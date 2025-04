Większość z nas odchudzanie zaczyna od spojrzenia w lustro, byle nie to w sklepie odzieżowym (one często kłamią!). Po kilku sekundach obserwowania swojego odbicia pojawia się złość, a zaraz potem wypowiadamy znamienne słowa: od dzisiaj się odchudzam! W głowie zaczynamy snuć plany dietetyczne: maksymalnie 1000 kcal dziennie, ćwiczenia, codzienne biegi, zero słodyczy, a najlepiej sama sałata... Wszystko to ma swoje plusy, jednak co najważniejsze:

1. Nie stawiajmy sobie celów nie do spełnienia

Zbyt rygorystyczne zasady zniechęcą nas do odchudzania, niedobór - chociażby cukru - sprawi, że stracimy nie tylko dobry humor, lecz także zapał do walki z nadprogramowymi kilogramami. Poza tym najskuteczniejsze plany dietetyczne są długotrwałe, a najlepiej, kiedy wiążą się z trwałą zmianą nawyków żywieniowych. Przykładowo - kiedy kategorycznie odstawimy ulubione słodycze czy zaprzestaniemy jedzenia po godzinie 18.00, może okazać się, że organizm nieprzyzwyczajony do takiego stylu odżywiania będzie domagał się większej dawki energii, przez co dzień zdominuje nieustanna ochota na słodkie.

2. Skup się na motywacji

Kiedy Ci na czymś bardzo nie zależy - nie starasz się specjalnie, by osiągnąć cel. Sama pamiętam, jak kupiłam modny fason spodni o 1 rozmiar mniejszy niż noszę - to mobilizowało mnie do odchudzania. Zwłaszcza, gdy założyłam sobie, że w tych superspodniach pójdę za 2 miesiące na imprezę sylwestrową. Efekt? Oczywiście się udało!

3. Konkretne oczekiwania względem siebie

Oraz - realne możliwości. Zastanów się, ile kilogramów chcesz stracić i ustal, w jakim czasie ma się to odbyć. Oczywiście planuj z głową - nie schudniesz (bez efektu jo-jo) 10 kilogramów w 2 miesiące. Wyznacz sobie cele i wytrwale do nich dąż.

4. Oczyść organizm

Coraz popularniejsze ostatnio oczyszczanie organizmu z zalegających toksyn to dobry pomysł na początek odchudzania. By przyzwyczaić żołądek do mniejszych porcji jedzenia warto mądrze przeprowadzić krótką głodówkę. Zobacz: Głodówka - skuteczna metoda oczyszczania organizmu

5. Nie traktuj słodyczy jako pocieszyciela

Jeśli czekolada poprawia Ci zły nastrój - znajdź lepszy sposób na to, by zapewniać sobie dobre samopoczucie. Podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych organizm produkuje endorfiny, nazywane hormonami szczęścia. Zacznij się ruszać, a zobaczysz, że potrzeba sięgania po słodkie odejdzie w zapomnienie.

