: osoby bardziej wyciszone, skupione na własnym wnętrzu to grupa, która bardzo często jest „nisko energetyczna”. Siła przyzwyczajenia i brak potrzeby dostarczania sobie nowych bodźców odgrywa w ich przypadku dużą rolę, dlatego introwertycy od lat jadają to samo.

Najczęstsze błędy żywieniowe: małe urozmaicenie codziennego menu przekłada się na jałowość organizmu i niedostarczenie mu odpowiedniej ilości składników odżywczych. Introwertycy częściej jedzą to, co sami uważają za zdrowe (co nie oznacza, że jest to jedzenie, które służy ich organizmowi!). Po intensywnym dniu pracy introwertyk sięga po słodkie produkty.

Zalecane produkty: wszelkie kwasotwórcze, czyli czerwone mięso, węglowodany.

Zakazane produkty: słodycze.

Jak poznać, czy się dobrze odżywiamy?

Zwróć uwagę na elementy wizualne (jak wygląda skóra, włosy, paznokcie?) a także na wskaźniki zdrowotne (jaki jest poziom cholesterolu i ciśnienia krwi?). Jaka jest kondycja organizmu? Czy masz zadyszkę? Czy często brakuje ci słów? A może odczuwasz chroniczne zmęczenie i masz kłopoty z pamięcią? Pamiętaj, że organizm daje sygnały, które powinny popychać do zmiany stylu życia.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Lidii Szeworskiej, psychodietetyka udzielającego konsultacji w Metamorphosis Holistycznej Oazie w Warszawie.