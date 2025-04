Modelowym przykładem diety owocowej o działaniu oczyszczającym jest owocowe menu dr Bożeny Pest. Przez 6 dni jesz tylko owoce, warzywa i kaszę z masłem. Jednego dnia pościsz. Pijesz wodę i świeże soki, nie używasz przypraw.

Przykładowy jadłospis diety owocowej. Jeśli pracujesz od poniedziałku do piątku, zacznij dietę w środę. Wtedy dzień postu przypadnie w sobotę, czyli w twoim dniu wolnym.

Dzień 1. środa



Rano: wypij szklankę ciepłej wody i zjedz dowolny owoc.

W ciągu dnia: jedz warzywa gotowane na parze lub surowe oraz 2 garści gotowanej kaszy jęczmiennej lub jaglanej (rozłożonej na 3–5 posiłków). Niczego nie sól, do kaszy możesz tylko dodać łyżeczkę masła. Jedz powoli i bardzo dokładnie żuj każdy kęs (ok. 30 razy).

Wieczorem: ostatni posiłek zjedz nie później niż o 18. Potem pij już tylko wodę.

Dzień 2. czwartek



Rano: wypij szklankę ciepłej wody i zjedz dowolny owoc.

W ciągu dnia: jesz tylko warzywa gotowane na parze lub surowe, z odrobiną masła (bez soli i przypraw). Rozłóż je na 3–5 posiłków. Wybieraj różnorodne, kolorowe warzywa.

Wieczorem: ostatni posiłek zjedz nie później niż o 18. Potem pij już tylko wodę.

Uwaga! Możesz czuć się nieco osłabiona, ale to wkrótce minie.

Dzień 3. pią​tek



Rano: wypij tylko szklankę ciepłej wody.

W ciągu dnia: do 13:00 pij tylko wodę mineralną (niegazowaną) i soki świeżo wyciskane z owoców i warzyw. Możesz je mieszać ze sobą, ale nie dosładzaj, ani nie sól!

Wieczorem: weź na przeczyszczenie 2 łyżeczki soli gorzkiej (kupisz w aptece) rozpuszczone w szklance ciepłej wody. Powinna skutecznie zadziałać, ale jeśli tak się nie stanie, w sobotę wieczorem wypij porcję.

Dzień 4. sobota



Rano i w ciągu dnia: pij tylko niegazowaną wodę mineralną (najlepiej ciepłą). Możesz wypić tyle, na ile masz ochotę (ale nie mniej niż 1,5 litra), byle bardzo powoli i małymi łykami.

Uwaga! Będziesz czuć się osłabiona, ale to nie jest powód do niepokoju, tylko znak, że organizm się oczyszcza. Może boleć cię głowa. Jutro to przejdzie.

Wieczorem: jeśli wczoraj nie zadziałała sól gorzka, dziś weź następną porcję.

Dzień 5. niedziela



Rano: powoli wypij szklankę ciepłej wody mineralnej.

W ciągu dnia: do godziny 13 pij tylko wodę. Potem dołącz soki owocowe i warzywne rozcieńczone wodą pół na pół. Przez cały dzień wypij 1 litr, podzielony na 3–5 porcji. Zamiast świeżo wyciskanych możesz pić rozcieńczone soki dla niemowląt bez cukru. Poczujesz przypływ energii.

Dzień 6. poniedziałek



Rano: wypij szklankę ciepłej wody i zjedz dowolny owoc.

W ciągu dnia: jedz surowe i gotowane na parze warzywa (tak, jak w czwartek). Powinnaś czuć się świetnie.

Wieczorem: ostatni posiłek zjedz nie później niż o 18. Potem pij już tylko wodę.

Dzień 7. wtorek



Rano: znów wypij wodę i zjedz dowolny owoc.

W ciągu dnia: tak, jak w poprzednią środę jedz warzywa gotowane na parze lub surowe oraz 2 garści gotowanej kaszy jęczmiennej lub jaglanej (rozłożonej na 3–5 posiłków).

Wieczorem: ostatni posiłek zjedz nie później niż o 18. Potem pij już tylko wodę. Niczego nie sól, do kaszy możesz tylko dodać łyżeczkę masła.

Stosując dietę oczyszczającą, pamiętaj o tych zasadach:

Kurację rozpoczynasz w środę , aby dzień postu wypadł w sobotę, kiedy nie pracujesz. Tak jest najlepiej, bo na odpoczynek możesz sobie również pozwolić w niedzielę.

, aby dzień postu wypadł w sobotę, kiedy nie pracujesz. Tak jest najlepiej, bo na odpoczynek możesz sobie również pozwolić w niedzielę. Możesz ją powtarzać najwyżej raz na 3 miesiące .

. Owoc to np. gruszka, jabłko, banan, grejpfrut, pomarańcza. Drobne owoce powinny odpowiadać objętością tym większym, więc truskawek czy śliwek możesz zjeść 5–6 , a jagód – pół szklanki (oczywiście bez cukru i śmietany!).

Całkowicie wyeliminuj z diety sól, przyprawy, cukier oraz napoje inne niż woda oraz soki owocowe i warzywne.

oraz napoje inne niż woda oraz soki owocowe i warzywne. W czasie kuracji oczyszczającej bądź aktywna . Maszeruj, jeździj na rowerze czy rolkach minimum pół godziny, codziennie . Po wysiłku weź naprzemienny prysznic raz zimną, raz ciepłą wodą. To wszystko przyspieszy usuwanie toksyn z organizmu. Unikaj jednak dużego wysiłku (np. siłowni, aerobiku), bo to zbyt duże obciążenie dla organizmu przy tak restrykcyjnej diecie.

. Maszeruj, jeździj na rowerze czy rolkach . Po wysiłku weź naprzemienny prysznic raz zimną, raz ciepłą wodą. To wszystko przyspieszy usuwanie toksyn z organizmu. Unikaj jednak dużego wysiłku (np. siłowni, aerobiku), bo to zbyt duże obciążenie dla organizmu przy tak restrykcyjnej diecie. Dietę owocowa jest bardzo restrykcyjna, więc jej stosowanie warto skonsultować ze specjalistą. Na pewno powinny zrezygnować z niej osoby ciężko chore, kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Dzięki oczyszczającej diecie owocowej skóra stanie się promienna i gładka, a sylwetka smuklejsza (możesz schudnąć 2-4 kg).

Poprawi się także twoje samopoczucie i odporność. Jeśli masz sporą nadwagę, taki detoks może być wstępem do diety odchudzającej. Najlepiej zgłoś się do dietetyka, który opracuje dla ciebie indywidualny program odchudzania.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 07.08.2012.

