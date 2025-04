Powód fizjologiczny

Nie mam dla ciebie dobrych wieści. Seria diet i następujących po nich efektów jo-jo wpływa na fizjologię ludzkiego ciała. Zachwianiu ulega delikatna równowaga hormonów odpowiedzialnych za kontrolę apetytu. Ekstremalne diety i bardzo duże restrykcje kaloryczne powodują zmniejszone wydzielanie leptyny. Leptyna jest hormonem, który sprawia, że czujesz się najedzona i nie masz napadów głodu. Jednocześnie rośnie stężenie greliny, która nasila uczucie głodu.

Niestety dzieje się tak nie tylko w czasie trwania diety, ale również po jej zakończeniu. Z tego powodu po „normalnym” obiedzie nie czujesz się już tak pełna jak kiedyś, jesz więcej i tyjesz. Efekt ten sprawia, że kilka tygodni po diecie ważysz więcej niż przed dietą.

Powód psychologiczny

Powtarzalne cykle odchudzanie – tycie, restrykcyjna dieta – przejedzenie oddziałują negatywnie nie tylko na ciało, ale także na umysł. Każdy kolejny raz pogłębia twoją niezdrową relację z jedzeniem, w której dzielisz jedzenie na „dobre” i „złe”. Każde wyjście z przyjaciółmi, spotkanie biznesowe czy kolacja rodzinna stają się dla ciebie ogromnie stresujące, bo przecież będzie jedzenie! Zaczynasz unikać sytuacji społecznych, zostajesz w domu i…jesz więcej!

Bardzo często diety cud opierają się na eliminacji dużej grupy produktów np. wszystkiego, co ma w gluten. Spróbowałaś – schudłaś, ale nie wytrzymałaś i zaliczyłaś efekt jo-jo. Co dzieje się, kiedy postanawiasz podjąć kolejną próbę odchudzenia? Eliminujesz jeszcze więcej – odstawiasz gluten (działało przez chwilę), ale do tego jeszcze produkty mleczne. Każda kolejna dieta to coraz większe restrykcje i coraz większe ryzyko niedoborów pokarmowych oraz trwałego zwolnienia przemiany materii.

Zacznij od siebie!

Jeśli chcesz przerwać to błędne koło zacznij od zmiany postrzegania własnego ciała. Pracuję jako dietetyk już 11 lat i nie znam osoby, której nienawiść do siebie pomogłaby osiągnąć sukces w odchudzaniu. Doceń swoje ciało za to, co potrafi zrobić dziś, ale nie zapominaj, że jesteś człowiekiem i definiuje cię znacznie więcej niż tylko cyfra na wadze łazienkowej! To być może najcenniejsza rada „odchudzająca” jakiej mogę ci udzielić!

